"La ley para regular la tasa turística se aprobará igualmente si no recibimos apoyo de la patronal"

Estamos en un proceso de diálogo. Tenemos una propuesta de ley sobre la mesa y se la hemos enviado a todo el sector para que haga aportaciones. Estamos en proceso de escucha. Hasta ahora hemos hablado con CC OO, UGT y con expertos y expertas de la parte de Hacienda. Le hemos solicitado reuniones a toda la gente que puede tener implicaciones, hemos hablado con la CEV para solicitarles una reunión. A mi me zozobra mucho la polémica. Hablamos de que, suponiendo que una persona venga a un hotel de cinco estrellas durante más de siete días, el máximo que estaría pagando esa persona, si el ayuntamiento así lo desea, son 14 euros. Además, es un acuerdo en el que cada ayuntamiento podrá decidir, no estamos poniendo una tasa.

¿A qué cree que se debe el rechazo frontal de la patronal?

Hay dos cuestiones. Una cuestión humana, que es el rechazo inmediato al cambio que solemos tener. Normalmente, cuando tenemos una situación que nos va bien, no nos viene bien que la cambien y, por lo tanto, genera un primer rechazo. Y luego, al sector turístico de la Comunidad Valenciana le hacen falta dos cosas muy importantes: una reflexión profunda sobre qué quiere ser de joven y de mayor, y un empoderamiento. Creo que es un sector con muchísimas posibilidades, muy cañero, que en nuestro territorio es fundamental, pero que no termina de creerse lo bueno que es. Y tiene miedo a que dos euros de subida en hostelería pueda suponer que la gente no venga. Pero la tarifa de un hotel de 5 estrellas, ¿Qué puede ser, de noventa euros por día? Una persona que paga eso, ¿de verdad piensas que va a dejar de venir a nuestra zona por pagar dos euros más? Este es el debate. Con el sector debemos de hablar desde mucha empatía, entendiendo que todo el mundo intentamos salir una pandemia en la que lo hemos pasado muy mal. Además, el sector del turismo ha tenido mucha vinculación con una precariedad laboral muy grande siempre, y ahí se juntan varias cosas. Yo he trabajado en turismo y hay mucha tensión para poder salir adelante. Pero tenemos que ver cómo nos reinventamos, cómo podemos seguir sobreviviendo. Tenemos que ver cómo tenemos mejores condiciones laborales y cómo cuidamos mejor nuestras costas. No nos queremos dar cuenta pero estamos destrozando lo que gente viene a ver y a disfrutar, y tenemos que ver cómo puede repercutir.

¿Cuál es el plazo máximo que ser marcan para la aprobación?

El documento es súper claro. Durante enero y febrero se haría el proceso de diálogo con todo el sector y en marzo los tres partidos terminaremos de cerrar la propuesta. A finales de marzo la proposición de ley se presentará para ser tramitada.

Sin embargo, a mitad de febrero todavía no se han sentado con la patronal...

El debate no es tasa sí o tasa no. Nosotros hemos acordado tasa sí, y lo que estamos preguntando es si les parece bien esa manera. Los sindicatos han hecho aportaciones de mejora. Si técnicamente pueden ser recogidas, lo serán. Los plazos son los que son y, de hecho, a la CEV hace más de 15 días que se les solicitó reunión. Todo el mundo es libre de decidir si se quiere reunir o no.

¿Sin apoyo de la patronal se aprobaría igualmente?

Claro, es que el acuerdo ya existe. No es una cuestión del apoyo de la patronal. Estamos facilitando que los ayuntamientos puedan ponerla, no se está poniendo ninguna tasa.

Se habla mucho de una posible crisis de gobierno en las consellerias lideradas por el PSPV. ¿Ocurrirá también en Compromís?

Nosotros estamos muy bien. Tenemos a las mejores personas para utilizar lo que queda de legislatura en cumplir los acuerdos del botánico que nuestra sociedad necesita.

Pero en diciembre sí se abrió el debate sobre la posibilidad de que Vicent Marzà fuera síndic...

Sí, en el cambio de la sindicatura se barajó. Me atrevo a decir que nuestros cuatro consellers son de las personas que más valía tienen dentro de nuestro proyecto. La sindicatura es un perfil bastante significado en Compromís y, por lo tanto, esa posibilidad de que una persona fuerte ocupara este espacio se ha valorado. Se ha decidido, por responsabilidad, dar respuesta a la pandemia con la mejor persona que teníamos y no dar respuesta política con la mejor persona que teníamos. Marzà es un excelente orador, sería un excelente síndic. Pero es que a mí no se me ocurre mejor conseller de Educación. Yo creo que no habrá cambios. Mañana puede pasar cualquier cosa, pero diría que no.

Tras lo ocurrido en Castilla y León, ¿le preocupa el ascenso de la ultraderecha?

Me preocupa porque pone el riesgo los derechos de muchas personas y enfrenta a los más vulnerables contra los siguientes más vulnerables. Ese ascenso me preocupa desde el primer día que vi como en este Estado se podía llegar a implantar una fuerza de extrema derecha y que esto pudiera estar legitimado. Yo creo que lo ocurrido en Castilla y León es el resultado de la irresponsabilidad del PP. A ver qué van a hacer ahora, a ver cómo va a gobernar esa ingobernabilidad. A ver cuántos derechos van a vender a cambio de entrar un gobierno.

