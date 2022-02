El PP de la Comunidad, a favor de la continuidad de Casado hasta el congreso de abril

La dirección del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, encabezada por Carlos Mazón, asegura haber quedado satisfecha tras la decisión adoptada este miércoles por la noche en la sede nacional de Génova, que pasa por respaldar la continuidad de Pablo Casado como presidente nacional de la formación hasta abril, cuando se celebre el congreso extraordinario en el que está previsto que Alberto Núñez Feijóo asuma las riendas. La secretaria general del PPCV, María José Catalá, ha asegurado que esa era, precisamente, la posición que respaldaban los populares valencianos, cuyo líder autonómico participó ayer en la reunión entre Casado y todos los barones territoriales del partido.

Catalá ha defendido que esa era la decisión "acertada" porque, a su juicio, "si merecía algo el presidente Casado era una transición tranquila a la altura de la dignidad con la que ha desarrollado su labor como presidente nacional y nos parece que lo es acertado, que llegue al congreso como presidente y se despida. Ya ha dicho que no va a optar a la reelección", ha manifestado la secretaria general del PPCV a preguntas de los medios antes de su participación en el pleno del Ayuntamiento de València.

La número 2 del PP valenciano ha confiado en que "se establezca un calendario ágil en el que se pueda desarrollar ese congreso con unanimidad y un consenso, que ya lo tenemos". En este sentido, ha aseverado que existe "un consenso en torno a la figura de Alberto Núñez Feijóo", ya que consideran que "va a ser lo mejor para el futuro de nuestro partido".

Catalá se ha mostrado "especialmente satisfecha" por el hecho de que la Valenciana "vaya a ser de las pocas comunidades que va a tener dos representantes en el comité organizador". Y es así porque en el encuentro celebrado anoche en la capital española se acordó que el eurodiputado valenciano Esteban González Pons será el presidente del comité organizador. Además, cada delegación territorial designará un representante, que en el caso de la Comunidad todavía no ha sido anunciado.

"Estamos muy orgullosos y contentos de que empezar ya siendo una delegación con tanta fuerza en el próximo Congreso", ha aseverado Catalá.

Los populares valencianos encaran la nueva etapa con sin el que ha sido el principal valedor de Mazón en Génova, el hasta ahora secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien presentó el martes su dimisión. El murciano ha sido la pieza clave en la consolidación de Mazón al frente de la sala de máquinas del PPCV, pues recibió el apoyo de Génova en una carrera en la que, finalmente, no participó la hasta entonces lideresa popular en la Comunidad, Isabel Bonig, quien dio un paso atrás al constatar que no contaba con el respaldo de la cúpula nacional. No obstante, Mazón sí tuvo un rival que trató de disputarle el liderazgo, el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya. La victoria de Mazón fue entonces aplastante, al recabar en primarias un 95,5% de los apoyos. Ahora, en medio de toda la convulsión que sacude el PP, Mazón ha apostado por desplegar una estrategia de cierre de filas en toda la autonomía apoyado en las tres organizaciones provinciales, así como en los diputados y senadores para proyectar unidad de cara a la nueva etapa.