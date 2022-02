Ximo Puig: «Nunca se debe olvidar dónde está el adversario en política»

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, asistió a la apertura del congreso provincial de Alicante, aunque, tras su intervención, se tuvo que marchar a Castellón, en este caso, a cerrar el cónclave. Las alusiones a Alejandro Soler se limitaron al inicio del discurso y al final. Previamente, en declaraciones a los periodistas, había felicitado al nuevo secretario general, en términos similares a los utilizados dentro. «Contará con mi apoyo y colaboración para ese gran objetivo que es revalidar un victoria electoral que nos consolide como el proyecto de mayorías que es el PSPV-PSOE».

Por lo que respecta a la ruptura de las negociaciones en sí, se escudó en que, en este tipo de procesos, se ha mantenido neutral. «Siempre he confiado en los compañeros y las compañeras y con lo que decidan estaré ahí», alegó, aunque sí lanzó un aviso claro muy en la línea de lo que ha dicho en anteriores ocasiones: «Nunca se debe olvidar dónde está el adversario en política», puntualizó.

En cuanto a la decisión del portavoz de la Diputación, Toni Francés, de poner su cargo a disposición de la nueva ejecutiva, Puig afirmó que es una decisión lógica, y que es lo que se suele hacer en este tipo de casos, aunque aprovechó para valorar su trabajo en la institución provincial.

Antes, había hecho hincapié en que los retos más importantes de su partido, como ya ha venido reiterando otras veces, pasan por superar la pandemia y reactivar la economía, y apostilló que, «para eso, el partido tiene que estar cohesionado y trabajar en esa dirección». En ese punto, y como repitió posteriormente ante la militancia, recordó «el compromiso de los socialistas con la provincia de Alicante en todos los temas, desde el turismo al agua pasando por el calzado».

Ya ante la militancia hizo mucho hincapié en su apuesta por la provincia de Alicante, un mensaje que parecía especialmente dedicado al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, pero también al nuevo secretario general de los socialistas alicantinos, Alejandro Soler, que, durante la campaña para las primarias, incidió de forma especial en la necesidad de tener voz propia frente a València y frente a Madrid. «No puede existir una Comunidad Valenciana fuerte sin una provincia de Alicante fuerte, ni una Comunidad cohesionada sin la participación de Alicante», defendió. En esta línea, aseguró que «nadie me tiene que explicar cómo es la provincia ni qué necesita. Mejor que conozco yo a Alicante, no la conoce nadie», a lo que añadió que «la Vega Baja es 100% Comunidad Valenciana», y puso como ejemplo la descentralización que está promoviendo el Consell. No faltó, evidentemente, su apoyo a los regantes y el compromiso de garantizar los recursos hídricos.

Tampoco pasó por alto la importancia de que haya salido adelante la reforma laboral, afeó la posición que ha mantenido el PP en esta cuestión, y puso en valor el diálogo social. «El PP está en manos de la estrategia de la extrema derecha», subrayó, y calificó de «espectáculo bochornoso» lo vivido esta misma semana en el Congreso de los Diputados. Precisamente la reforma laboral también fue el punto estrella del discurso de la secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública de la ejecutiva federal del PSOE, Llanos Castellanos, que cerró el congreso. «No podemos buscar la confrontación permanente. Este partido tiene que cohesionar y pegamentar la sociedad», aseguró Puig al hilo también de la reforma laboral, aunque hubiera servido también para la situación por la que atraviesan los socialistas alicantinos en estos momentos.