La Generalitat sanciona con 56.000 euros al Ayuntamiento de Dolores por celebrar un festival de conciertos sin permiso

La Generalitat Valenciana ha interpuesto una sanción de 56.000 euros al Ayuntamiento de Dolores, gobernado por el socialista Joaquín Hernández, por la celebración de un festival de conciertos cuya autorización había sido denegada expresamente por la Administración autonómica. Aún así, el consistorio siguió adelante con la organización del evento, sin contar con el visto bueno favorable de la dirección territorial de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. Ahora, el municipio se enfrenta a la multa, que ya ha sido notificada al regidor, quien ha presentado alegaciones. Por estos hechos, el Partido Popular, en la oposición, ha presentado una querella contra Hernández, al estimar que pudo cometer un delito de prevaricación administrativa.

Los hechos que han motivado el procedimiento sancionador se remontan al pasado verano. En concreto, el Ayuntamiento organizó un festival de artistas de la Vega Baja el 3 de julio del 2021. El evento reunió a ocho grupos procedentes de la comarca y se organizó en el polideportivo municipal. La fiesta se llevó a cabo pese a que, tal y como se desprende de la documentación a la que este diario ha tenido acceso, no contaba con el visto bueno de la Generalitat. Fue el 22 de junio del pasado año cuando Hernández registró la solicitud para la celebración del festival en la delegación territorial de la mencionada conselleria. Lo hizo tan solo con nueve días de antelación a la fecha prevista para la fiesta con música en directo, cuando la normativa exige que se debe notificar con al menos 15 días. Por ese motivo, y dado que se habían incumplido los plazos estipulados por la Generalitat para la celebración de este tipo de espectáculos públicos, el día 28 de junio la Administración valenciana denegó la autorización para este evento de carácter extraordinario. Ese mismo día, el alcalde presentó un recurso de alzada. El regidor alegó que la solicitud presentada cumplía con la totalidad de los requisitos para que el espectáculo fuera autorizado, "sin perjuicio de las cuestiones de orden temporal en cuanto a plazos". Se defendió además asegurando que la organización de actividades multitudinarias en este recinto no es extraordinario, y puso como ejemplo que en ese mismo espacio se celebra la Feria de Ganado de Dolores, declarada de interés autonómico, "con su correspondiente verbena". Por ello, y tras documentar que el Ayuntamiento había aumentado la póliza del seguro hasta el millón de euros para el festival, y asegurando que se cumplían todas las medidas de seguridad sanitarias y técnicas, solicitó el levantamiento de la medida de inadmisión, es decir, la denegación de autorización.

La carencia de un permiso expreso no fue, al parecer, ningún impedimento para que el Ayuntamiento siguiera adelante con el evento, como así se hizo, contratando todos los servicios necesarios para posibilitar la actuación de los artistas y el disfrute del público. Pero tras la fiesta, que se alargó hasta pasada la medianoche, llegó la tempestad. La Generalitat envió días más tarde a la Policía Autonómica para investigar lo ocurrido. Los agentes certificaron que, efectivamente, la fiesta había tenido lugar y, además, levantaron un acta en la que se detallaba que el polideportivo de Dolores presenta numerosas irregularidades. Para empezar, no cuenta con licencia de apertura, incumple medidas sanitarias y de seguridad relativas a medidas de evacuación o falta de extintores, entre otras.

Por todo ello, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel Batalla, ha rubricado el expediente sancionador contra el Ayuntamiento, a razón de 30.001 euros por incumplir la resolución que denegaba el permiso para el evento, 10.000 euros por carecer el polideportivo de licencia, otros 10.000 por incumplir medidas sanitarias y de seguridad, 2.000 por incumplir con el seguro de responsabilidad obligatorio, y 4.000 más porque el polideportivo incumple las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

A la vista de los hechos, el grupo municipal del PP en Dolores ha registrado una querella contra el alcalde, solicitando al juzgado que investigue los hechos y que cite a declarar al alcalde, tal y como se desprende de la documentación presentada en el Palacio de Justicia de Orihuela.

Nuevas alegaciones

El regidor de Dolores asegura a este diario que ha registrado alegaciones al expediente sancionador impulsado por la Generalitat al estimar que contiene errores. Por un lado, asegura que el evento no se celebró dentro del polideportivo, que se encontraba entonces en proceso de reforma por daños producidos por la DANA, sino en el exterior. Por otro, justifica que no tenga licencia de actividad como asegura que no dispone prácticamente ningún edificio público de la localidad. Recalca a este diario que el expediente sigue su curso, que la propuesta de sanción inicial ha sido rebajada 5.000 euros y que, con todo, se están preparando nuevas alegaciones al considerar que no procede ningún tipo de sanción.