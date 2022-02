Peligro: compañeros

Los socialistas alicantinos llegaban al congreso provincial que celebraban ayer con un partido dividido en dos y han conseguido salir de él con la mitad de la organización enfrentada a la otra mitad. Nadie como ellos para hacer buena la sentencia de que en política hay, por ese orden, rivales, enemigos, enemigos a muerte y compañeros de partido.

Recordarán que hace un par de semanas, el exalcalde de Elche y diputado nacional Alejandro Soler se impuso en las primarias para elegir secretario general provincial al alcalde de Alcoy y portavoz en la Diputación, Toni Francés, por 149 votos de entre más de seis mil emitidos. 149. La nueva ejecutiva provincial propuesta por Soler, a la que no se podía votar en contra, cosechó ayer 122 papeletas a favor y 101 en blanco. 21 de diferencia. De lo que se deduce que los socialistas no han dedicado estos quince días que tenían de margen a reconstruir puentes, sino que han insistido en dinamitarlos.

¿Importa? Relativamente. Ya se escribió aquí nada más sustanciarse esas primarias que le dieron la victoria a Soler frente al candidato que venía respaldado por Ximo Puig y el «aparato» del PSPV-PSOE, que los órganos provinciales tienen escasas competencias y aún menos encaje en la estructura de su partido, una estructura que, a imitación de los catalanes, se articula en torno a las comarcas y no a las provincias, a pesar de que luego el distrito electoral es la provincia. Por eso llamó tanto la atención que Soler se precipitara a anunciar, nada más resultar elegido por ese exiguo diferencial de apenas 149 votos, la liquidación de alcaldes que están en ejercicio, como el de Elche, o a poner y quitar candidatos para Alicante. Ni una ni otra cosa dependen de él, como finalmente tuvo que reconocer en la entrevista que publicó este periódico el pasado viernes, respuesta a otra en la que el secretario general de Alicante, Miguel Millana, le había dado una réplica contundente, enseñándole los dientes.

Los partidos son instrumentos de participación, pero si sus dirigentes están ocupados en peleas internas se convierten en un lastre que perjudica a los ciudadanos



Entonces, si no decide las candidaturas municipales, ni las autonómicas, ni tampoco las del Congreso o las del Senado; si no tiene potestad para modificar las líneas estratégicas que definan la ejecutiva nacional del PSPV o la federal del PSOE, ¿para qué sirve la dirección provincial socialista? Buena pregunta. Se supone que debería servir como altavoz y plataforma. Altavoz de las políticas que el partido decide desarrollar y de los posicionamientos que ante cada cuestión adopta. Y plataforma para coordinar en Alicante esas políticas con las agrupaciones y los cargos públicos, dirigir la actuación de los diputados provinciales (los únicos sobre los que realmente tiene competencias, y tan importantes en un territorio como Alicante si supieran cómo utilizarlos) y, también, para influir en las decisiones que toma la ejecutiva del PSPV-PSOE y trasladar la visión que sobre todos los asuntos importantes que afectan a la Comunidad tiene Alicante y las demandas específicas de esta provincia que necesitan respuesta. En definitiva, el PSOE provincial podría ser un instrumento político relevante si orientara su actuación, no a controlar listas, sino a pergeñar programas y difundirlos. A trabajar hacia dentro para incidir en la línea de actuación de todo el partido, pero trabajar hacia fuera para trasladar a la sociedad cuál es la propuesta para Alicante de los socialistas.

La organización provincial puede ser un búnker o una plataforma de acción política. Da la impresión de que Soler ha escogido lo primero porque sólo habla hacia adentro



Me temo, sin embargo, que Soler no ha llegado al puesto para nada de eso. Ha dicho que venía a darle voz propia a Alicante. Pero no sabemos qué piensa de la tasa turística, por poner un ejemplo de actualidad y polémico en el que el PSOE se está embarrando. O del agua, por citar un clásico. O de la descentralización institucional y administrativa, por meternos en el jardín en el que Ximo Puig se ha adentrado solito. O de la infrarrepresentación en los distintos escalones de la Administración autonómica, de la que nadie habla y que tan escandalosa está llegando a ser. O de las empresas que dependen de la Generalitat y la distribución de sus presupuestos, verbigracia la Agencia Valenciana de Innovación. O de la escasa atención del Gobierno central a la que no deja de ser un de las primeras provincias de España. No. Soler no ha hablado de momento de ningún tema que repercuta en los ciudadanos, sean conscientes o no. De lo que ha hablado es de lo que le interesa a él, a sus compañeros de viaje y a los que se oponen a él. De a quién quitamos y a quién ponemos. Ese es el discurso.

El nuevo secretario provincial ha fijado como meta ganar la Diputación. Pero es de elección indirecta. Para gobernarla hay que ganar las elecciones municipales primero



Lastre

Los partidos, definidos en nuestro ordenamiento como el principal instrumento de participación política, van a morir como sigan apareciendo, no como herramienta, sino como lastre. Hacía antes la pregunta de si importaba lo que hubiera pasado este sábado en el congreso provincial del PSOE. La respuesta no puede ser más triste: importa, en cuanto anticipa problemas o, como mínimo, tiempo perdido para los ciudadanos. Si los dirigentes políticos están más ocupados en sus peleas internas que en el bien común, la sociedad se resiente. Y eso, desgraciadamente, es lo que resume este congreso provincial que acaba de liquidar el PSOE.

