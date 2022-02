Las elecciones en Castilla y León refuerzan posiciones: Puig agotará la legislatura y el PP se deja querer con Vox

Son dos escenarios completamente distintos y, por tanto, extrapolar los resultados de las elecciones celebradas el domingo en Castilla y León al territorio valenciano es una cuestión compleja. Las diferencias entre ambas comunidades parecen superar las posibles similitudes, pero eso es algo que no impide que se registren derivadas de alcance estatal y, con ello, repercusiones en la España de las autonomías. Para empezar, la política de pactos de gobierno de cara a futuros ciclos electorales, también en la Comunidad. Por lo pronto, la izquierda valenciana se muestra alarmada por el fulgurante ascenso de Vox, mientras el PP que lidera Carlos Mazón mantiene abiertas las opciones de llegar a acuerdos con la ultraderecha en su cruzada para reconquistar el Palau. Con todo, el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, enfatizó este lunes un mensaje que viene repitiendo en las últimas semanas, si bien cobra fuerza precisamente ahora, en plena resaca electoral. El jefe del Consell recalcó su intención de agotar el mandato, asegurando que "esta es una legislatura que continuará" puesto que el Botànic, según trató de remarcar, es un Ejecutivo sólido que está centrado en la gestión. De esa forma, evidenció su voluntad de no anticipar la cita con las urnas y mantenerla cuando toca, el último domingo del mes de mayo, al contrario de lo que podría ocurrir, por ejemplo, en Andalucía.

La maniobra de Alfonso Fernández Mañueco de adelantar las elecciones se ha saldado con la victoria del PP en esta autonomía, si bien no se han cumplido las expectativas de Génova, tras obtener solo dos escaños más en el Parlamento regional. Con esta jugada, han perdido a Cs como socio de Gobierno, tras experimentar un fortísimo batacazo electoral -otro más-, al tiempo que Vox ha dado el campanazo con un potente ascenso, lo que deja a los de Pablo Casado a merced de la ultraderecha. El PSOE que lidera Luis Tudanca, por su parte, no ha logrado revalidar su condición de primera fuerza, dejándose siete escaños por el camino, pero más llamativa ha sido, incluso, la irrupción de los partidos de la llamada España vaciada, que, según todos los analistas, ha perjudicado al partido del puño y la rosa. Se trata de un fenómeno creciente en la escena estatal, pero que, sin embargo, no ha calado hasta el momento en la Comunidad Valenciana. No obstante, el Botànic tiene marcada esta cuestión en su agenda de prioridades. Tanto es así que los recientes cambios aprobados en el segundo escalón de Presidencia, los acordados el pasado viernes, conllevan la creación de una secretaría autonómica específica para abordar todo ese asunto, la de Cohesión Territorial y Políticas contra el Despoblamiento, que encabeza la exconsellera de Medio Ambiente Elena Cebrián. Fue este lunes cuando Cebrián tomó posesión de su nuevo cargo, al igual que Ana Domínguez como nueva directora de Relaciones con las Cortes. El acto sirvió a Puig para reforzar su discurso de estabilidad y cohesión de Gobierno, para poner en valor unos cambios que enmarcó en la "nueva etapa" y en el "nuevo impulso" de la Presidencia de la Generalitat para "fortalecer" el equipo. Lejos de los focos quedan ahora las cuitas internas que afloraron ene el último trimestre de 2021, con la batalla interna durante la elaboración de los presupuestos, todo un clásico en el Botànic. Ahora, todos cierran filas para trasladar imagen de unidad.

"Lo que necesitamos son gobiernos que generen estabilidad y la extrema derecha no es favorable a la estabilidad ni a la recuperación económica" Ximo Puig - Presidente de la Generalitat

El jefe del Consell, destacó que queda por delante casi un tercio de legislatura y aseguró que no se va a perder ni un sólo día con tal de conseguir los retos que se marcó el Gobierno del Botànic en 2019. De hecho, lo calificó como un "año decisivo" para la Comunidad con la vista puesta en consolidar la transición digital y energética, y para la reactivación económica, social y emocional. El president destacó, igualmente, la importancia de plantar cara para superar las desigualdades de género y la desigualdad territorial. "Más que llorar hay que actuar", dijo Puig en relación con la actitud que deben tener los gobiernos para hacer frente al problema de la despoblación. Y sacó pecho de las políticas que se articulan en la Comunidad, que han permitido alcanzar cifras de empleo récord.

