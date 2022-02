Puig califica la ley de Mercado Abierto de Madrid como "medida de propaganda" para tensionar al resto de comunidades autónomas

El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, considera que la aprobación de la Ley de Mercado Abierto que ha aprobado el Consejo de la Comunidad de Madrid es "una medida de propaganda, como tantas otras, que solo busca poner en tensión la centralidad respecto a las otras comunidades autónomas". Así lo ha manifestado en declaraciones previas a la celebración de la Reunión Interparlamentaria Socialista en la que diputados en las Cortes, en el Congreso y en el Parlamento Europeo, y senadores del PSPV-PSOE han analizado las acciones que se están llevando a cabo desde los diferentes grupos.

Puig ha advertido que "lo que no se puede es jugar al dumping fiscal y al centralismo más virulento". "Nosotros estamos en la cohesión de España, que pasa por entender todas las miradas de España", ha defendido. En este sentido, ha señalado que aunque Madrid es parte de España, "no es toda España ni mucho menos, afortunadamente" y "la mirada no puede estar circunscrita a la M-40. Según Puig, "en la Comunitat Valenciana lo que no hacemos son juegos de malabares, ni con los impuestos ni con los juegos de humo que solo buscan aprovecharse del efecto capitalidad" y ha insistido en que "lo que defendemos es que replantee el efecto aspiradora que significa Madrid". Asimismo, ha lamentado que mientras unos buscan espacios de cohesión, "parece que la única estrategia que se tiene por parte de algunos dirigentes políticos de la derecha española está en el espacio de la confrontación siempre". En todo caso, Puig ha explicado que se está estudiando esta ley y "hasta ahora los informes lo que dicen es que realmente no afecta a nada sustancial". "Es una medida de propaganda que lo único que pone es permanentemente en tensión la centralidad respecto a las otras CCAA", ha insistido.

De este modo, el jefe del Consell ha descartado la posibilidad de que haya empresas que huyan hacia la capital y ha recordado que "en la Comunitat Valenciana el saldo desde 2015 hasta ahora es positivo de empresas que se han ido de otras comunidades autónomas a la Comunitat Valenciana porque aquí hay seguridad jurídica".

El secretario general del PSPV-PSOE también ha defendido la reforma laboral ya que ha manifestado que "el empleo es nuestro gran objetivo como socialistas y es grave que el Partido Popular no entienda que la reforma laboral es fundamental para la estabilidad y el progreso de España".

El objetivo de la reunión interparlamentaria del PSPV-PSOE es coordinar al máximo las acciones que estamos impulsando y dar unidad de acción en base a la agenda valenciana, ha explicado Ximo Puig. En este sentido, ha recordado que “es un buen momento para el empleo, hemos empezado el año con los mejores datos de afiliación a la Seguridad Social y de reducción del paro". "Estamos ante un acuerdo social que hace posible que se genera mayor estabilidad, se elimine la precariedad y haya un mercado de trabajo de mayor calidad".

Además, ha asegurado que “es grave" que el partido que aspira a ser alternativa no sea capaz de entender que la reforma laboral es un acuerdo que beneficia a los trabajadores "y dará estabilidad, empleo y progreso a nuestro país", y ha subrayado que esta actitud es "profundamente ilustradora" de lo que representa el PP, "un partido adosado a la extrema derecha sin ninguna pretensión de mejorar la vida de los ciudadanos".

Respecto a la celebración este fin de semana de los congresos provinciales socialistas, el presidente ha asegurado que las expectativas son de continuar con el proceso de renovación siguiendo la hoja de ruta del Congreso Federal y del 14 Congreso del PSPV-PSOE. "Todo ello, ha señalado, con un objetivo “que el proyecto socialista en la Comunitat Valenciana siga siendo un proyecto para la mayoría que quiera aunar esfuerzos y mirar hacia delante".