No hemos visto, ya digo, posicionamientos políticos sobre cuestiones que importan a los contribuyentes, sino cálculos y más cálculos sobre a quién le ahorco el seis doble. Se supone que la ejecutiva (esa que iba a ser «reducida» según Soler, pero que al final tiene 29 miembros, que sólo en dar las buenas tardes consumirán media hora si es que alguna vez se reúne en pleno, imaginen lo que es dar ahí una opinión argumentada), debería ser un órgano formado por los mejores. Les reto a que buceen en la trayectoria de quienes la forman y verán qué cortita es en la mayoría de los casos. No están ahí por preparación, ni siquiera porque representen a nadie, sino por seguidismo. Y lo malo, no nos equivoquemos, es que los que se han quedado fuera tampoco hubieran propuesto algo mucho mejor. Gane o pierda elecciones, el PSOE en Alicante es hoy un desierto y este congreso provincial la única virtud que ha tenido es demostrarlo.

¿Qué viene ahora? Más de lo mismo. Guerra de guerrillas. Como ya se dijo, cada agrupación un Vietnam. Soler se metió ayer con Mazón (un poquito, no vaya a ser que se rompa la luna de miel y le conteste) y fijó como su gran objetivo ganar la Diputación. Pero la Diputación es una institución de elección indirecta. Para gobernarla, lo que hay que ganar son las elecciones municipales. ¿Sale el PSOE preparado para eso de este congreso? No. Lo que sale es en formación de combate, no contra el PP, sino contra ellos mismos. Lo que ahora viene es trasladar la tensión hacia abajo. Pelear por las secretarías comarcales y las locales, marear candidatos y desestabilizar alcaldes si es necesario. ¿Y por el otro lado? Pues lo mismo, pero al revés. Con una ejecutiva avalada por una veintena de votos, ¿qué quieren? ¿Que Ángel Franco se quede quieto? Porque esa es la batalla, no se lo pierdan: Soler versus Franco. ¡Qué antiguo suena todo!

Malo

Ruido y furia. Eso es lo que se prevé. Sus cuitas, a los ciudadanos nos importan poco. Pero las consecuencias nos incumben. Si un alcalde está pensando más en su agrupación que en su ayuntamiento, malo. Si se utilizan las típicas listas de afines, tibios y desafectos, y esas listas acaban por condicionar las decisiones que algunos órganos de la administración tomen a la hora de respaldar o congelar proyectos, malo. Si la organización del partido en Alicante queda cortocircuitada de la de València o la de Madrid, precisamente cuando el PSOE gobierna en València y Madrid, malo: tendrán un búnker, pero se trataba de fletar un portaaviones.

Ayer, Ximo Puig, secretario general del PSPV-PSOE recién elegido sin oposición alguna, president de la Generalitat y candidato del partido en las próximas elecciones, pasó por el congreso para inaugurarlo, pero no quiso clausurarlo, que en un cónclave político es el acto de relieve. Para el cierre enviaron a una dirigente menor y el nuevo secretario provincial, atrapado entre sus promesas de rebeldía y el cuidado que debe llevar para no pasarse de frenada y que lo dejen en tierra de nadie en las próximas listas (Sánchez ha demostrado sobradamente que no hace prisioneros), liquidó su primer discurso ya como titular del cargo en un suspiro. Da igual, la sala estaba medio vacía y no por el covid. Así que resulta que el parto de los montes ha vuelto a ser un ratón.

Aunque el congreso se celebró en Alicante, sólo los alicantinos que sigan los medios se habrán enterado de su existencia. Los socialistas se fueron a la Universidad, para dispararse sin que nadie les estorbara. Los que un sábado más ocuparon la calle con sus carpas (a las puertas del Mercado Central, sin ir más lejos) fueron los de Vox. Ya saben, la ultraderecha, nada de qué preocuparse. El problema está en los compañeros de partido. ¡Esos sí que son peligrosos!

Los socialistas se están enredando con Alicante de una forma que empieza a resultar patética. Alejandro Soler se presentó a las primarias que ganó envuelto en un «alicantinismo» que no sería capaz de sostener igual en Elche, que es su base. Y Ximo Puig se descolgó ayer en su «saluda» al congreso provincial afirmando que él conoce Alicante «mejor que nadie», declaración que no imagino al presidente de la Generalitat haciendo ni en València ni en Castellón.

A ver si lo entienden de una vez: Alicante ni necesita banderías, ni cariño. Ni mucho menos ser utilizada como arma arrojadiza por el PSOE y por el PP. Alicante es la quinta provincia de España por población, lo que a su vez hace que sea la quinta en escaños al Congreso. También es la quinta por PIB. Su capital, si el próximo censo oficial que se publica no registra ningún cambio de última hora, será la décima ciudad de España, superando en vecinos a Bilbao. No es un asunto menor. El «top 10» es el llamado a consultas por los Gobiernos cuando hay un asunto grave a tratar. El 11 no opina. A escala autonómica, la provincia suma bastante más de un tercio de la población de la Comunidad Valenciana y también del PIB. En unas Cortes de 99 diputados, Alicante elige 35, aunque luego no se note. En definitiva, trátese a Alicante como corresponde a esos datos y no hace falta más. Dame pan, aunque luego me digas tonto. Se llama pragmatismo.