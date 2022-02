Hosbec logra 1.400 adhesiones contra la tasa turística y el apoyo de Colomer

La decisión por parte del Botànic de crear una tasa turística ha puesto de forma definitiva al sector en pie de guerra. Ha sido a través de la puesta en marcha de una plataforma avalada por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que en apenas 24 horas ha logrado 1.400 adhesiones por parte de entidades empresariales y profesionales, así como de particulares pertenecientes a diferentes ámbitos sociales y políticos. Este es el caso, nada menos, que del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que no ha tenido reparos en sumarse a la iniciativa, escenificando de esta forma su desacuerdo con el impuesto impulsado por el propio gobierno al que pertenece.

La puesta en marcha de la plataforma www.noalatasaturistica.com se gestó en una reunión celebrada el pasado miércoles bajo el amparo de la CEV, en la que estuvieron presentes todos los representantes del sector, con la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec) a la cabeza. Pues bien, en un visto y no visto, la iniciativa se ha encontrado con un amplísimo respaldo, como lo demuestra la avalancha de adhesiones registrada.

El presidente de Hosbec, Toni Mayor, justifica esta movilización en lo que considera «el mayor desprecio y escarnio para una industria como la turística, que supone el 15% del Producto Interior Bruto de nuestra Comunidad. Una industria que no se podrá nunca deslocalizar ni irse a fabricar a otros países con menores costes o más ayudas, y que es nuestra fuente de riqueza presente y futura» Y es que, según se añade desde esta asociación, los datos de pérdidas del sector por la pandemia hacen que este sea el momento más inoportuno para plantear una iniciativa como esta tasa. «Es como si el Botànic acordara poner en marcha un nuevo impuesto a todos los coches que se fabriquen en la Comunidad Valenciana, comprometiendo el futuro de la factoría Ford en la situación tan delicada que están viviendo», apostilla la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes.

En parecidos términos se expresa el presidente de la CEV, Salvador Navarro, quien destaca que «un impuesto como este, lastraría la competitividad del sector en el contexto actual. En esta consolidación de la recuperación no tiene cabida un incremento de la presión fiscal». Además, opina que la tasa tendría un efecto perverso de potenciación de la economía sumergida, «con alojamientos no controlados ni regulados», al tiempo que «agravaría la presión fiscal de los propios valencianos, que está 11,7 puntos por encima de la mesa nacional».

Entre las entidades que se han sumado a la plataforma figuran, aparte de la CEV y Hosbec, asociaciones empresariales como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), la Asociación de Apartamentos y Viviendas Turísticas de la Comunidad Valenciana (Aptur), la Federación de Comercio y Pymes de la Provincia de Alicante (Facpyme), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Aphea), el Instituto de Estudios Económicos (Ineca), la Asociación de la Empresa Familiar (Aefa) y la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas (Aepa). También, voces autorizadas como el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Riera. En el plano político, el PP, con el presidente regional y también máximo dirigente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, a la cabeza, anunciaba su respaldo, sobre la base de que «es el momento de ayudar a subir la persiana y crear empleo, no de imponer una tasa turística», según señalaba la síndica en las Cortes, María José Catalá.

Con todo, una de las adhesiones más significativas a la plataforma es la del secretario autonómico de Empleo, Francesc Colomer, que si bien ya había mostrado con anterioridad su desacuerdo con la tasa, ahora lo escenifica plenamente ofreciendo su testimonio, incluso, en la web en la que se captan apoyos.

Según sus palabras, no quiere ningún protagonismo, «pero me parece muy bien lo de la plataforma, porque, en definitiva, la recogida de firmas es un gesto democrático contra un impuesto con el que no estoy de acuerdo. Además, se suscribió en plena sexta ola de covid, con lo que fue una respuesta totalmente inoportuna que significó un golpe emocional para un sector sobre el que planean demasiados topicazos».

Colomer, en cualquier caso, todavía tiene depositadas esperanzas en el periodo de consultas que se va a abrir en breve, dentro de la tramitación que se está siguiendo de cara a la aplicación de la tasa. «Es muy importante -señala- escuchar y tratar de empatizar con el sector. La situación, desde luego, está complicada, pero yo todavía confío en que se pueda reconducir la situación. Al final, rectificar es de sabios, y también de demócratas».

Los fondos europeos como alternativa

El sector turístico, a través de un manifiesto elaborado dentro de esta campaña reivindicativa, destaca que los objetivos y actuaciones de sostenibilidad, calidad, innovación y transformación que podrían financiarse con la tasa turística ya tienen una financiación garantizada en el marco de tres años gracias a los Fondos Europeos Next Generation. De ahí que se resalte que «no es necesaria una tributación específica para conseguir fondos para estos fines».

Graves pérdidas y un 40% del empleo por recuperar

Hosbec recuerda que el sector turístico todavía registró en 2021 pérdidas del 50%, que se suman a las del 70% del año anterior. También enfatiza que continúa sin recuperarse un 40% del empleo y existe un endeudamiento que puede comprometer el futuro financiero a corto y medio plazo.

Alertan de que el 60% del turismo nacional sigue tocado por la pandemia y la inflación

Por otro lado, y según se hace constar en el manifiesto elaborado para la captación de adhesiones, el 60% del turismo nacional está aún muy tocado por la pandemia, la inflación y la crisis, con lo que la tasa, apuntan, limitaría más su capacidad de gasto.

Igualmente, se indica que la realidad del sector en la Comunidad Valenciana es una referencia que se debería tener en cuenta para tomar cualquier decisión. «Nos queda -apuntan- mucho camino por recorrer. Baleares, Cataluña, Canarias, Andalucía, País Vasco y Madrid son regiones que nos superan ampliamente tanto en ingresos como en precios medios. De hecho, la Comunidad está un 10% por debajo de la media nacional en rentabilidad turística». Con todo ello, concluye Hosbec, «ningún gobierno responsable podría poner en marcha un impuesto tan innecesario como imprudente»