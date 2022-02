Mazón se apoya en las provinciales para tratar de proyectar unidad en el PPCV frente a la crisis del partido

Proyectar unidad en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana para evidenciar fortaleza de cara a la nueva etapa, la que se inicia tras el reinado de Pablo Casado. Esa es la máxima que guía estos días la estrategia de Carlos Mazón, que encara el nuevo ciclo sin su principal valedor en Génova, la pieza clave en su consolidación al frente de la sala de máquinas del PPCV. La dimisión del hasta ahora secretario general, Teodoro García Egea, ha supuesto un duro golpe para el líder de los populares valencianos, quien, en medio de toda la convulsión que sacude el PP, ha apostado por desplegar una estrategia de cierre de filas en toda la autonomía apoyado en las tres organizaciones provinciales, así como en los diputados y senadores. Mayoritariamente, se ha asumido ya que el gallego Alberto Núñez Feijóo será el único candidato que dará un paso al frente para pilotar la nueva era y lo que espera la dirección autonómica es que, mientras se capea esta grave crisis, todos remen en la misma dirección. Deben estar preparados de cara al ciclo electoral previsto para 2023, pero sin perder de vista que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, podría acabar adelantando los comicios. Eso es algo que, por el momento, el socialista descarta, aunque la posibilidad existe, es real, y genera cierta preocupación.

Mazón se reunió este martes en Madrid con buena parte de los representantes de la Comunidad Valenciana en el Congreso de los Diputados y en el Senado para tomar el pulso a diputados y senadores ante una situación excepcional. Lo hizo antes de acudir a la reunión con Casado, que convocó a todos los barones regionales a última hora de la tarde en Génova. Cuentan que el líder del PPCV quiso transmitir a sus tropas tranquilidad, al margen de que las distintas sensibilidades del PP valenciano hayan venido mostrando de una forma u otra su apoyo inicial a Pablo Casado y García Egea, para acabar reclamando, finalmente, la celebración de un congreso extraordinario. Al fin y al cabo, lo que ha hecho la propia dirección regional. Se interpreta que en la cúpula del PPCV entienden que cada cual se ha ido posicionando a favor o en contra de relevar a Casado en función de sus afinidades y que ahora, cuando todo apunta a que se encaminan a una solución, no debe haber ningún tipo de represalia. Lo que se quiere, en definitiva, es que vayan todos a una, que haya unidad y coordinación. Todo después de que se haya puesto de manifiesto que Mazón no ha conseguido marcar al completo la estrategia durante estas jornadas de vértigo, donde el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha evidenciado que él va por libre, al igual que ha dejado claro el líder del partido en Elche, Pablo Ruz.

Mientras el jefe de los populares valencianos reclamaba cohesión a quienes representan al PPCV en las instituciones de la capital, a 360 kilómetros de distancia, en las Cortes Valencianas, la síndica, María José Catalá, potenciaba el mismo discurso. La portavoz en la Cámara, en declaraciones a los periodistas, defendía que el PPCV es la única organización territorial del partido que salió el lunes de forma unánime, con las tres direcciones provinciales y las principales agrupaciones locales, "respaldando un comunicado que hicimos por consenso y de forma común con todas las personas que dirigen este partido, pero escuchando fundamentalmente a la militancia". En dicho escrito, el PPCV considera "necesaria" la celebración de un "congreso extraordinario y urgente que dé voz a los militantes" y que "marque liderazgos fuertes que lleven al PP al Gobierno de España". De esa forma, la también secretaria general de los populares en la Comunidad, recalcó que están "más unidos que nunca", al tiempo que reclamó generosidad y unidad por parte de todos para que se resuelva de forma inmediata la guerra civil que su partido libra en Madrid.

Catalá evitó adentrarse en terreno pantanoso al ser preguntada sobre si la dirección del PP en la Comunidad ha cambiado de opinión respecto a su apoyo inicial a Pablo Casado, y se limitó a decir que "ha sido un gran presidente, es un gran presidente". Recalcó que, llegados a este punto, lo mejor era la convocatoria de un congreso extraordinario. La síndica se mostró convencida de que esta crisis interna del partido no va a generar desgaste en el PPCV ni en reivindicaciones como el cambio de modelo de la financiación autonómica si Feijóo, una de las principales voces de las regiones que integran el bloque de la llamada España vaciada, saliera elegido como nuevo líder del partido. E igual que hizo Mazón con los diputados y senadores en Madrid, recalcó que no habrá consecuencias a raíz de declaraciones que se han ido haciendo estos días desde sus propias filas, asegurando que el partido no va actuar, por ejemplo, contra la diputada y portavoz adjunta del PP en la Diputación de Castellón y exsecretaria general del PPCS Elena Vicente-Ruiz, quien llamó "trepa" a la senadora del PP por Castellón Salomé Pradas tras su cambio de postura en su apoyo al presidente del partido Pablo Casado.