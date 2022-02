El PSPV pone en un brete al PP: ¿A favor o en contra de la gestión de Ayuso?

La ofensiva judicial impulsada por el Partido Popular (PP) en contra del reparto de fondos europeos por parte del Gobierno central va camino de poner en un brete al grupo parlamentario de Carlos Mazón. Y todo en el peor momento, cuando la guerra abierta entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso desangra a la marca de la gaviota; cuando no está claro quién sobrevivirá a esta grave crisis y, por tanto, cada declaración pública y los apoyos a uno y otro bando se calculan al milímetro. Con ese escenario, los populares valencianos, a instancias del PSPV, se tendrán que pronunciar en las Cortes sobre si están a favor o en contra de la estrategia de la presidenta de Madrid, que decidió acudir al Tribunal Supremo para denunciar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez inyectó nueve millones de euros de fondos de Bruselas para impulsar políticas de empleo exclusivamente en cuatro comunidades, entre ellas la valenciana. ¿Se mostrarán contrarios a un proyecto que beneficia a su propia región?¿Respaldarán, por contra, la gestión de Ayuso, es decir, de la enemiga política número uno de Casado? Eso es algo que se verá en el pleno de este miércoles.

La proposición no de ley registrada la semana pasada por el grupo socialista en la Cámara autonómica no ha podido ser más oportuna en términos de táctica política, aunque sea de rebote. Cierto es que cuando fue rubricada por el síndic en las Cortes, Manolo Mata, junto al diputado y alcalde de Xàbia, José Chulvi, todavía no había estallado la batalla en las filas del PP. No obstante, los socialistas pretendían que los de Mazón se mojaran, que se retrataran con respecto a una batalla judicial de Ayuso que, según defienden, va en contra de los intereses de la Comunidad. A fin de cuentas, los populares valencianos han entronizado a Ayuso durante la actual legislatura como musa de las políticas de derecha en la gestión de la crisis, con loas permanentes a la presidenta que gobernaba Madrid desde la libertad frente al infierno fiscal que promovía la Generalitat. De hecho, han venido aplaudiendo durante meses la gestión sanitaria del Ejecutivo madrileño, aunque está por ver si lo seguirán haciendo, ahora que se sabe que el hermano de la lideresa cobró jugosas comisiones por conseguir mascarillas para la demarcación gobernada por su hermana.

En la proposición no de ley que se debatirá en las Cortes a instancias del PSPV, se expone que la Comunidad recibirá dos millones de euros a través del convenio con el Ministerio de Trabajo para fomentar el empleo entre la población más vulnerable. Recoge que eso es algo que ha sido recurrido por el Gobierno de Ayuso y razona que la judicialización de iniciativas como esa puede acabar lastrando la recuperación social y económica. Por tanto, en la propuesta de resolución se destaca el diálogo como herramienta clave para conseguir que los fondos puedan beneficiar a la mayor parte de los ciudadanos y, entre otras cuestiones, se insta a rechazar la judicialización y los posibles retrasos en la ejecución de los fondos europeos que ayuden a la Comunidad en su recuperación.

Está por ver qué vota el PP en esta cuestión que se debatirá en días muy complicados en clave orgánica. Aunque Mazón ha recalcado que primero están los intereses de la Comunidad y después los del partido, es una incógnita en estos momentos cuál es la consigna que da a sus diputados cuando lo que está en el aire no es solo la gestión de los proyectos de Bruselas, sino la supervivencia del proyecto político estatal, ese que él abandera en el territorio valenciano.