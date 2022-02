El congreso del PP también marca los ritmos en la provincia: asambleas a expensas del cónclave

El líder regional del PP, Carlos Mazón, está en el punto de mira. Probablemente, más que nunca desde que asumió la presidencia de los populares. La crisis sin precedentes desatada en su partido a cuenta de la guerra librada entre la dirección nacional de Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha generado réplicas a lo ancho y largo de la escena nacional, también en la Comunidad. Son días en los que cada movimiento, cada palabra, cada tuit del jefe de los populares valencianos es analizado con lupa tras los acontecimientos de vértigo que han hecho tambalear los pilares de su formación. En la última semana, Mazón ha visto cómo implosionaba al completo la cúpula nacional, al tiempo que entre la militancia, la suya, han surgido voces críticas con relación a la gestión que la directiva autonómica ha hecho de la crisis, defendiendo a capa y espada a Casado en un primer momento para, después, dejarlo caer y alistarse en el bando de los que reclamaban un congreso extraordinario. Y en ese contexto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el portavoz del PP en Elche, Pablo Ruz, han evidenciado que ellos iban por libre, marcando perfil propio en días complicados, al tiempo que Mazón ha iniciado una estrategia para tratar de proyectar unidad apoyándose en las direcciones provinciales. Con todo, su liderazgo es algo que no está en duda. Tiene el partido amarrado, aunque quedan numerosos flecos por cerrar en el territorio. No tanto porque exista contestación interna, sino porque las circunstancias sobrevenidas del último año han impedido culminar los procesos asamblearios para afianzar las estructuras locales en la provincia. Y esa es una cuestión en la que no se avanzará hasta que el partido no vuelva a la estabilidad que ansía recobrar con la entronización del barón gallego, Alberto Núñez Feijóo.

En total, son alrededor de 60 municipios alicantinos los que, hasta el momento, no han celebrado los cónclaves para apuntalar nuevos liderazgos o renovar los ya existentes, con la elección de quienes, en su mayoría, concurrirán como cabezas de lista en las municipales de 2023. Principalmente, son localidades de menos de 10.000 habitantes, puesto que buena parte de las agrupaciones ligadas a grandes núcleos de población ya han celebrado los procesos. El partido decidió impulsar las asambleas en varias tandas, pero el calendario inicialmente previsto se ha visto retrasado, inevitablemente. Primero, por los condicionantes del covid. Después, por el congreso regional de julio de 2021 que aupó a Mazón y, a continuación, debido a la convención nacional en València. Por último, la madre de todas las batallas, la que ha motivado que la cúpula nacional saltara por los aires, ha empañado cualquier expectativa de retomar los procesos. Desde la dirección provincial de Alicante, encabezada por Toni Pérez, se destaca que no había fechas concretas establecidas para retomar las asambleas, pero, en cualquier caso, el asunto quedará en barbecho hasta que se resuelva la encrucijada nacional. Mazón pone el foco en proyectar unidad tras una crisis en la que el PPCV ha retirado su apoyo a Pablo Casado

La situación, a bote pronto, se asemeja bastante a la de hace un año, aunque se han producido ciertos cambios, alguno de ellos significativo. Entre las principales ciudades, Elche sigue sin celebrar su cónclave para designar a Pablo Ruz, si bien el retraso en esta asamblea en concreto se ha producido exclusivamente porque el líder ilicitano quería hacerla coincidir con una fecha en la que pudiera asistir Pablo Casado, con quien mantiene una estrecha relación personal. No pudo ser el 26 de diciembre y todo apunta a que ya nunca será con Casado. En Alcoy y Crevillent, por contra, sigue sin haber un candidato que convenza, al menos con la vista puesta en la cita con las urnas del próximo año. Se da por hecho que Orihuela será posiblemente una de las últimas agrupaciones en las que se lleven a cabo movimientos. Ha sido uno de los principales focos de conflictos y , desde diciembre, está dirigida por una gestora como resultado del golpe de efecto ordenado por Mazón frente a una situación que se había vuelto absolutamente ingobernable. La maniobra consistió en apartar de la presidencia a Dámaso Aparicio, enemigo público del alcalde, Emilio Bascuñana, para colocar a Víctor Valverde, una persona de absoluta confianza del regidor, el mismo que, precisamente, perdió las primarias contra Aparicio. En determinados círculos del PP se valora que, con este movimiento, al menos, se ha bloqueado una guerra que se había vuelto insostenible. Pero todavía quedan rescoldos y la asamblea no se retomará hasta que la paz esté garantizada. Bascuñana, que no se ha caracterizado por mantener una relación demasiado estrecha con Mazón, ha seguido esta semana a pies juntillas la estrategia de la cúpula del PPCV en la gestión de la crisis con una destacada defensa hacia la dirección nacional de Casado y García Egea, a quienes, como Mazón, tiene mucho que agradecer. A nadie se le escapa que en las últimas municipales Bascuñana recibió el espaldarazo del secretario general cuando el PP de Orihuela nombró candidato a la Alcaldía a Aparicio, un órdago que duró bien poco. También fue García Egea el que encumbró a Mazón para hacerse con las riendas del PPCV, obligando a Isabel Bonig a apartarse de la carrera por seguir al frente del partido. El partido confía en retomar los procesos municipales antes de verano y busca sede provincial en la ciudad de Alicante

Ahora, el PP de Orihuela, supervisado por Carlos Mazón, anda en búsqueda de una sede en la ciudad, la tercera en poco más de tres años, al verse abocado a abandonar las anteriores oficinas por falta de fondos. El requisito es que sea un local a pie de calle para facilitar la interacción con la ciudadanía, que es lo mismo que se persigue con el cambio de sede provincial en Alicante. Cuando parece que ya ha pasado lo peor del temporal, en un momento en el que Casado sigue al frente de la presidencia del PP hasta el congreso extraordinario del 2 y 3 de abril, la familia popular valenciana aplaude al unísono a Feijóo, pero sin quitar el ojo al valenciano Esteban González Pons, que suena en las quinielas de referentes como José Manuel García-Margallo para convertirse en nuevo secretario general o, al menos, ocupar un puesto destacado en la nueva ejecutiva, tras ser designado presidente del comité organizador del cónclave. Eso es algo que se ratificará el martes, en la junta directiva nacional a la que asistirá Mazón, quien un día después ha convocado al comité ejecutivo autonómico primero y a la junta directiva autonómica después para abordar el tsunami que ha vivido la formación en las dos últimas semanas, poniendo el acento en la necesidad de evidenciar unidad frente a unas convulsiones que han demostrado que casi todo es posible.