Oltra sobre la guerra entre Casado y Ayuso: "Es como una transmisión generacional de la corrupción, te enseñan que se cobran comisiones"

Estupefacción. Desolación. Perplejidad. Eso son algunos de los términos que ha utilizado hoy la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, al valorar la guerra civil en la que está inmerso el Partido Popular, derivada del enfrentamiento de altísimo voltaje entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente nacional de la formación, Pablo Casado. Como trasfondo, el contrato de un millón y medio de euros para la compra de mascarillas sanitarias del que, supuestamente, el hermano de Ayuso habría cobrado una comisión de 283.000 euros, aunque la presidenta madrileña ha cifrado hoy esa cantidad en 55.000 euros. "Recuerda mucho al modus operandi del PP. Es como una transmisión generacional de la corrupción. Te afilias y ya te enseñan esto, que se cobran comisiones para adquirir mascarillas en abril de 2020", ha considerado la portavoz del Gobierno valenciano.

Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, celebrado hoy en la Vila Joiosa, ha dicho que no va a entrar a valorar lo que ha definido como un "sainete" con relación a la batalla emitida en prime time que, sin duda, ha marcado un antes y un después en el principal partido de centro derecha. No obstante, la vicepresidenta sí ha abordado el supuesto caso de corrupción que podría haber dinamitado todos los puentes entre el Gobierno regional madrileño y la dirección del PP. Un episodio que, según Oltra, recuerda a los que se registraban hace no demasiados años en la Comunidad Valenciana. "Es lo mismo que con el caso Blasco. Robaban el dinero de los niños con sida en África o de las víctimas del terremoto de Haití".

La portavoz de la Generalitat ha aprovechado el culebrón en el que está inmerso el Partido Popular para tratar de proyectar un mensaje de cohesión en el Gobierno del Botànic, un Ejecutivo que, ha dicho, está centrado en el trabajo y en gobernar para las personas. Oltra ha recordado que sobre todo al inicio de la pandemia se tomaron decisiones difíciles para salvar vidas, mientras que ahora dice asistir con "estupefacción" al comprobar que esa prioridad no marcó la acción de otros gobiernos. "¿Tenemos que recordar cómo estábamos en abril de 2020?", ha remarcado Oltra, en referencia al estallido de la primera ola de la pandemia de covid.

Para la portavoz del Ejecutivo valenciano, estos casos alimentan un marco muy peligroso para la democracia, "un marco donde la gente rechaza la política, cuando la política es la línea de defensa de la gente más vulnerable y no puede dar estos espectáculos". En opinión de Oltra, "el dinero público es sagrado". "Solo de pensar en lo que se está publicando sea verdad, en que hubo una comisión por conseguir mascarillas para preservar la vida de la gente, me causa desolación y tristeza infinita", ha añadido.