Oltra denuncia una "cacería política" de la extrema derecha tras las nuevas imputaciones por abusos sexuales a menores tutelados

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha acusado este martes a la extrema derecha de llevar a cabo una "cacería política" que ha acabado salpicando a funcionarias ligadas a su conselleria. La titular de Igualdad y Políticas Inclusivas ha defendido el trabajo "profesional" realizado por las trabajadoras después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de València haya citado a declarar con investigadas a ocho personas en relación a una denuncia y una querella por supuesto encubrimiento de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por parte de un educador, exmarido de la vicepresidenta. Con relación a todo este asunto, Oltra ha reprochado al principal grupo de la oposición, el PP, que vaya a rebufo de la extrema derecha.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han informado este martes de que los investigados en estas diligencias son las directoras territoriales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en Valencia y Castellón en el momento en que ocurrieron los hechos, y una psicóloga y el jefe de la Sección del Menor de la Conselleria, informa EFE. También figuran una funcionaria de la Conselleria que instruyó una información reservada sobre los abusos, una psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores Víctimas de Abusos sexuales de la Conselleria y la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos. Las citaciones de los investigados han sido señaladas para los días 28 de febrero y 2 y 3 de marzo a partir de las 17 horas, según las mismas fuentes.

Los presuntos abusos sexuales a menores tutelados por la Generalitat vienen armando el discurso de la oposición, que ha puesto en el centro de la diana política a la vicepresidenta para tratar de desgastarla. Se trata de un tema que ha rebasado los límites de la Comunidad y que, sobre todo el PP, viene utilizando contra Oltra desde el Congreso de los Diputados e incluso desde Bruselas, donde los populares han conseguido que se inicie una invetsigación. Mientras tanto, los grupos políticos del Botànic han cerrado filas para defender a la líder de Compromís.

Sobre todo este asunto, la vicepresidenta, preguntada hoy por los periodistas, ha afirmado: "Lo primero que hay que poner sobre la mesa es que esto es una querella de la extrema derecha; esto es muy importante saberlo, porque determina cuáles son los intereses que hay detrás", ha señalado Oltra, quien ha lamentado que funcionarias que llevan "décadas haciendo su trabajo profesionalmente se vean en esta situación".

La vicepresidenta ha señalado que confía en que "no tenga recorrido" este proceso judicial, que ha recordado que ya fue archivado en su día por el juez, con el apoyo de la Fiscalía, si bien ahora se ha reabierto a raíz de un recurso, ha dicho, de una extrema derecha que hace "una guerra política" que no ha podido hacer en las urnas. Ha insistido en que el trabajo de las funcionarias que han sido citadas a declarar está "fuera de duda", y ha aseverado que "aquí no hay nada que investigar, está todo claro, todo explicado", pues la oposición ha tenido la oportunidad de acceder a toda la documentación y de hablar con las funcionarias "el tiempo que han querido".

"Aquí no hay nada que investigar, está todo claro, todo explicado" Mónica Oltra - Vicepresidenta del Consell

También ha recordado que ella misma ha dado explicaciones en las Cortes y cada explicación "tiene un papel detrás que lo demuestra", y ha lamentado que el PP vaya "a rebufo" y "chupando rueda de la extrema derecha", pese a que "saben perfectamente que esto está todo claro".

Oltra ha indicado que el PP dijo que había puesto este asunto en manos de abogados pero no ha presentado ninguna denuncia, lo que ha atribuido a que "conocen perfectamente lo que pasó" porque han tenido acceso a toda la documentación que "han querido".

Ha lamentado que se "cuestione" el trabajo profesional y que se "manche" el nombre de unas funcionarias públicas; ha opinado que "si esa es la manera de hacer política que tiene el PP, desde luego es porque no tienen ningún proyecto para este país", y ha manifestado que "la verdad siempre se abre camino".

Por su parte, la síndica del PP en las Cortes, María José Catalá, ha considerado que Oltra "no puede seguir al frente de la Conselleria con el proceso judicial de abusos a una menor en marcha". La portavoz de los populares en la Cámara valenciana ha valorado que lo más importante es que se sepa la verdad de todo este proceso y lo que pasó en ese momento, "cuando una menor denuncia abusos y la consellera, pese a la proximidad, dice que no se entera hasta meses después". Según Catalá, esta es la versión que se ha recibido en las Cortes insistentemente, "pero nosotros queremos que se sepa la verdad y el proceso judicial lo va a demostrar”.

"Oltra no puede seguir al frente de la Conselleria con este proceso en marcha ni Puig seguir de perfil" María José Catalá - Síndica del PP

La portavoz popular ha recordado que la sentencia de la Audiencia Provincial señaló que “la Conselleria no se puso del lado de la víctima sino del lado del abusador y eso requiere asumir unas responsabilidades políticas”. Para Catalá, “Oltra no puede seguir al frente de la Conselleria con este proceso en marcha ni Puig seguir de perfil como si esto no fuera con él, porque esto sí que va con él y con su gobierno y con la responsabilidad de su gobierno porque hay cargos y técnicos imputados”.

