La batalla del PSPV se traslada a la Diputación: purga de la ejecutiva entre el núcleo duro de Francés

Sólo han pasado cuatro días desde que el PSPV-PSOE cerró el congreso que sirvió para proclamar al ilicitano Alejandro Soler nuevo secretario general de los socialistas alicantinos y, de paso, para avalar el cisma del partido en la provincia. Sin embargo, ha sido tiempo más suficiente para que la batalla interna se traslade a la Diputación de Alicante. La dirección ratificó el lunes, en su primera reunión de la etapa alejandrina, a Toni Francés como portavoz socialista en la Diputación. Ya lo había venido deslizando Soler, y más después de que el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, en la comisión ejecutiva nacional del PSPV-PSOE, diera un toque de atención contundente a todo aquel que aspirara a remover las instituciones tras los procesos congresuales. Así pues, Francés presentó su renuncia el lunes a primerísima hora de la mañana, pero la ejecutiva no lo aceptó. Más allá de convencimientos personales, tampoco había muchas más opciones de momento. No ha ocurrido lo mismo, sin embargo, con el núcleo duro de Francés en la Diputación, que, además, trabajó mano a mano con el también alcalde de Alcoy en las primarias que acabó perdiendo frente a Soler el pasado 16 de enero. El propio secretario de Organización del PSPV-PSOE y también diputado provincial, José Antonio Amat, comunicaba este miércoles por la mañana, tras la reunión de grupo ordinaria, que la intención era relevar a dos de las personas del equipo asesor de los socialistas en la institución provincial y, en concreto, a Carlos Ortuño y a Pilar Brotons. De momento, Francés ha pedido a Amat que, desde la nueva ejecutiva, le hagan llegar un escrito en el que se comunique la decisión formalmente, ya que, de momento, todo ha sido de palabra. En cualquier caso, el también alcalde de Alcoy le hizo saber a José Antonio Amat, y así lo reiteró posteriormente en declaraciones a este periódico, que «no es una decisión que entienda ni que comparta». De hecho, desde el bloque ximista, que es el que apoyó a Toni Francés en las primarias, esta operación se interpretaba a primeras horas de la tarde como un ajuste de cuentas que se ha acelerado al no poder hacer lo propio con el actual portavoz. Con ello, cada vez lo arrinconan más al dejarlo sin sus personas de confianza. Además, según sostienen, supone romper el pacto suscrito al inicio del mandato, cuando se trató de que estuvieran representadas todas las sensibilidades mayoritarias del partido en la provincia en aquel momento: el núcleo del exsenador Ángel Franco; los herederos del pajinismo con la secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Toñi Serna, y Francés; y el propio Soler, aunque los franquistas acabaran renunciando en favor de los pajinistas. Se escudan, en paralelo, en que es un error hacer relevos en la Diputación, cuando se trata de dos personas que conocen a la perfección la institución que los socialistas se han fijado recuperar en las elecciones de mayo de 2023. Desde la nueva ejecutiva, por contra, niegan que esta decisión responda a una purga o a un ajuste de cuentas, y sostienen que no se trata de nada personal. Consideran que, tras el proceso congresual que se celebró el sábado, se ha abierto otra etapa distinta, que los reequilibrios de poder son diferentes a los de 2019 dentro del partido y que, en estos momentos, necesitan a personas de su absoluta confianza para afrontar todo lo que queda hasta las elecciones de mayo de 2023. Sea como fuere, lo cierto es que el grupo en los últimos meses estaba totalmente partido entre los que se habían alineado con un bloque y los que estaban con el otro, con un ligero desequilibrio a favor de Soler. Hasta el punto de que, de los 14 diputados que tienen en la Corporación, Francés contaba con el respaldo de cinco de ellos, mientras que el resto eran del grupo alejandrino. Cierto es que, hasta la fecha, se respiraba cierta calma tensa en el seno del grupo socialista, pero no se habían escenificado broncas. Las cosas pueden cambiar ahora, una vez que la batalla del partido se ha trasladado a la Diputación.

Doble candidatura socialista en las comarcas de la Vega Baja, el Alto y Medio Vinalopó, y la Marina Alta Si no se registran cambios de última hora, los militantes socialistas de la Vega Baja, el Alto y Medio Vinalopó y la Marina Alta tendrán una cita con las urnas el 27 de febrero para elegir al que será su próximo secretario comarcal. El PSPV cerró este miércoles el plazo para la presentación de candidaturas y, finalmente, en tres de las siete demarcaciones en las que se divide el partido desde el punto de vista orgánico han sido dos los aspirantes que han dado un paso al frente. La sorpresa, contra todo pronóstico, se ha producido en la Marina Alta, donde el alcalde de Ondara, José Ramiro, ligado a la corriente inicial del sanchismo y reconvertido finalmente al ximismo, se medirá en apoyos con Marcelo Antonio Argiz (Teulada), que va por libre. Los socialistas se preparan así para el que será el segundo asalto, para los cónclaves comarcales, tras la celebración del congreso provincial que designó a Alejandro Soler, vinculado a la corriente inicial del sanchismo, como nuevo secretario general tras imponerse a Toni Francés, del bloque ximista, por tan solo 149 votos. El resultado evidenció que el partido se encuentra totalmente fragmentado en la provincia. Hasta el punto de que la nueva ejecutiva que fue ratificada tan solo por el 54% de los votos. Ahora, el foco está puesto en la batalla que se producirá en tres de las comarcas. En la Vega Baja, un territorio vinculado tradicionalmente a la corriente ligada al exsenador Ángel Franco, el alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, peleará por la secretaría comarcal que también quiere ocupar el regidor de Dolores, Joaquín Hernández. El primero está con el bloque ximista y el segundo se ha convertido en la mano derecha de Soler en el sur de la provincia, donde el diputado nacional se impuso en las primarias. En el Alto y Medio Vinalopó los candidatos son José Joaquín Salas, actual portavoz socialista en Monforte del Cid e integrado en el bloque ximista, y el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ligado a la corriente alejandrina. Donde habrá candidaturas únicas será en cuatro comarcas donde, a priori, el reparto de fuerzas está bastante más definido. En l’Alacantí, con Baltasar Ortiz ; y en La Muntanya, con Rafa Briet, predomina el bloque ximista, y los alejandrinos no plantarán batalla. Y justo lo contrario sucederá en el Baix Vinalopó, donde los alejandrinos presentan al ilicitano Vicente Alberola como candidato único, al igual que en la Marina Baixa, donde nadie disputará el liderazgo a Maite García.