Aunque Puig hizo alarde del rumbo fijo y sin distracciones de su Gobierno, valoró que los resultados en Castilla y León no son buenos para la estabilidad y lamentó la presencia de la extrema derecha en el Parlamento. El jefe del Consell cree que no es positivo ni para la democracia ni para el Estado de las autonomías que Vox tenga presencia en la Cámara. Evitó hacer vaticinios sobre qué podría ocurrir en la Comunidad y centró su alocución en que lo que le inquieta es que haya un avance de la extrema derecha en España.

Lectura valenciana

Aunque se trata de dos plazas muy distintas, de repetirse los resultados electorales de Castilla y León en la Comunidad, Cs, que comenzó la legislatura como tercera fuera en las Cortes, quedaría fuera del hemiciclo al no superar la barrera electoral del 5%, mientras Unides Podem mantendría la representación, algo que se considera a priori crucial para mantener a flote al Botànic. En un contexto similar, el principal partido de la derecha valenciana, el PP que lidera Carlos Mazón, sólo tendría la opción de gobernar en alianza con la ultraderecha de Vox. Esa es una posibilidad que, hasta el momento, el partido de la gaviota no ha descartado en la Comunidad. El jefe del PPCV nunca ha cerrado esa puerta, como tampoco lo hace la número dos del partido y síndica en las Cortes, María José Catalá, quien defendió que "no hay que excluir a nadie si nos autoproclamamos demócratas" y, de esa forma, dejó claro que sí se hablaría con Vox. Y todo apunta a que los de Ana Vega estarían más que dispuestos a dejarse querer, pues la síndica de la extrema derecha en la Cámara valenciana aseveró este lunes que sus compañeros en Castilla y León tienen el derecho y el deber de entrar en ese Gobierno con el PP. No obstante, está por ver si la formación de Santiago Abascal sigue creciendo en la Comunidad. En Castilla y León han pasado del 5,56% al 17,62% en porcentaje de voto, mientras que en el territorio valenciano concentraron en 2019 el 10,44% de las papeletas, por lo que determinadas encuestas señalan que podrían tener todavía margen de escalar en apoyos.

"Todos los partidos merecen ser escuchados. No hay que excluir a nadie si nos autoproclamamos demócratas" María José Catalá - Síndica del PP en las Cortes

Mientras tanto, el PSPV, la fuerza mayoritaria en las Cortes valencianas, ve los resultados de las elecciones de Castilla y León «con preocupación por el avance de la extrema derecha» y advierte de que los valencianos tendrán en 2023 «otro gobierno del Botànic o el terror». El síndic socialista, Manolo Mata, reconoció que el resultado ha sido malo para su partido y lamentó tanto la baja movilización como la dispersión del voto de la izquierda entre los partidos de la España Vaciada. También apeló a la «pedagogía política» ante el auge de Vox y alertó de que «arrastra al PP a ciertas posiciones». Dijo que «el objetivo es claro: Vox quiere cargarse al PP y luego a la democracia, por ese orden». Por todo ello, defendió que el Botànic debe "continuar resistiendo y seguir gobernando para la gente normal" y que su intención es agotar la legislatura "hasta el final".

Entre el resto de partidos valencianos, de los del Botànic, la síndica de Compromís, Papi Robles, aseguró que la realidad de Castilla y León es muy diferente de la Comunidad y auguró que el tripartito saldrá reforzado en 2023, aunque pidió no alentar a "fuerzas que quieren recortar derechos y fomentar el odio". Sí celebró los resultados de partidos como ¡Soria Ya! y sostuvo que "al PP le ha salido muy mal la jugada" de adelantar elecciones.

Como portavoz de UP, Pilar Lima reconoció el mal resultado en "un territorio muy difícil" para su partido, mientras subrayó que "el PP ha fracasado en su intento de gobernar en solitario". "Su destino está indisolublemente unido a Vox, a la extrema derecha", valoró, para resaltar que "la España vaciada por el bipartidismo ha ganado representatividad", marcando en cierta manera distancias con sus socios del PSOE, tal y como hizo también Compromís.

De la oposición, la síndica de Cs, Ruth Merino coincidió en que "fue un gran error adelantar las elecciones por capricho de Casado" e hizo notar que en su partido no pueden estar contentos, pero tampoco los castellanoleoneses porque "han pasado de tener un gobierno estable a un panorama en el que la gobernabilidad depende de los extremos". Con todo, aseguró que el PP no ha conseguido ni la mayoría absoluta ni "hacer desaparecer a Ciudadanos", ya que cree que les queda espacio en el centro. Aunque sea con un diputado de los doce que tenían en Castilla y León.