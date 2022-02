PP y Cs dan entrada al plan inversor de la Diputación alternativo al del Consell con el apoyo del PSOE

La Diputación de Alicante da entrada a su plan inversor alternativo al del Consell para el que este año ha duplicado sus recursos. En un pleno telemático extraordinario y urgente, y por primera vez en este mandato sin haber pasado previamente por comisión informativa, y por tanto sin dictamen, lo que ha criticado con dureza Compromís, la institución provincial ha aprobado el Plan +Cerca, que distribuirá casi 30 millones de euros entre los 141 municipios de la provincia. La cantidad es el doble que la que los consistorios alicantinos recibirán este año del Fondo de Cooperación y de Despoblación de la Generalitat, 14,2 millones en total, lo que corresponde a la parte autonómica, ya que la institución provincial decidió hace seis años no sumarse y no aportar esa misma cantidad, como sí hacen las de València y Castellón. En plena batalla entre la Generalitat y la Diputación por el Fondo de Cooperación del Consell, que el PP ha llevado al Tribunal Constitucional, la institución provincial ha sacado adelante su propio plan con 30 votos a favor, los de PP y Cs, que gobiernan en la institución provincial, y los del PSOE, y solo uno en contra, el del portavoz de Compromís. Y lo hace duplicando las ayudas de las anteriores convocatorias, hasta rozar los 30 millones de euros (29.898.447 euros) para esta anualidad 2022, frente a los 15 que se destinaron en 2020 y en 2021.

La modificación de crédito aprobada este viernes para impulsar este programa de subvenciones por valor de 30 millones de euros, es de 52 millones, ya que se dotarán partidas también para abordar este mismo plan que deviene de 2021, obras pendientes de Ciclo Hídrico y para suplementar el programa de prevención de incendios forestales. También para cumplir con cuatro ayuntamientos que han podido finalizar la justificación de las ayudas en el periodo del ejercicio anterior de la DANA y necesitan algo más de 268.767 euros. Los socialistas, que han vuelto a reclamar que la institución provincial se adhiera al plan inversor del Consell, han justificado su apoyo al plan impulsado por el PP Y Cs en la Diputación porque "toda convocatoria que vaya en beneficio de los municipios y que mejore los servicios públicos e infraestructuras contarán con nuestro apoyo", ha señalado su portavoz, Toni Francés.

Las batallas de PP y PSOE

El pleno se ha celebrado en medio de las polémicas que rodean al PSOE y al PP, por diferentes motivos. Toni Francés intervenía en el primer pleno tras ser ratificado como portavoz del grupo socialista en la Diputación por la nueva ejecutiva del PSPV-PSOE de la provincia, liderada por Alejandro Soler, a quien se enfrentó en unas primarias que acabó perdiendo. No ha habido ni una sola referencia, ni por la bancada socialista ni por la del resto de grupos, a la difícil situación interna que vive este grupo en la institución provincial, dividido entre quienes apoyaron a Francés y quienes lo hicieron a Soler. Todo después de que la purga de la nueva ejecutiva provincial socialista se haya cobrado las dos primeras víctimas en la institución, los dos asesores más cercanos a Toni Francés, Pilar Brotons y Carlos Ortuño, quien se ocupaba de la comunicación del grupo en la Diputación.

De otro lado, la guerra abierta en el PP entre su líder nacional, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que se supiera que, en plena batalla entre Génova y la Puerta del Sol, personas del núcleo duro de Casado supuestamente contactaron con detectives para investigar al hermano de Ayuso. El presidente de la Diputación, a la sazón líder del PPCV, Carlos Mazón se posicionó en favor de la dirección nacional del partido y, en concreto, dio su apoyo a Pablo Casado. El alicantino defendió al líder nacional del PP como una "persona íntegra", dejó claro que lo conoce personalmente y que quiere lo mejor para España, añadiendo que no se apartarán del camino para desalojar a Pedro Sánchez. En la sesión apenas ha tomado la palabra para ir dando paso en los diferentes turnos de palabra y ni siquiera ha querido responder al único diputado que ha hecho referencia a esta batalla campal que ha abierto en canal el PP, el portavoz de Compromís Gerard Fullana. "El PP y Cs son dos partidos en destrucción, que practican el canibalismo político", ha espetado en su turno de palabra, al tiempo que pedía a ambas formaciones que no se compararan con el gobierno del Botànic, tras las referencias a la comparativa entre el Fondo de Cooperación y el +Cerca. Mazón, además, es una persona muy cercana al número dos del PP, Teodoro García Egea, que fue su principal valedor, y que ha quedado muy tocado en este conflicto.

