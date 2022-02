Puig se alinea con el turismo y Colomer: «La tasa no es prioritaria»

Francesc Colomer no está solo en el seno del Gobierno del Botànic en su rechazo a la tasa turística. De hecho, le ha salido el mejor aliado que podía esperar, nada menos que en la persona del presidente de la Generalitat. Y es que Ximo Puig ha decidido alinearse tanto con su secretario autonómico como, sobre todo, con el propio sector, afirmando que el impuesto no es en estos momentos ninguna prioridad. El jefe del Consell asegura que su Ejecutivo siempre ha estado al lado del turismo, y que lo urgente en estos momentos es la recuperación económica y social.

A Ximo Puig le tocó este viernes lidiar con lo acontecido el día anterior, cuando se hizo pública la puesta en marcha de una plataforma contra la imposición de la tasa que grava las pernoctaciones, liderada por la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec) y avalada por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Y no solo eso, también con las declaraciones del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que no tuvo ningún reparo a la hora de respaldar esta iniciativa, escenificando otra vez su desacuerdo con el impuesto promovido por el propio gobierno al que pertenece.

Pues bien, el presidente del Consell, lejos de discrepar, aseveró que la tasa turística «no es una prioridad en absoluto». Puig, en concreto, señaló que «mi posición en este tema es que siempre he sido respetuoso con la separación de poderes. Los grupos parlamentarios tienen un acuerdo para estudiar esta cuestión y, por tanto, creo que hay cierta lógica en que la vayan desarrollando, siempre desde el diálogo con todos los actores implicados».

Sin embargo, también quiso dejar clara su postura al respecto, indicando que la tasa, «para mí, no es prioritaria. En estos momentos la gran prioridad de la agenda valenciana es la recuperación de la pandemia y también la económica y social».

Además, quiso lanzar un mensaje a los empresarios del sector, indicando que «saben que cuentan con nuestro compromiso más absoluto. Lo último ha sido el Benidorm Fest, que ha tenido un éxito extraordinario para el posicionamiento del propio Benidorm y la Comunidad Valenciana. Por tanto, no es que tengamos que demostrar nada. Lo estamos demostrando cada día con nuestro aval para un sector que es fundamental para nuestra economía».

Mientras tanto, la plataforma contra el impuesto continúa ganando adhesiones. En la tarde de este viernes ya superaba las 1.900, una cifra más que considerable si se tiene en cuenta que solo acumulaba dos jornadas desde su puesta en marcha. Entre los firmantes, diferentes entidades empresariales y profesionales, así como numerosas personas a título individual.

Uno de los que figura en la relación es José María Caballé, presidente de uno de los grupos hoteleros más importantes de la Comunidad, como es Servigroup, quien no dudaba a la hora de señalar que «la tasa turística es una ocurrencia de algunos políticos que saben poco de turismo y que no tiene ningún sentido aplicar en unos hoteles que ya pagan impuestos, ni a unos clientes que ya pagan el IVA. Lo que tiene que hacer la Administración es aprovechar ese dinero de forma eficiente para mejorar el entorno, al igual que los hoteleros invertimos en mejorar nuestras instalaciones».

Oltra carga contra Colomer: «Tiene empatía por las angustias del prójimo»

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que no da puntada sin hilo, no dejó pasar este viernes la oportunidad que le brindaron las preguntas de los periodistas tras el pleno del Consell para pronunciarse sobre el apoyo del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, a la plataforma contra la tasa turística. Con un cierto tono irónico y socarrón, Oltra cargó contra el alto cargo del Gobierno valenciano, del que destacó su «extraordinario sentido de la empatía y esa sensibilidad que tiene por las angustias del prójimo, que le hace estar muy identificado con las reivindicaciones» del sector. Eso sí, reconoció que no ha hablado sobre esta cuestión con el secretario autonómico y que el debate y la negociación sobre el tributo a las pernoctaciones le corresponde a las Cortes, lo que, aseguró, el Consell respeta. «El señor Colomer ha expresado su opinión y ahora le toca a los grupos parlamentarios el trabajo», trató de zanjar ante las insistentes preguntas de los informadores sobre esta cuestión.

Respecto a las declaraciones del jefe del Consell, Ximo Puig, quien considera que la aplicación de la tasa turística, que sería voluntaria y municipal, no es prioritaria, Mónica Oltra aseguró que están de acuerdo en el «punto en común», que es lo que al final saldrá. No obstante, la dirigente de Compromís volvió a hacer un alegato a favor del impuesto que, señaló, dará más calidad al turismo y es una cuestión de equidad. «Hay que ser justos con los valencianos, que cuando vamos fuera la pagamos, pero cuando vienen aquí, no», concluyó.