El Plan +Cerca de la Diputación arrastra 250 obras sin terminar de 2020 y 2021

A los ayuntamientos de la provincia se les va a acumular la faena con las obras del Plan +Cerca de la Diputación, el programa que es la alternativa de la institución que dirige Carlos Mazón, a la sazón líder del PPCV, al Fondo de Cooperación del Consell. Los consistorios alicantinos dispondrán de 30 millones de euros más este año para infraestructuras o gasto corriente, tienen libertad para elegir, pero muchos de ellos aún arrastran obras sin terminar e, incluso sin ejecutar, del Plan +Cerca de 2020 y de 2021. Actualmente hay 252 actuaciones de las 322 previstas en ese programa de anteriores anualidades sin finalizar, al menos que la institución provincial tenga constancia de ello. Así, los que están en esa situación se ven ahora en la tesitura de tener que remitir a la Diputación los proyectos que ejecutarán con el dinero que recibirán este 2022, cuando aún no han terminado los de anteriores convocatorias.

Según los datos que maneja la propia institución provincial, solo 70 de las 322 obras que se proyectaron en el programa alternativo al fondo autonómico en los dos años anteriores se han terminado. La institución provincial ha aprobado otros 215 proyectos de ese programa, de los que 163 están adjudicados y ejecutándose. Así, habría casi 90 que aún no se han puesto en marcha y, de ellos, hay, incluso, 25 proyectos que los ayuntamientos beneficiarios ni siquiera han entregado a la Diputación para que dé su visto bueno, paso previo a la licitación, adjudicación y realización de los trabajos. Con estos mimbres, es difícil que todas las obras del Plan +Cerca de 2020 y de 2021 estén acabadas antes del mes de julio, plazo máximo que tienen esos trabajos para terminarse y justificar su finalización para cobrar la subvención. Así, a los consistorios que aún no han ejecutado o terminado las obras solo les restan cuatro meses para acometer unos trabajos para los que han tenido entre uno y dos años de plazo.

No obstante, el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, de Ciudadanos, es optimista con los plazos. «En julio estarán prácticamente todas terminadas, no diré todas, pero un 90% largo sí que estará», asegura. El responsable del área que dirige este programa inversor, que surgió en medio del pulso político entre Carlos Mazón y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señala que muchos ayuntamientos, sobre todo los de mayor población, no notifican la finalización de los trabajos hasta que no reclaman la subvención a la institución provincial, por lo que está convencido de que muchas obras están acabadas pero su área no tiene aún constancia de ello.

Falta de liquidez

Además, uno de los problemas que reconoce el organismo provincial es la falta de liquidez de los consistorios con menor población, que les impide, en muchos casos, destinar el dinero suficiente para el proyecto y licitación de la obra a ejecutar, ya que la ayuda no la reciben hasta que no se justifique su finalización. Con este hándicap pretende acabar el adelanto de hasta el 75% de la subvención concedida a los ayuntamientos en el Plan +Cerca de 2022. Los consistorios podrán recibir, en el momento de la adjudicación de la obra, tres cuartas partes de su importe, siempre que lo soliciten. El 25% restante será transferido tras la acreditación de la ejecución de la totalidad del trabajo. Con esta medida se pretende dar un impulso financiero a las administraciones locales. Es la fórmula que la Diputación ha encontrado para que no se produzca más atasco, del que ya hay, con este nuevo plan de inversiones.

Además, en el Plan Más Cerca 2022 deberán de ser directamente los ayuntamientos quienes adjudiquen los proyectos, no la Diputación, excepto en los de menos de 1.000 habitantes que podrán solicitar que se ocupe de ello la institución provincial. Con ello se pretende agilizar los trámites.

Con un alto porcentaje de obras aún sin acabar de las anteriores convocatorias de este plan inversor, que se sufraga con remanentes de tesorería, será difícil que este verano se puedan inaugurar todas ellas. Desde la Diputación, no obstante, explican que se podría ampliar el plazo de ejecución si el consistorio que no ha cumplido con el plazo justifica el motivo con causas acreditadas, entre las que se incluyen la falta de suministro de materiales por la pandemia o las bajas de las empresas adjudicatarias.