Maria José Catalá ha señalado que en las Cortes "no se está haciendo el ejercicio de transparencia en la cuestión de menores como se debería". Al contrario de lo que ha asegurado Oltra, la portavoz del PP asegura que hace 26 días, en la comparecencia de Oltra en la Cámara, esta se comprometió a entregar una documentación a la que todavía no han tenido acceso. "Ni siquiera se nos contesta al correo. No sabemos qué esconde porque 26 días después no nos ha dado la documentación. Demasiadas preguntas sin contestar y demasiada opacidad en una cuestión que requiere más transparencia y asunción de responsabilidades”.

Catalá ha señalado que “las mismas feministas que salen a la calle pidiendo igualdad, proclamando los derechos de las mujeres y que cuando haya un caso de violencia de género dirán que hay que estar a su lado, ahora se ponen de espaldas a la menor que ha sufrido abuso sexual. Es incomprensible”.

“Con independencia de quien sea el abusador, la Conselleria actuó mal. Aquí hay una responsabilidad política por una Conselleria que no actuó como debería haberlo hecho ante un caso de abuso a una menor. El problema no es el abusador sino la gestión de la Conselleria ante el abuso. Y no van a desviar la atención del problema real ni engañar más a la gente”.

También la síndica de Cs, Ruth Merino, se ha referido hoy a este asunto para reclamar al jefe del Consell, Ximo Puig, que “deje de mirar hacia otro lado” y que cese de manera fulminante a la vicepresidenta.

“La gestión de Oltra está bajo la sospecha constante de la Justicia" Ruth Merino - Síndica de Ciudadanos

“La gestión de Oltra está bajo la sospecha constante de la Justicia. Esta no es la primera vez que los jueces hablan de un intento de la Conselleria de tapar irregularidades muy graves”, ha añadido la portavoz del grupo liberal, quien ha cuestionado “qué más le falta a Puig para darse cuenta de lo que tiene al lado en su Gobierno”.

“Hace mucho tiempo que Oltra no debería ocupar su puesto, es una vergüenza que siga siendo la vicepresidenta de los valencianos”, ha añadido la síndica, tras recordar “toda la gente vulnerable que hay detrás y que dependen de esta Conselleria, como las personas mayores, los dependientes y los menores tutelados”. “Es una pesadilla que se alarga demasiado”, ha subrayado.

La síndica de Vox , Ana Vega, ha anunciado que pedirá la comparecencia de Oltra y ha opinado que si "no tiene la dignidad de marcharse, ni Puig de cesarla", tiene que dimitir el president de la Generalitat, por no "estar controlando a su Consell" y en concreto a la vicepresidenta, con "la cantidad de tropelías que está cometiendo".

Para Vega, lo que sucede en los centros de menores es "una barbaridad", por lo que se alegra de que la justicia vaya a investigar los intentos de "minorar las responsabilidades" de la Conselleria en este asunto y de "tapar las consecuencias que políticamente pudiera tener" para Oltra.

Ocho comparecencias

Entre el Botànic, el socialista Manolo Mata ha destacado que Oltra ha comparecido "hasta en ocho ocasiones" en las Cortes sobre este caso y que "ha dado todo tipo de información". Ha recordado que este tema en cuestión es una causa que se archivó y ahora se ha acordado "una mínima investigación", en la que espera que "se aclare todo" cuando los funcionarios declaren.

"Todos tenemos interés en que esta cuestión tenga máxima transparencia", ha subrayado, y ha descartado que haya que asumir responsabilidades políticas "cuando alguien ha dado la cara tantas veces". Es más, tras subrayar que "Oltra ni está investigada ni se espera esa imputación", ha afeado a la oposición que esté "desgastando" al tripartito al propiciar "un clima desfavorable" con una situación "asquerosamente perversa".

Papi Robles (Compromís) ha acusado a la oposición de hacer un uso "torticero e irresponsable" de este caso, además de "dar mucho espacio a tesis de la extrema derecha que son muy peligrosas".

"Es una estrategia para desgastar a este gobierno porque no hay un proyecto alternativo, pero el tiempo va poniendo a cada uno en su lugar", ha aseverado, para advertir que es un "acoso" directo hacia su coalición porque entraron a gobernar "garantizando que no habría corrupción como antes y eso no ha sentado nada bien".

En cualquier caso, Robles ha garantizado que Conselleria siempre dará toda la información que le pidan y ha coincidido en recordar que tanto Fiscalía como el juez de instrucción pidieron que se archivara el caso. Ahora ha asegurado que esperan que "el proceso deje negro sobre blanco lo que considere que se ha de mejorar, si es que se ha de mejorar algo".

Y de Unides Podem, su portavoz adjunta, Estefania Blanes, ha sostenido que hay "poca novedad" en la investigación, desde el respeto a la justicia, y ha reiterado que la Conselleria ha mostrado "toda la voluntad" de facilitar documentación tanto en Les Corts como en el juzgado.

Ha denunciado además que "se está ejerciendo un acoso contra la vicepresidenta por el simple hecho de que sea su exmarido", cuando cree que la relación personal debería ser indiferente en unos hechos así. "Se está aprovechando este caso para atacar a Oltra. Es una agresión indirecta", ha alertado.