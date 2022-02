El ximismo pone como condición tener el 40% de la ejecutiva de Soler para integrarse

Con el escenario que dejaron las primarias del PSPV-PSOE en la provincia, estaba claro que llegar a un acuerdo no iba a ser fácil. El exalcalde de Elche y diputado nacional Alejandro Soler se impuso al alcalde de Alcoy y portavoz de los socialistas en la Diputación Toni Francés en la carrera hacia la Secretaría General. Una victoria apretada, pero victoria en cualquier caso, por 149 votos, lo que dejaba un partido roto en dos y, de paso, daba alas al bloque ximista para apretar hasta el final con la ejecutiva. Y eso es más o menos lo que ha pasado. Han sido varias las reuniones que se han venido celebrando en los últimos días con ofertas y contraofertas, nuevas ofertas a las contraofertas y así sucesivamente. Sin embargo, todo manteniendo la incógnita de si habrá o no integración de todas las sensibilidades en la ejecutiva hasta el último momento, prácticamente hasta la celebración del IV congreso provincial del PSPV-PSOE en Alicante este mismo sábado. El viernes, in extremis, se alcanzó un pacto respecto a la composición de los diferentes comités y de la mesa del congreso, que presidirá el alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, hoy en la bancada de Soler, y en la que también estará el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, por el grupo que apoyó a Francés. Un reparto que le da el 60% de la representación a los alejandrinos y el 40% a los ximistas. Sin embargo, la ejecutiva se está resistiendo más. El bloque ximista, que agrupa a los afines al exsenador Ángel Franco y a los herederos del pajinismo encabezados por Toñi Serna y Toni Francés, pone como condición tener el 40% de la dirección para integrarse, y tiende la mano hasta el final. Por su parte, desde el sector que agrupa a los que en su día enarbolaron la causa sanchista en la provincia, a los que se incorporaron los grupos de Elda y l’Alfàs, sostienen que hay voluntad de acuerdo, pero otra cosa son equilibrios.

Las negociaciones se han venido intensificando en los últimos días, lideradas entre los alejandrinos por el propio Alejandro Soler y por José Antonio Amat, edil de Elda y futuro secretario de Organización, hasta el extremo de que ya ha venido ejerciendo como tal; y encabezadas por la parte ximista por Ángel Franco y Toni Francés. Los de Soler en la que fue su última propuesta antes de que acabara el viernes ofrecían diez puestos en la ejecutiva de un total de 34 miembros, lo que, porcentualmente, se traduce en un 30% aproximadamente. Los que apoyaron a Francés, finalmente, renunciaron a dar cifras absolutas. Da igual el número total que tenga la ejecutiva, aspiran a lograr el 40% de representación, y se escudan en que en las primarias consiguieron prácticamente un 48% de apoyos y que en el reparto de delegados para el congreso están al 50% unos y otros. Todo después de que en la penúltima oferta los ximistas ganaran más nombres a costa de que la cifra total de integrantes en este órgano ejecutivo pasara de 29 a 34. La última conversación tuvo lugar a las cinco de la tarde, y ahí se inició el compás de espera que debe culminar en el acuerdo definitivo o en la ruptura total entre un bando y el otro, aunque de por medio se fue tocando a otras personas para que se integraran al margen de las negociaciones «oficiales» y de su bloque. Sea como fuere, Alejandro Soler afirmaba este mismo jueves en una entrevista a este periódico que «hablar de porcentajes no tiene que ver con la integración», y apostillaba que «de lo que se trata es de buscar a compañeros y compañeras con perfiles concretos que estén dispuestos a darlo todo por este nuevo proyecto a partir del lunes». Mientras, y no sólo como medida de presión, sino también para hacer una demostración de fuerza, los delegados de la parte de Toni Francés han firmado un manifiesto a favor de la unidad, la integración y la labor de los alcaldes, alcaldesas, portavoces y conjunto de representantes socialistas en las instituciones, muy en la línea de lo que ya vino a decir el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, en la comisión ejecutiva nacional del PSPV-PSOE celebrada la semana pasada. Sostienen que «tanto en el congreso federal del PSOE como en el congreso nacional del PSPV-PSOE nuestros compañeros Pedro Sánchez y Ximo Puig demostraron que la mejor manera de afrontar los importantes retos a los que se enfrenta nuestra organización y la sociedad es a través de la unidad». En este sentido, reivindican la integración y el respeto a la pluralidad y tienden la mano a trabajar por ello. Un manifiesto al que, según cifras de los ximistas, se han adherido 117 delegados, número similar al del otro bloque, lo que, en caso de votación, volvería a dar como resultado un partido totalmente fragmentado. De momento, el lema que se ha elegido para el congreso es «Para la mayoría en Alicante avanzamos». Interparlamentaria: Con la vista puesta en el empleo y la reforma laboral El PSPV-PSOE celebró este viernes, precisamente un día antes del congreso de la provincia de Alicante, la reunión interparlamentaria en la que diputados en las Cortes Valencianas, el Congreso y el Parlamento Europeo, así como senadores del partido analizaron las acciones que se están llevando a cabo desde los diferentes grupos. Una cita presidida por el jefe del Consell y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, y en el que también estuvo el presidente del comité parlamentario del PSPV-PSOE, Alejandro Soler. Puig, antes del inicio del encuentro, puso el acento en que «el empleo es nuestro gran objetivo y es grave que el PP no entienda que la reforma laboral es fundamental para la estabilidad».