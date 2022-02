Oltra sobre el rechazo de Colomer a la tasa turística: "tiene un extraordinario sentido de la empatía y sensibilidad por las angustias del prójimo"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha vuelto a dar su apoyo a la tasa turística que los tres partidos del Gobierno valenciano -PSPV, Compromís y Unides Podem- pactaron sacar adelante a lo largo de este año, después de la puesta en marcha de una plataforma por parte de Hosbec, avalada por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que ha logrado ya cientos de adhesiones de entidades empresariales y profesionales, así como de particulares pertenecientes a diferentes ámbitos sociales y políticos, contra la misma. Según Oltra, el tributo a las pernoctaciones dará "más calidad" al turismo y considera que es una cuestión de equidad "y esa es la piedra angular de ese acuerdo". "Hay que ser justos con los valencianos que cuando van fuera tienen que pagar una tasa y cuando vienen de fuera, que nosotros estamos muy contentos de que vengan a visitarnos, no la pagan", ha señalado Oltra en la rueda de prensa tras el pleno del Consell. Oltra se ha mostrado "respetuosa" con la negociación de la tasa turística que está "residenciada en las Cortes", ha recordado.

A preguntas de los periodistas sobre la llamativa adhesión a esa plataforma contra la tasa turística del propio secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, Oltra ha destacado el "extraordinario sentido de la empatía y esa sensibilidad que tiene por las angustias del prójimo, que le hace estar muy identificado con las reivindicaciones". Y ha añadido, a continuación, que el alto cargo del gobierno valenciano "también tiene empatía con los miembros del Consell", aunque ha reconocido que no ha hablado sobre esta cuestión con el secretario autonómico y ha insistido en que el debate y la negociación están en las Cortes. "El señor Colomer ha expresado su opinión, cosa que, gracias a Dios, se puede hacer en este país, y ahora le toca a los grupos parlamentarios el trabajo", ha manifestado Mónica Oltra tratando de zanjar las insistentes preguntas de los informadores.

Sobre las declaraciones del jefe del Consell, Ximo Puig, respecto a que considera que la aplicación de la tasa turística, que sería voluntaria y municipal, no es prioritaria, ha indicado que "no apostillo al president", aunque sus palabras no las ha interpretado como que no esté de acuerdo con el tributo. Además, asegura que están de acuerdo en el "punto en común", que es "lo que al final saldrá".

La plataforma www.noalatasaturistica.com, bajo el amparo de la CEV, se ha encontrado con un amplísimo respaldo, como lo demuestra la avalancha de adhesiones registrada. Lleva más de 1.800 firmas en un día y medio.