Puig: "Mejor que conozco yo a Alicante, no la conoce nadie"

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha sido el encargado de abrir el congreso provincial de los socialistas de la provincia de Alicante, en el que Alejandro Soler será proclamado nuevo secretario general provincial.

Puig ha incidido en que "no puede existir una Comunidad Valenciana fuerte sin una provincia de Alicante fuerte, ni una Comunidad cohesionada sin la participacion de Alicante". El líder de los socialistas ha aseverado que "nadie me tiene que explicar cómo es la provincia ni qué necesita. Mejor que conozco yo a Alicante, no la conoce nadie, la Vega Baja es 100% Comunidad Valenciana".

Además, ha incidido en que la provincia es "un referente en innovacion", ha puesto en valor la descentralización y ha sostenido, que igual que él la pide a Madrid, ya lo está haciendo en la provincia.

Sobre la reforma laboral aprobada el jueves en el Congreso, ha destacado la cohesion y el diálogo, en un congreso en el que han intervenido también el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Riera.