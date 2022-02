Mazón ofrece una reunión institucional a Soler en plena crisis del PSPV tras el congreso provincial

No habían pasado ni 24 horas desde la proclamación de Alejandro Soler como nuevo secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante. Sin embargo, fue tiempo más que suficiente. El presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón, aprovechaba la plataforma que dan las redes sociales para felicitar públicamente al también diputado ilicitano. Lo hacía a través de un tuit. «Mi más sincera enhorabuena a @AlejandroSolerM como nuevo secretario general de @PSPV_Alacant. Estoy seguro de que con el diálogo y con nuestra provincia siempre como prioridad podemos avanzar en la buena dirección. ¡Suerte!». Felicitación, mano tendida al diálogo y la provincia como prioridad, precisamente dos de las cuestiones que siempre que puede le recrimina Mazón al presidente de la Generalitat, el también socialista Ximo Puig. Posteriormente, Soler le respondía: «Muchas gracias @CarlosMazon40!!! El diálogo en democracia es siempre el único camino. Trabajaremos intensamente por la Provincia de Alicante», unas palabras que cerraba con el emoticono de la rosa que representa a los socialistas. Sin embargo, Mazón no sólo ha sido ágil a la hora de hacerle llegar su enhorabuena. También le ha ofrecido ya una reunión institucional, en plena crisis del PSPV tras el congreso provincial.

De momento, no hay fecha para el encuentro, aunque la intención que tienen desde el Palacio Provincial es que se pueda celebrar cuanto antes. A poder ser, en cuestión de días. Nada extraño, por otra parte. Desde el PP enmarcan esta cita dentro de la «normalidad institucional», y subrayan que el PSPV-PSOE no deja de ser el principal partido de la oposición en la Diputación.

Ahora bien, a nadie se le escapa que Carlos Mazón no fue recibido por el jefe del Consell en el Palau hasta cinco meses después de su proclamación como presidente del PPCV, una cuestión que, durante semanas y semanas, le sirvió de munición para elevar la presión contra Puig, incluso con envío de misivas de por medio. Trataba, con ello, de hacer patente que el presidente de la Generalitat se negaba a mantener un encuentro, que, luego, una vez celebrado a finales de diciembre, cierto es que sirvió de bien poco a efectos prácticos. Mazón intenta ahora, pues, dejar en evidencia a Ximo Puig y diferenciarse de él.

La propuesta, además, llega en pleno cisma del PSPV-PSOE en la provincia, tras un congreso, el celebrado el sábado, en el que la ejecutiva salió sólo con el apoyo de la mitad de la delegados y en la que, finalmente, no hubo integración del otro bloque. Es más, desde que se celebraron las primarias en las que se impuso Soler al alcalde de Alcoy y portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés, hace tres semanas, lo que el ximismo alicantino le ha venido recriminando al ilicitano es que está más preocupado de las purgas internas en el partido que de atacar a la derecha y a Mazón. Hasta el punto de que la pasada semana el secretario general del PSPV-PSOE en la ciudad de Alicante, Miguel Millana, destacaba en una entrevista en este periódico que «me llama la atención el gran abrazo a Carlos Mazón, que parece que ha encontrado un recurso para buscar una grieta en el Partido Socialista», y añadía que, «en vez de atacar al PP y las opciones de derechas, se ha dedicado a marcar pautas en lo que es el funcionamiento interno del partido».

Uno y otro reivindican el diálogo en un intercambio de tuits, después de que el presidente del PPCV felicitara al ilicitano



Ante ello, el nuevo secretario general respondía, en otra entrevista a este diario, que «el responsable del Partido Socialista, y yo en este caso, sea responsable o no, puedo saludar a cualquier persona, sea del PSOE o del PP. No solo es que lo puedo hacer, sino que lo voy a seguir haciendo, y quien no lo entienda se equivoca». Agregaba, además, que «la posición del PSOE respecto al PP no la marca la provincia, la marca fundamentalmente Ferraz y el PSPV. El secretario general de la provincia lo que tiene que hacer es aplicarla y desarrollarla».

En cualquier caso, lo cierto es que Carlos Mazón y Alejandro Soler siempre han dado muestras de tener buena sintonía. No en vano, los dos coincidieron en su etapa de estudiantes en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Alicante, aunque el presidente de la Diputación estaba en la asociación estudiantil Programa 10 y el diputado en el Congreso en Asociación de Estudiantes de Derecho (AEDE), de perfil más progresista. Incluso hace ahora tres semanas, unos días después de las primarias de los socialistas en Alicante, ambos se encontraron en el marco de Fitur, en Madrid, e incluso estuvieron conversando brevemente. Ahora está por ver si se pone fecha para esa reunión finalmente, si es que el secretario general de los socialistas alicantinos acaba aceptando el envite. Por ahora, ambos, en los tuits que intercambiaron este domingo, un día después del congreso, han abogado por el diálogo.

Un 54% de apoyo a la ejecutiva en Alicante frente al 70% de Castellón y el 97% de Valencia

Con la clausura del cónclave de Valencia este domingo, el PSPV-PSOE dio por cerrado el ciclo de congresos provinciales en la Comunidad Valenciana. En las tres provincias hubo primarias, aunque tanto en València como en Castellón el respaldo a las nuevas ejecutivas ha sido mucho mayor que en Alicante, como era previsible, una vez que se dieron por rotas las negociaciones y no hubo integración del sector ximista. En Castellón, el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, sacó adelante la nueva ejecutiva con el 70% de los votos, tras la integración de algunos de los pesos pesados de la candidatura de Ernest Blanch. En Valencia, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, llegó al 97% de apoyo, y también entraron en su dirección destacados abalistas. En Alicante, Soler sólo logró el 54,2% de los votos emitidos, al 50,8% si se tienen en cuenta los delegados.