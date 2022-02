Diputados de Cs piden presionar al partido para adelantar las primarias

Con el PP inmerso en una cruenta batalla entre la dirección nacional de Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la ultraderecha envalentonada tras el resultado del domingo en Castilla y León que pueden llevarle al primer gobierno autonómico en el que participa, en Ciudadanos de la Comunidad Valenciana se ha abierto una corriente de opinión que reclama ya la convocatoria de primarias para elegir al candidato a la Generalitat a 15 meses de la previsible cita con las urnas, salvo sorpresa en mayo de 2023.

Orgánicamente no se ha movido nada en un partido que parece noqueado tras los resultados en contra acumulados en los últimos años aunque sí se espera algún movimiento después de las elecciones del domingo.

Oficialmente remiten a que las primarias que Ciudadanos celebró para las autonómicas de 2015 y 2019, en las que Carolina Punset y Toni Cantó salieron elegidos candidatos no se celebraron hasta el año electoral, en concreto en marzo. Es decir, faltaría un año para que se eligiera al candidato.

Pero hay cargos en el partido que piensan que para ese momento es probable que ya no sean necesarias las primarias porque la formación esté ya desahuciada. No es que ahora tenga muchas posibilidades tras salir del gobierno de Murcia, desaparecer en la Comunidad de Madrid y quedar como formación residual en el Congreso, en Cataluña o en Castilla y León, pero si hay alguna mínima opción de sobrevivir esa pasa por moverse ahora, señalan.

Así, en la reunión que celebró el grupo parlamentario el lunes salió este tema. Algunos diputados plantearon la necesidad de que el grupo presione para que el partido convoque unas primarias sin más dilación, pero al final se decidió posponer esta cuestión para más adelante.

Hay diputados que piensan que en el partido no hay interés en convocar las primarias porque se da por hecho que se va a llegar al año electoral con la posibilidad abierta de abrir una negociación con el PP para elaborar listas conjuntas. Al PP le va a interesar que Ciudadanos no se presente porque si no llega al 5% autonómico, que ahora es lo más probable, los votos que reciba se perderían.

Así, dilatar las primarias, señalan en el grupo, solo beneficia a quienes aspiran a resituarse y lograr un hueco en las listas del PP.

Las dos cabezas visibles del partido en este momento son la coordinadora autonómica, María Muñoz, diputada de confianza de Inés Arrimadas, y la síndica en las Cortes, Ruth Merino, una de las que se postularía a candidata.