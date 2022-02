Los socialistas exigen a la Diputación que reparta a los artesanos los 959.000 euros aprobados en el presupuesto

El PSOE vuelve a presionar con las ayudas al sector de los artesanos, pendientes del apoyo económico de la institución provincial. La Diputación, con el apoyo de todos los grupos y a propuesta de los socialistas, aprobó hace casi dos años conceder una línea de ayudas a este sector muy afectado por la pandemia. Sin embargo, no ha sido hasta los presupuestos de este año, aprobados el pasado mes de enero, cuando la institución provincial ha destinado una partida específica, concretamente de 959.000 euros para ayudar al sector. No obstante, aún no se han repartido las ayudas, algo que critica el grupo socialista en la Diputación, tras llevar casi dos años reclamando la aprobación del paquete de ayudas. Así, en el próximo pleno ordinario, previsto para este miércoles, el PSOE llevará una moción en la que urge que se libere la partida de 959.000 euros aprobada en los presupuestos para que, cuanto antes, el sector reciba las subvenciones.

La Diputación destina 17,8 millones a los sectores productivos Los socialistas lamentan "profundamente" el retraso de la aprobación de las ayudas al sector artesano de las fiestas por parte del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y de su equipo de gobierno, tras votar a favor de una moción propuesta por los socialistas en el pleno provincial. "Los socialistas propusimos, a través de una moción, abrir una línea de ayudas para empresas y artesanos ligados a hogueras, fallas, Moros y Cristianos y otras fiestas populares en julio de 2020, iniciativa que contó con el apoyo de todos los grupos políticos de la Diputación, y a día de hoy el sector aún sigue esperando que esas buenas palabras de los populares se hagan realidad", ha explicado el portavoz socialista, Toni Francés. Francés ha señalado que resulta "desolador" que, estando creada la partida de ayudas por un importe de 959.000 euros, no se hayan materializado dos meses después de aprobarse los presupuestos para este año de la Diputación. Los diputados socialistas aseguran que han mantenido contactos con las asociaciones y también con el propio equipo de gobierno de la Diputación, y critican que este último "sigue sin dar respuesta a las necesidades del sector". La Diputación destinará una línea de ayudas por 370.000 euros a artistas de Hogueras Por su parte, el diputado provincial y concejal de Fiestas en Dénia, Óscar Mengual, ha recordado que, además de la presentación de la moción en julio de 2020, en el pleno de julio de 2021, cuando se cumplía un año de la aprobación de la moción, los socialistas hicieron un ruego para pedir que se concretaran, a la mayor brevedad posible, las líneas de ayudas para la concesión de subvenciones para artesanos ligados a las fiestas populares de la provincia de Alicante. "Lo que es cierto es que, hasta la fecha, no se han terminado de concretar, lo que resulta de todo punto lamentable, al ser un sector tan necesitado por la suspensión de las fiestas y festejos populares durante los dos últimos años por la pandemia", denuncia Mengual, quien ve con "inquietud" como, aún habiéndose creado una partida presupuestaria específica, las ayudas llevan dos meses en una partida presupuestaria sin que se aprueben las bases para concederlas. Agravio comparativo Los diputados provinciales del PSOE recuerdan que, desde la Generalitat Valenciana, se aportaron siete millones de euros en una línea de ayudas específicas al sector artesanal de las fiestas y festejos populares de la Comunidad Valenciana, lo que señalan como un agravio comparativo. "Mientras hace meses que se abonaron completamente estas ayudas gestionadas por la administración autonómica, que han servido de oxígeno y estímulo para el sector, el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante sigue priorizando una imagen frentista ante la Generalitat, basada en la nula gestión de sus recursos, que en vez de para facilitar la vida a la ciudadanía de la provincia de Alicante sirven para la promoción personal del residente de la Diputación", critican los diputados socialistas. Para el PSOE, Mazón "no sabe gestionar el dinero público", y critican la falta de gestión y de compromiso, señalan, con este sector. "Solo esperamos que se pongan ya las pilas y dejen sus líos internos de partido para trabajar por la ciudadanía", zanjan los socialistas.