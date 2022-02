Teresa.

La fera ferotge.

La samarreta.

El sí, senyor.

Montserrat.

Coral Romput.

La guitarra de Toti.

La teua veu.

La teua mirada.

I el va com vull, com volem.



Hui fa 80 anys d’Ovidi.

Perquè Ovidi no se n’ha anat.

Està de vacances. pic.twitter.com/PzO30Cku2z