Intervenciones

Con todo, la sesión se ha centrado en el plan inversor provincial que se aprobaba este viernes. El portavoz del PSOE, Toni Francés, ha lamentado no haber tenido más tiempo para analizar la propuesta por la premura con la que se ha convocado la sesión para dar luz verde el Plan +Cerca de esta anualidad , que populares y naranja querían tener aprobado antes del foro de alcaldes convocado para el próximo lunes. Francés, que no ha dudado en señalar que la propuesta provincial es "más flexible y abierta" que en la anterior convocatoria, ha criticado que la de Alicante sea la diputación que, asegura, menos transfiere a los ayuntamientos. "Castellón ha doblado y València ha triplicado del Fondo de Cooperación", ha señalado el portavoz socialista. Para Francés, el hecho de que para este año la Generalitat vaya a triplicar el importe del Fondo de Cooperación para los municipios de menor población "deja sin excusas" al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, "para continuar negando estos fondos a los ayuntamientos". Así, para el portavoz socialista "Mazón se queda sin coartada para seguir bloqueando el Fondo de Cooperación y está obligado a desbloquear la participación en el mismo y retirar el recurso de inconstitucionalidad".

Y ha calificado de "vergüenza" que la institución provincial mantenga en los bancos 300 millones de euros de remanentes de tesorería. "No es cuestión de elegir entre planes, se pueden poner en marcha el Fondo de Cooperación y el +Cerca, porque hay dinero", ha afirmado Francés, mientras que Mazón le ha recordado que el programa autonómico no permite usar los remanentes.

El portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, ha sido el encargado del equipo de gobierno en defender el plan inversor provincial, que se ha desarrollado desde el departamento de Infraestructuras que dirige. Gutiérrez ha puesto el foco en comparar el +Cerca con el Fondo de Cooperación del Consell. Así, ha incidido en que este año 133 localidades, de las 141 de la provincia, y las tres entidades locales menores recibirán más dinero del plan provincial que del autonómico si se hubiera adherido la institución. "El año que viene, sin incorporar ni diálogo ni consenso, el Consell obligará a la Diputación a participar en su programa", ha criticado, lo que, ha dicho, "tiene daños colaterales" al ser perjudicados los municipios con menos población, ha asegurado. "El año que viene, 131 municipios y tres entidades menores se convertirán en víctimas de su arrogancia", ha manifestado el portavoz de Cs. "Aquí trabajan más como oposición al Botànic que como gobierno de la Diputación", ha espetado, por su parte, Toni Francés a PP y Cs.

Gutiérrez ha defendido un modelo de reparto "más justo, equitativo, trasparente" para que los municipios más vulnerables reciban más, ha defendido. "Frente a esto, el Botànic utiliza el Fondo de Cooperación como un helicóptero desde el que se lanza dinero sin tener en cuenta que en gran medida lo están desviando de donde realmente sí lo necesitan", ha manifestado.

El más crítico con el plan inversor ha sido el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, quien ha lamentado que no se haya consensuado con la Generalitat para adherirse a su Fondo de Cooperación. Además, Fullana ha recordado que aún hay muchas obras del programa +Cerca de 2020 y de 2021 sin ejecutarse. "Son capaces de convocar un pleno sin dictaminar, pero no de contestarnos a cuántas obras del Plan más cerca se han ejecutado hasta ahora como le pedimos el lunes", ha criticado. Fullana ha lamentado que en el último pleno ordinario el diputado del PP, Sebastián Cañadas, "nos mintiera" sobre el pago de ayudas anticovid a autónomos y hosteleros al asegurar que se habían abonado 7,7 millones cuando este jueves admitió que son 6,8 millones. "No podemos seguir confiando en un partido tan mentiroso", ha espetado.

¿Cómo es el Plan +Cerca?

