Ximo Puig: "Esta es una legislatura que continuará"

El president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha enfatizado esta mañana un mensaje que viene repitiendo en los últimas semanas, si bien es un posicionamiento que cobra fuerza precisamente ahora, un día después de las elecciones en Castilla y León. El jefe del Consell ha aseverado que mientras algunos vaticinan ya el final del mandato, eso es algo que no está en sus planes, porque, según ha destacado, "esta es una legislatura que continuará". Puig trata de evidenciar de esa forma que el Botànic es un Gobierno sólido que está centrado en la gestión y que las turbulencias que sacuden la España de las autonomías no han desestabilizado a un tripartito de izquierdas que está decidido a agotar el mandato, lo que supondría celebrar los comicios el último domingo del mes de mayo. Con todo, ha puesto el foco en tres cuestiones fundamentales para lo que resta de legislatura: la lucha contra la despoblación, superar las desigualdades y salir fortalecidos de la pandemia.

La maniobra del presidente castellano leonés, Alfonso Fernández Mañueco, de adelantar las elecciones se ha saldado con la victoria del PP en esta autonomía, si bien no se han cumplido las expectativas de Génova. La formación de Pablo Casado tan solo ha logrado obtener dos escaños más en el Parlamento regional. Mientras tanto, Cs ha experimentado un fortísimo batacazo electoral -otro más-, y Vox ha dado la campanada con un potente ascenso, lo que deja a los populares atados a la ultraderecha. El PSOE que lidera Luis Tudanca, por su parte, no ha logrado revalidar su condición de primera fuerza, dejándose siete escaños por el camino. La irrupción de los partidos de la llamada España vaciada ha sido uno de los fenómenos que, según todos los analistas, más ha perjudicado a los socialistas. Se trata de un fenómeno creciente en la escena estatal pero que, sin embargo, no ha calado hasta el momento en la Comunidad Valenciana. No obstante, el Botànic tiene marcada esta cuestión en su agenda de prioridades. Tanto es así que los recientes cambios aprobados en el segundo escalón de Presidencia, los aprobados el pasado viernes, conllevan la creación de una secretaría autonómica específica para abordar todo ese asunto, la de Cohesión Territorial y Políticas contra el Despoblamiento que encabeza la exconsellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián. Ha sido hoy cuando Cebrián ha tomado posesión de su nuevo cargo, al igual que Ana Domínguez como nueva directora de Relaciones con las Cortes. El acto ha servido a Puig para reforzar su discurso de estabilidad y cohesión de Gobierno, para poner en valor unos cambios que ha enmarcado en la "nueva etapa" y el "nuevo impulso" de la Presidencia de la Generalitat para "fortalecer" el equipo. Lejos de los focos quedan ahora las cuitas internas que afloraron en el último trimestre de 2021, con la batalla interna durante la elaboración de los presupuestos, todo un clásico en el Botànic.

Un año "decisivo"

El jefe del Consell, ha dicho que queda por delante casi un tercio de legislatura y que no se va a perder ni un sólo día con tal de conseguir los retos que se marcó el Gobierno del Botànic en 2019. De hecho, lo ha calificado como un "año decisivo" para la Comunidad Valenciana, el año, ha dicho, para consolidar la transición digital y energética, y para la reactivación económica, social y emocional. El president ha destacado igualmente la importancia de plantar cara para superar las desigualdades de género y la desigualdad territorial. "Más que llorar hay que actuar" ha dicho Puig en relación con la actitud que deben tener los gobiernos para hacer frente al problema de la despoblación. Y ha sacado pecho de las políticas que se articulan en la Comunidad, que han permito alcanzar cifras de empleo récord.

"La Comunidad Valenciana está de moda, no solo por los acontecimientos culturales y artísticos que ha acogido últimamente", sino porque "encabeza la recuperación", por ejemplo con las cifras de empleo desde 2015 "más importantes de España".

Preguntado sobre los resultados de las elecciones en Castilla y León, Puig ha considerado que "no son buenos para la estabilidad" y ha lamentado la presencia de la extrema derecha en el Parlamento. El jefe del Consell cree que no es positivo ni para la democracia ni para el Estado de las autonomías que la extrema derecha tenga presencia en el Parlamento.

"Lo que necesitamos son gobiernos que generen estabilidad y la extrema derecha no es favorable a la estabilidad ni a la recuperación económica a través de los Fondos Europeos ni a los elementos para la convivencia ni para huir del odio o del insulto", ha enumerado. Por tanto, entiende que los resultados "no son una buena noticia para la estabilidad". Interpelado por si le inquieta que la extrema derecha pueda ser un condicionante clave en la Comunidad, el president ha manifestado que lo que le inquieta es que haya un avance de la extrema derecha en España "más allá de las circunstancias electorales de aquí, que ya veremos cuáles son", ha dicho.

Alianzas del PP y Vox

Aunque se trata de dos escenarios muy distintos, de repetirse los resultados electorales de Castilla y León en la Comunidad, Cs, que comenzó la legislatura como tercera fuera en las Cortes, quedaría fuera del hemiciclo al no superar la barrera electoral del 5%, mientras Unides Podem mantendría la representación. En un contexto similar, la el principal partido de la derecha valenciana, el PP que lidera Carlos Mazón, sólo tendría la opción de gobernar en alianza con la ultraderecha de Vox. Esa es una posibilidad que, hasta el momento, el partido de la gaviota no ha descartado en la Comunidad. Con todo, los acuerdos que se alcancen en Castilla y León, donde la formación de Santiago Abascal ya ha reivindicado su entrada al Gobierno, condicionarán el devenir de los posibles pactos en otras autonomías, como quizá la valenciana.