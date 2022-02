Mazón exige al Consell la eliminación de las restricciones y un Plan Renove para la hostelería

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido este miércoles que la Generalitat Valenciana elimine "de manera inmediata" todas las restricciones existentes en la actualidad por la pandemia. Así se lo ha manifestado Mazón a los representantes de CONHOSTUR y de la Federación Empresarial de Hostelería de València en una reunión de trabajo en la que han analizado las principales necesidades y reivindicaciones de este sector tan castigado por la crisis del coronavirus.

Mazón ha asegurado que "nadie sabe por qué tenemos que esperar 15 días para el fin de las restricciones". Para el líder del PPCV no tiene sentido que gimnasios, bares, restaurantes y ocio nocturno tengan que esperar dos semanas para que se eliminen las restricciones, como ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "cuando ya sabemos todos que esto va a ocurrir". En este sentido, Mazón ha manifestado que "lo más adecuado" sería quitar ya esas restricciones y empezar a compensar a los que más están sufriendo esta crisis derivada de la pandemia, refiriéndose al sector del turismo y de la hostelería. "Mantener las restricciones en la Comunitat Valenciana cuando ya se han eliminado en la mayoría de las autonomías resta competitividad a nuestros sectores económicos", ha afirmado.

Además, el presidente del PPCV ha exigido que se ponga en marcha una línea específica de compensaciones a la hostelería por las restricciones impuestas durante todas las olas de la pandemia. En este sentido, ha reclamado la creación de un "Plan Renove Hostelería" para que lo empresarios y autónomos de la hostelería puedan modernizar y renovar la maquinaria con el objetivo de ser más eficientes y sostenibles.

Por otro lado, el presidente del PPCV ha exigido que "se acabe ya la incertidumbre" sobre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) del sector que vencen el próximo 28 de febrero y que, asegura, están llevando a la hostelería "a una situación de angustia".

Por su parte, el presidente provincial del PP en València, Vicent Mompó, ha acusado al Consell de tomar "decisiones improvisadas, con constantes cambios de criterio", desde el inicio de la pandemia. Frente a esto, ha dicho, la hostelería ha respondido de manera "responsable y profesional, pero no ha sucedido así, al revés". Ahora que la situación sanitaria ha mejorado Mompó manifiesta no entender por qué no se elimina la obligación del pasaporte Co"vid. El sector necesita recuperar la actividad prepandemia para continuar actuando como uno de los principales pilares de la economía valenciana", ha zanjado.