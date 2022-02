El decano de los alcaldes: 50 años en Almudaina

José Luis Seguí atesora desde su cargo en Almudaina el título honorífico de alcalde más longevo del país desde las pasadas elecciones municipales, cuando el regidor del municipio segoviano de Castillejo de Mesleón, Ricardo Díez, del Partido Popular, que había empezado a ejercer seis años antes que él, perdió las elecciones a manos de una hija de su sobrina, que para más inri se había presentado por el PSOE. Seguí también es del PP, pero eso ha sido después de una inmensa trayectoria cargada de vicisitudes.

Nació un 4 de marzo de 1941 en el municipio de sus amores, Almudaina, un pequeño pueblo de la comarca de El Comtat en el que la agricultura era, y todavía continúa siendo, prácticamente el único medio de sustento. Su familia, como no podía ser de otra forma, era humilde y, como él mismo recuerda, «andábamos escasos de duros». Eso fue lo que le impulsó, una vez realizado el servicio militar, a marcharse dos años a París, donde estuvo trabajando en Citroën como encargado de la línea de montaje del legendario Tiburón, un coche que después se compró para hacer bueno el dicho de que hay que predicar con el ejemplo.

Pero la terreta tira, por lo que, tras la experiencia francesa, decidió regresar a su localidad para, junto a uno de sus hermanos, y aprovechando los bancales que tenía su padre, dedicarse a la comercialización de fruta a través de dos puestos de venta que adquirieron en el mercado alcoyano de San Roque. «Vendíamos 2.000 kilos de género a la semana, empezando por las cerezas, que son excelentes, y eso me permitió comprarme una casa en Almudaina y casarme a los 29 años con la que sigue siendo mi esposa», enfatiza.

En aquel momento ni se le pasaba por la cabeza la posibilidad de entrar en el Ayuntamiento, pero a veces hay circunstancias que le cambian por completo la vida a una persona. Ocurrió que, justo al medio año de contraer matrimonio, y en tiempos de Franco, el por aquel entonces Consejo de la Falange decidió cambiar al que en ese momento era el alcalde, Manuel Domínguez, que había permanecido 14 años en el cargo. De hecho, fue él el que propuso a José Luis como sustituto, teniendo en cuenta que gozaba de reconocimiento en el pueblo como presidente que era de la Hermandad Agraria. «Me acuerdo de que vinieron a casa a altas horas de la noche. Me despertaron a mi mujer y a mí para decírmelo», destaca.

Sin embargo, no lo tenía para nada claro, hasta el punto de que bajó tres veces a Alicante para explicarle al delegado del Gobierno que no se veía capacitado para compaginar la Alcaldía con la Hermandad. «Pero -aclara- teniendo en cuenta los tiempos que corrían, al tercer viaje, me obligaron a aceptar. Me dijeron que un año de prueba, y ya ves lo que ha pasado después». Y es que, desde que tomó posesión del cargo el 13 de febrero de 1972, ya no ha vuelto al soltar la vara de mando.

El primer presupuesto con el que se encontró en el Ayuntamiento fue de 17.000 pesetas, que prácticamente desaparecieron de un plumazo cuando vino el fontanero a cobrar unas facturas pendientes. «Así que me fui de nuevo al Gobierno Civil, donde me dieron 50.000 pesetas que me traje hasta Almudaina en el bolsillo de la chaqueta. Se trataba de una cantidad enorme, sobre todo si se parte de la premisa de que un jornal de aquel entonces apenas llegaba a los 30 duros».

El primer proyecto de envergadura que acometió para el municipio fue la construcción de la red de caminos, algo sumamente necesario teniendo en cuenta que en aquella época empezaban a irrumpir los primeros tractores y no había forma de desplazarse por los bancales del término municipal. La cosa fue así: «Vi que se publicaba una convocatoria del Iryda en el diario INFORMACIÓN y decidimos presentarnos. Nos dieron nada menos que 100 millones de pesetas y se encargaron ellos directamente de hacer las obras, no sin antes convencer a la gente del pueblo para que cediera sus terrenos».

Después llegaría también la red de agua, en un momento en el que el suministro se hacía a través de camiones cuba; la carretera para enlazar Almudaina con Benialfaquí, para evitar dar un rodeo enorme; y el nuevo edificio consistorial. Todo ello sin olvidar la que desde el principio fue una de las principales obsesiones del alcalde, como es la rehabilitación de la torre islámica del municipio, hoy musealizada y convertida en un importante foco de atracción turística.