El programa inversor surgió en medio del pulso político entre Carlos Mazón y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y en esta anualidad se incrementa su dotación a la par que la tensión entre ambos mandatarios tras, de nuevo, negarse la Diputación a sumarse al Fondo de Cooperación y al de Despoblación. PP y Cs defienden que el Plan +Cerca da más autonomía y libertad a los ayuntamientos que el Fondo de Cooperación a la hora de decidir si dedican los recursos a gasto corriente y a inversión. No obstante, en esta convocatoria, la Diputación obligará a los municipios a que, al menos, destinen el 50% de la ayuda a gasto corriente, excepto para los de menos de 5.000 habitantes, que podrán decidir libremente el destino de los fondos que les corresponden. No obstante, el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, asegura que su área actuará con flexibilidad, permitiendo variar los porcentajes a aquellos municipios que justifiquen la necesidad de destinar más dinero a inversiones.

El Plan +Cerca está financiado íntegramente con remanentes de tesorería, una vez que el Gobierno mantiene la suspensión de las reglas fiscales, y es, de facto, la alternativa de la institución que dirige Carlos Mazón al Fondo de Cooperación del Consell, cuya ley aprobada por el Botànic obligará a las diputaciones a participar en el citado programa autonómico a partir de 2023. El de este año sería el último Plan +Cerca de no prosperar el recurso que el grupo popular en el Congreso de los Diputados ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Generalitat Valenciana reguladora del Fondo de Cooperación Municipal, ya que esta obligará a la Diputación de Alicante a participar en el citado programa autonómico a partir de 2023. Los populares acusan al Consell de atentar contra la autonomía financiera de las diputaciones provinciales.

La principal novedad de esta convocatoria es que la Diputación podrá adelantar hasta el 75% del importe concedido a los municipios una vez adjudicados los trabajos. Esto supone que este año los ayuntamientos dispongan de entre 10 y 15 millones de euros, que representan en torno al 50% de la ejecución del plan, pudiendo así hacer frente al momento inicial de las obras, siempre a petición de los ayuntamientos. Los consistorios que lo soliciten podrán recibir este mismo año, en el momento de la adjudicación de la obra, tres cuartas partes de su importe y el 25% restante será transferido tras la acreditación de la ejecución de la totalidad de los trabajos.

En cuanto a las obras subvencionables con el dinero del plan inversor provincial, entra, prácticamente, cualquier edificación o redacción de proyectos, desde una biblioteca, a carreteras, eficiencia energética, alcantarillado, pavimentación o cementerios. Además, los municipios podrán destinar la subvención provincial a compra de solares, terrenos o edificios, así como para trabajos de demolición y derribo o estabilización de construcciones ya existentes. Líneas que los planes de obras financieramente sostenibles no recogían. Los municipios de hasta 1.000 habitantes pueden solicitar que sea la Diputación la que se encargue de la redacción del proyecto y la dirección de la obra.

El plan alternativo de la Diputación al del Consell reserva, por otro lado, 2,5 millones de euros para distribuir con criterios de despoblación, para suplir el rechazo a entrar en el Fondo de Despoblación de la Generalitat. Este año esa partida se ha incrementado en un 20% y se beneficiarán de las ayudas contra la despoblación 109 poblaciones alicantinas con cuantías de entre 15.000 y 45.000 euros adicionales, que se suman a la subvención de este programa.

En cuanto a los criterios de distribución de la inversión que ha seguido la Diputación, se basan, además de la población y la superficie del municipio, en su densidad de habitantes y su dispersión y despoblación. Así, la localidad que más fondos recibe, por tener el mayor número de pedanías, es Orihuela con un total de 384.735 euros. Pero, sin duda, la más beneficiada es la localidad más pequeña de la provincia, Tollos, donde a cada uno de sus 37 habitantes les corresponderán 4.743 euros (recibirá 175.518 euros).

Una vez se ha aprobado el Plan +Cerca, los ayuntamientos tendrán hasta el 20 de abril para realizar las solicitudes a las que destinarán los recursos, excepto los municipios de menos de 1.000 habitantes que pidan que sea la Diputación la que ejecute las obras, que tendrán hasta el 2 de mayo. La institución provincial, a partir de entonces, dispondrá de tres meses para resolverlas. El plazo de ejecución será hasta noviembre de 2022, en el caso del gasto corriente, y hasta noviembre de 2023 para inversiones.