Rechazan la petición de Camps de llevar a Europa su imputación en Gürtel

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición realizada por el expresidente valenciano Francisco Camps de plantear al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) hasta ocho cuestiones prejudiciales sobre su derecho a la presunción de inocencia que habrían permitido paralizar el procedimiento de la pieza 5 de Gürtel, relativa a los contratos adjudicados a Orange Market, ya pendiente del juicio oral.

La defensa de Camps solicitó el pasado mes de diciembre que desde la Audiencia Nacional se plantearan al TJUE ocho preguntas para cerciorarse de que la directiva europea 2016/343 por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y del derecho a estar presente en el juicio se estaba cumpliendo como debía.

Alegaciones

El exdirigente popular alegaba que en su caso no se habría respetado la norma comunitaria porque fue incluido como investigado en esta pieza 5 de Gürtel cuando ya había avanzado a la fase de juicio oral.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha resuelto que no ha lugar a elevar dichas cuestiones prejudiciales al TJUE porque en el actual momento procesal no hay «necesidad alguna». En este sentido, los magistrados recalcan que «la determinación y formulación de las cuestiones que deben someterse al Tribunal de Justicia corresponde al órgano judicial nacional» y que la decisión de no plantear ninguna, porque «no alberga dudas interpretativas».

El Ministerio Fiscal también se opuso a la pretensión de Camps, «al entender que carece del más mínimo fundamento objetivo de Derecho Comunitario, siendo contraria a la práctica totalidad de las recomendaciones efectuadas por el propio TJUE».

La Sección Segunda también ha rechazado el recurso presentado por Camps contra la resolución en la que se le comunicó la composición del tribunal que juzgará esta pieza 5. «Y es que el recurrente parte de un grosero error, cual es el de confundir la fase intermedia del juicio oral con el acto del juicio oral en sentido estricto», aclaran los magistrados.