La filosofía del alcalde pasa por presentarse a todas las convocatorias para tratar de obtener los mayores fondos posibles. «Hubo una época, como ocurrió en la gota fría de 1980, en que muchas poblaciones se quedaron sin ayudas para reparar los destrozos porque no presentaron solicitudes. Yo siempre he estado pendiente de estas cosas, y, hasta el momento, no me puedo quejar», presume.

José Luis Seguí se presentó en las primeras elecciones democráticas por UCD, logrando los cinco concejales de la Corporación. Después, con la desaparición de este partido, optó por pasarse a Alianza Popular, algo que atribuye al en aquellos momentos diputado provincial Miguel Valor, quien en 2015 acabaría siendo alcalde de Alicante. «Era un auténtico crack de la política y se portaba de forma fenomenal con todos los alcaldes, independientemente del partido al que perteneciéramos. Para él todos éramos igual, y se volcaba a la hora de repartir fondos de manera equitativa», destaca.

El alcalde de Almudaina se define de centro, porque, según él mismo afirma, «los extremos no me gustan para nada». Otra de las cosas que no son de su agrado es el momento actual que vive la política a nivel general. «Sólo se piensa en ganar las elecciones, y para ello se está acudiendo de forma permanente a los enfrentamientos. En mi opinión, lo que de verdad hace falta es dialogar para arreglar los problemas que preocupan a los ciudadanos. Si una cosa está bien hecha, se dice, y al revés también, porque siempre hay que decir la verdad. Pero siempre con tranquilidad y sosiego, como sucede en el Ayuntamiento, donde llegamos a cuerdos por unanimidad», subraya.

Con ese talante, no es de extrañar que José Luis haya enlazado una victoria tras otra en todas las elecciones que se han celebrado en el municipio. La vez que contó con mayor oposición, siempre del PSOE, fue cuando lograron dos concejales frente a los tres del PP. En la actualidad solo hay uno, pero le quita relevancia. «Intentamos -señala- llevarnos bien y trabajar todos por conseguir lo mejor para el pueblo».

Una de las cuestiones que más le preocupan en estos momentos es la despoblación a la que se enfrentan la mayor parte de los municipios situados en las zonas rurales de la comarca de El Comtat. Cuando accedió a la Alcaldía, Almudaina contaba con más de 300 habitantes, cuando en estos momentos apenas supera el centenar. «Yo -recuerda- ya lo predije hace 30 años, cuando la agricultura, gracias a la cerezas, empezó a aportar ingresos. Los padres, pensando en lo mejor para sus hijos, les posibilitamos estudiar una carrera, y eso desembocó en que se buscaran la vida lejos del pueblo. Al final, solo nos hemos quedado los más mayores, aunque la cosa cambia cuando llega el verano y los fines de semana, en que la gente regresa y llena las casas».

El descenso de población ha repercutido en la paulatina desaparición de servicios como la escuela, a los que se unieron más tarde los bancarios y los de transporte, lo que ha propiciado el típico fenómeno de la pescadilla que se muerde la cola. En breve, gracias a una convocatoria impulsada por la Generalitat, los vecinos de Almudaina podrán disponer de un cajero. Lo que está más complicado es lo del autobús. «Se están buscando fórmulas para que les pueda resultar rentable a las compañías de transporte. En mi opinión, tendría que ser un servicio a la carta, de manera que el vehículo de línea solo pase por la localidad cuando alguien lo solicite», propone.

José Luis Seguí cumplió medio siglo en la Alcaldía el pasado día 13 de este mes de febrero, aunque no será hasta el próximo 30 de abril cuando se celebre un acto de celebración, organizado por la Diputación Provincial de Alicante, en el que podrá participar todo el pueblo. «No me han contado demasiados detalles, aunque creo que van a venir alcaldes, y que habrá misa, una banda de música, mascletà y una comida en una carpa que se montará en la plaza».

No tiene claro lo que hará en las próximas elecciones municipales, aunque su deseo ya es el de dejar paso. «A mí -señala- me gustaría hacer un buen equipo, con el compromiso de que les ayudaré en todo lo que resulte necesario. Mientras continúe acompañándome la salud, siempre estaré dispuesto a trabajar por mi pueblo, por el que siento una verdadera pasión», concluye.