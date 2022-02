La oposición ataca con las condenas sanitarias y los fondos europeos mientras el Botànic saca pecho de su gestión

Once semanas después de la última sesión de control, el Gobierno del Botànic, liderado por Ximo Puig, volvió este jueves a las Cortes valencianas para someterse a la fiscalización de la oposición. La actividad parlamentaria en la Cámara autonómica se retoma en el marco de una ola pandémica que ha pulverizado todos los récords de contagios, un periodo en el que, además, el Consell ha sufrido tres varapalos en forma de sentencia judicial: dos fallos condenatorios por la falta de material de protección a los sanitarios y un tercero por postergar la vacunación de los médicos de la privada. En definitiva, munición más que suficiente para que la derecha, comandada por el PP, desembarcara ayer en el hemiciclo con la pretensión de aumentar la ofensiva contra el tripartito por la gestión de la crisis del covid. Así, los populares exigieron que se depuren responsabilidades y, además, que la Generalitat acate las sentencias, que no las recurra y pague las indemnizaciones previstas al personal que llevó el caso a los tribunales. Tampoco tardó en salir a la palestra la controversia que existe en torno a la distribución de los fondos europeos y la supuesta arbitrariedad en el reparto de ayudas, convertido ahora en otra de las principales líneas de ataque contra la izquierda. Con todo, el jefe del Consell acudió al Parlamento preparado para capear el chaparrón con una estrategia que se ha convertido en todo un clásico: sacar pecho de la gestión del tripartito y anunciar inversiones. En este caso, para contratar 353 técnicos que ayuden a pymes y ayuntamientos a conseguir fondos de Bruselas y destinar 139 millones de euros a la mejora de infraestructura sanitarias.

"Cuando no son correctas, se recurren". Esa fue, en síntesis, la respuesta con la que el presidente de la Generalitat zanjó la batalla dialéctica con la síndica del PP, María José Català, quien le exigió que no recurra las sentencias "por dignidad". Y fue más allá, al valorar, una vez más, que la Comunidad está "colapsada" y necesita que "cambie la deriva en la gestión sanitaria" y acabar con la opacidad tras concentrar 79 condenas por no dar información de la pandemia al PP, aseveró.

Puig replicó que el Consell acata las sentencias, pero eso no quiere decir que no se vaya a pelear en los tribunales para revertir los fallos. El president recordó que en abril del pasado año ya pidió perdón por no haber suministrado el material necesario dado que, como le ocurrió al resto de las comunidades autonómicas, inicialmente no se disponía de él. Fue la vicepresidenta, Mónica Oltra la que se encargó de encender el ventilador para añadir que la Comunidad no fue la primera en ser condenada por hechos de este tipo, puesto que primero lo fueron Madrid y Aragón, con el agravante de que el fallo contra el territorio que gobierna Ayuso fue por vulnerar los derechos de los médicos y pediatras no solo durante la pandemia, "sino también antes". Y en esa línea, el president remachó que la mejor fórmula para proteger a los sanitarios es reforzar la sanidad pública valenciana, en vez de privatizar servicios como, enfatizó, hicieron los populares. Y en ese punto anunció la batería de mejoras que se ejecutará en diversos hospitales y centros de salud en el próximo mes, como los de la Marina Baixa, Petrer o Villena.

Desde las filas de Cs, se puso el acento en la infrafinanciación que sufre la Comunidad y en los fondos europeos. A lo primero, Puig dijo que comparte las afirmaciones de la Ministra de Hacienda sobre que el nuevo sistema solo saldrá adelante si hay consenso en el Congreso, por lo que instó a los naranja a trabajar para que sea posible. Respecto al programa de ayudas de Bruselas, anunció que la Generalitat va a lanzar una convocatoria para que los ayuntamientos de hasta 20.000 habitantes y las mancomunidades puedan contratar a profesionales con la finalidad de conformar equipos para presentar proyectos financiables con fondos europeos.

Frente a la petición de la síndica de Vox de convocar comicios anticipados, Puig le replicó: Usted tranquila, no va a haber elecciones próximamente".

Soler: «la tasa turística es un tema menor»

El diputado del PP Manuel Pérez Fenoll preguntó cuál es el posicionamiento de la Generalitat tras la campaña iniciada por el sector hotelero contra la tasa turística, a lo que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, contestó que la implantación del impuesto «no es una prioridad en estos momentos» y pidió «no criminalizarla». En esa línea, aseguró que «no es una prioridad» del Consell por varios motivos: el primero, que el sector turístico «debe salir del agujero en el que está». Abogó por centrarse en remodelar el modelo turístico valenciano para que sea competitivo «dentro de diez, 15 y 20 años».

IFA como empresa pública, nueva síndica y pancatalanismo

El pleno de las Cortes convalidó el decreto para convertir la Institución Ferial Alicantina (IFA) y Feria Valencia en empresas públicas, gracias a la mayoría de los partidos del Botànic. Tanto el PP como Cs optaron por la abstención, mientras Vox votó en contra. Todo en una sesión en la que Papi Robles se estrenó como síndica de Compromís, reivindicándose como «una murciana crecida en Orihuela y que vive en València con la capacidad de hablar en castellano y valenciano». No faltaron, como es habitual, ataques de la derecha al tripartito por amparar el pancatalanismo y la imposición lingüística.