Oltra ha denunciado estos días estar sufriendo una cacería política de la ultraderecha. ¿Lo ve así?

Me resulta muy claro lo que está intentando hacer la ultraderecha y el PP, que no tienen proyecto, ven que su posición es invisible y han decidido vincular toda su oposición a un acoso y derribo a la vicepresidenta. Entre otras cosas porque nunca jamás le perdonarán que ella fuera la cara visible que confrontó con su corrupción, sin miedo. Piensan que de esa manera pueden desmontar un Botànic III, pero se han equivocado. Hay una cacería porque el procedimiento judicial ya ha determinado que la conselleria no tenía responsabilidad en eso.

¿Cree que el resto de fuerzas deberían apoyar al PP para evitar que Vox condicione la formación de Gobierno?

Lo que hay que poner en el centro del debate son los derechos, no apoyar a unos o a otros. Todo el rato estamos hablando de los partidos y solo somos una herramienta. Compromís, en las Cortes, ha hecho un cordón sanitario con Vox. No se le puede dejar espacio a la extrema derecha en los espacios parlamentarios. Ya estamos viendo lo que están haciendo en Madrid y lo que están haciendo aquí, y cómo sus programas electorales van totalmente vinculados a los recortes de derechos de la gente más vulnerable.

Procede de la Vega Baja, donde desemboca el río Segura. ¿Es partidaria de mantener el trasvase?

Los recursos no son inacabables. El agua no es infinita. O empezamos a revisar cómo utilizamos los recursos, o no es que vayamos a tener un problema mañana, es que el agua ha empezado a cotizar en bolsa. En la Vega Baja hemos vivido con unos cultivos de regadío que implantamos con unas conexiones de agua que se nos dieron en su momento, hablamos de hace siglos. Hemos crecido y aportamos con todo el turismo que acogemos con ese agua. No podemos pretender que eso cambie mañana . No podemos cortarlo ahora, pero sí que tenemos que ir viendo de manera progresiva cómo cambiamos ciertas tendencias, porque es insostenible. No podemos seguir vertiendo agua sucia y faltan políticas de recuperación.

¿Considera que esta comarca sigue estando muy alejada de València?

Los kilómetros siguen siendo los mismos, pero le he dado muchas vueltas. Es verdad que sociológicamente es otro mundo. Encima, la Vega Baja está muy cerca de Murcia y tenemos mucha influencia de esa comunidad. Está super lejos de València y eso marca, pero con el paso del tiempo creo que se ha ido generando más distancia de manera consciente a lo largo de los años. Eso me preocupa bastante. ¿Por qué no podemos ir en tren de una manera fácil a València y sí que podemos ir a Madrid? Creo que ha habido intereses políticos en los que ha ido muy bien. Yo veo las inversiones que había en Educación y me echo las manos a la cabeza. A la Vega Baja hay que conocerla, entenderla vivirla desde su realidad y compartirla. ¿Por qué allí no hay transporte público? ¿Por que eso no se ha visto? Me da la sensación de que ha habido dejación voluntaria.

¿Eso puede explicar por qué la extrema derecha escala allí posiciones?

Por supuesto, ellos identifican muy bien la desafección. Por la configuración sociológica que tiene también a nivel laboral, con muchísima gente en situación muy precaria. Si no tengo derechos sociales, gobiernos cercanos a los que dirigirme, estoy en la nada. ¿A dónde me voy? A lo más reaccionario.

El Gobierno central quiere construir una macroplanta solar para la desalinizadora de Torrevieja y se plantean muchas más por toda la provincia. ¿Está de acuerdo?

No han entendido nada. Tu tienes un territorio y con él tienes que jugar. Si quitas un trozo, luego no lo tienes. ¿No tenemos milles de edificios públicos, polígonos industriales, plantas depuradoras en las que puedes utilizar los techos? Podemos mirar las cosas desde el punto de vista sostenible y no reventar más el terreno. Donde tú metes un macroproyecto de planta de placas solares al día siguiente llueve y aquí el agua lo arrastra todo. Si no tienes vegetación, el suelo se va. Si el suelo se va, no llueve, y si no llueve no hay agua. Hay cosas intermedias. Ahora parece que tenemos que poner placas solares por todos lados. ¿Podemos primero ver las necesidades energéticas y dar más respuesta a eso?

¿Se refiere a que por encima del negocio primen las necesidades reales?

Claro, hay que parar de mirar el negocio. Hay que jugar mucho con los planes de acción territorial, donde tú puedes decidir qué va en cada parte del terreno, y con eso puedes parar esa macroexpansión. Los ayuntamientos, con los planteamientos a nivel municipal, pueden impulsar las comunidades energéticas locales, y eso es clave. Con un techo de un cole le puedes dar energía a cuatro manzanas. ¿Para qué quieres una macroplanta?

¿Compromís está dispuesto a batallar con este tema en las Cortes?

Sí, y lo estamos haciendo. Hacemos las cosas primero con mucho sigilo y con mucho respeto, pero Compromís estamos muy en esa línea. No es una cuestión de restringir por restringir, sino de ver el aprovechamiento del territorio. Muchas veces digo, si a mi me dejaran ser consellera, me dedicaría cuatro años a reforestar con cabeza, eso te hace un viraje climático. Poner placas solares es fomentar el desierto.