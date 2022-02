El Alicante despoblado gana cuota en la agenda del Consell y la Diputación

«El gran reto es conseguir que vengan cuatro niños para poder abrir la escuela, hace falta que esto se mueva»

LEONOR JIMÉNEZ

ALCALDESA VALL D'EBO

Cree que el programa Reviu para que personas y familias se instalen en municipios en riesgo de despoblación es clave para conseguir dinamizar el municipio y destaca que hay dos viviendas preparadas para recibir nuevos vecinos. Subraya que el expresidente de la Diputación César Sánchez impulsó muchas iniciativas en el municipio pero recalca que en la actualidad no reciben la atención que les corresponde. «Envío cartas y no me contestan».