Polémica por el lema "Fent país": el PP lo considera una alusión a los Països Catalans y el Consell responde que "están obsesionados"

El lema usado por el Consell para conmemorar el 40 aniversario del Estatut d'Autonomia ha generado una nueva polémica, y enfrentamiento, entre el Botànic y la oposición, que considera el "Fent país" una referencia clara a los Països Catalans. El Partido Popular ha sido el más activo en sus críticas hacia un eslogan que, denuncian, "divide a la sociedad" por lo que han pedido su eliminación. Para el presidente del PPCV, Carlos Mazón, "mi país es España y mi comunidad es la Comunitat Valenciana". Y desde las filas de su partido, la síndica María José Català asegura que la pretensión del tripartito que gobierna en la Comunidad es cambiar la historia e, incluso, que va en contra del autogobierno. Acusaciones que no tardaron en ser respondidas por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien replicó que hablar de los Països Catalans es algo "muy anacrónico y aburrido", que no le interesa a nadie, aseguró, y acusó a los populares de estar obsesionados con esta cuestión. "Están todo el día con ese término en la boca", reprochó la dirigente de Compromís.

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, fue la encargada de presentar el pasado jueves la marca conmemorativa del 40 aniversario del Estatut, que tiene como comisario general al exsindicalista Joan Sifre. La identidad gráfica, que ha creado el diseñador Dani Nebot, es una abstracción geométrica sobre La Senyera que va acompañada de la leyenda "Quaranta anys fent país_Comunitat Valenciana 1982_2022". Es, precisamente, este lema el que se ha visto envuelto en la polémica. Las palabras de Nebot en la presentación abogando por "la pluralidad, la diversidad y la concordia" que quedan reflejadas en su creación, según manifestó, han quedado muy tocadas, al menos lo de la concordia, tras el revuelo que ha montado la derecha por el eslogan escogido.

El también presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha sido quien más crítico se ha mostrado, acusando al Botànic de fomentar "ensoñaciones" que no valen para nada, en referencia a los Països Catalans. Mazón puso especial énfasis en dar su apoyo a las asociaciones culturales valencianas en defensa de "nuestras señas de identidad", frente a las que "otros", que no especificó, quieren imponer "agrediéndonos a nuestra manera de ser". En este sentido, el líder del PPCV expresó su apoyo explícito y absoluto y el de su formación al manifiesto de "No als Països Catalans" promovido por varias entidades. De hecho, anunció que el PP convocará a través de todas sus sedes y de todas sus plataformas a afiliados, asociados y simpatizantes para que se puedan adherir lo antes posible a esta recogida de firmas.

La Real Academia de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat, la Real Academia de Cultura Valenciana RACV, el Ateneo Mercantil de València, y la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes (Casino de Agricultura) han promovido este manifiesto ante lo que consideran "continuos ataques" que se están realizando contra la personalidad y el marco legal constitucional y estatutario del pueblo valenciano. El documento se presentó el jueves en un acto público en València. Así, Mazón lamenta que se haya desaprovechado la oportunidad, a su juicio, de que el aniversario del Estatut d'Autonomia junte a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y, en su lugar, solo sirva para dividir a la sociedad.

La síndica del PP en las Cortes, María José Català, fue un paso más allá y reprochó al Consell que se haya elegido el eslogan "Fent País" porque es el mismo que la Consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, escogió cuando fue elegida por la militancia de Esquerra Unida para dirigir la formación. Un hecho que calificó de "impresentable". Para Català "la izquierda nacionalista" de la Comunidad Valenciana pretende modelar y cambiar la historia "y no lo va a conseguir". Los populares han visto en ese lema un nuevo motivo para cargar contra el Botànic y, de paso, volver a agitar el tan traído tema del catalán y los Països Catalans. De hecho, Català no desaprovechó la ocasión para recordar que el Estatut d’Autonomía "no recoge en ningún momento Països Catalans, ni que hablamos catalán" y que lo único que "pone bien claro" es que "somos Comunitat Valenciana y que nuestra lengua es el valenciano".

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, encargada cada viernes de echar agua al fuego creado por las polémicas a lo largo de la semana, justificó que el lema se refiere a "Fem país de esta comunidad o como cada uno lo quiera llamar". "Es el país de los valencianos, de la Comunitat y ya está", aseguró y acusó a los populares de "buscarle tres pies al gato" en estas cosas, lo que le parece anacrónico y aburrido. Con todo, la también consellera de Igualdad y políticas inclusivas considera que es el PP el que está "obsesionado" con los países catalanes. Oltra volvió a tirar de la ironía que la caracteriza para indicar que la "obsesión" del PP por ese término se debe al apellido de la secretaria general popular -Català- "y lo repiten para ver si a fuerza de repetir se fija en la población el apellido de la candidata a la alcaldía de València".

Sobre la carta abierta firmada por entidades sociales y municipales que reclama que se restituya ya el derecho civil valenciano, Oltra considera que no es un clamor popular esta reivindicación.

Usos de la marca

El uso de las diferentes aplicaciones de la marca del 40 aniversario del Estatut será gratuito y libre para toda la ciudadanía. El Consell apuesta por una festividad para todos los valencianos y por una marca conmemorativa que, además de utilizarse desde el ámbito académico e institucional, sirva para que ayuntamientos y entidades puedan hacerla propia. La marca será utilizada hasta que finalice el año por la administración de la Generalitat y las entidades que integran su sector público instrumental.

En 2022 se conmemoran los 40 años de la norma institucional básica de la Comunidad Valenciana. Para conmemorar esta efeméride, la Generalitat prepara una serie de actos conmemorativos, que vendrán marcada por el día central de celebración, el viernes 1 de julio, coincidiendo con la fecha del 40 aniversario del Estatut d'Autonomia.