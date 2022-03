PP y Cs hacen valer su mayoría en la Diputación para reprobar a la consellera Ana Barceló y rechazar la dimisión del diputado popular Sebastián Cañadas

Pleno bronco el que se ha celebrado en la Diputación de Alicante. Los diferentes grupos se han lanzado acusaciones a cuenta de escándalos de los diferentes partidos que transcienden a la esfera autonómica y nacional, como las presuntas comisiones cobradas por el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, la imputación del hermano del presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, o el caso del exmarido de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de Compromís, condenado por abusos a una menor tutelada y su gestión en este asunto. Ataques que se han lanzado desde una y otra bancada y que tenían como telón de fondo dos mociones: la de Compromís reclamando la dimisión del diputado provincial del PP Sebastián Cañadas por sostener en una sesión plenaria que la Diputación había pagado 7,7 millones de ayudas a autónomos y pymes, cuando eran 5,5 millones; y otra de los populares para reprobar a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por su gestión al frente del área y las últimas condenas por la falta de protección a los médicos y por "acusar a los médicos de robar material". Populares y naranja han hecho valer su mayoría plenaria para aprobar la reprobación, y petición de cese, de Barceló, mientras que con sus votos han tumbado la de Compromís, que ha apoyado el PSOE, exigiendo la dimisión de Cañadas.

El PP ha defendido la moción para reprobar a la consellera de Sanidad en la que reclama el "cese inmediato" de Ana Barceló por argumentar que la falta de material de protección frente al Covid de los sanitarios de la Comunidad Valenciana durante la pandemia fue debido a que estos lo sustraían, argumento usado por la Abogacía de la Generalitat en el recurso presentado por el Consell ante el Tribunal Superior de Justicia tras ser condenado por un juzgado de Alicante a indemnizar a los médicos por no facilitarles material de protección frente al Covid-19 en la primera ola de la pandemia. "Este tipo de afirmaciones por parte del Consell son inadmisibles", ha indicado el diputado del Centro Doctor Esquerdo, el popular Juan Bautista Roselló, quien ha calificado de "nefasta" la gestión sanitaria por parte del gobierno del Botànic. "La Comunitat Valenciana es una de las autonomías que peor ha protegido a sus profesionales sanitarios durante la pandemia, a quienes, además, ha maltratado y vilipendiado", ha señalado Roselló, quien ha reclamado, además, a la Generalitat que retire el Recurso de Suplica contra la sentencia del 7 de enero dictada por el Juzgado de lo Social nº5 de Alicante en la que se condena a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a los médicos por no proveerles de suficientes equipos de protección. Roselló ha acusado a la consellera de abandonar a los sanitarios y ha recordado sus palabras durante la primera ola en las que aseguró que los sanitarios se contagiaban "por ir de cenas y comidas".

El portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, ha incorporado una enmienda para pedir que se atiendan "necesidades clamorosas, que están a la vista de todos" como el aumento de las plantillas en los centros de salud para evitar cupos por encima de 1.300 pacientes y dedicar también mayores esfuerzos a la formación y a la investigación. "Se necesitan más recursos para atender los servicios de asistencia domiciliaria, con los vehículos y los conductores necesarios, mejorar la seguridad y puntos de urgencias que estén abiertos 24 horas con personal suficiente atender dignamente a los ciudadanos", ha exigido. "Lo más honroso sería que la Generalitat dirigiera todos sus esfuerzos, no a desacreditar a los sanitarios, sino a evaluar las flaquezas del sistema adoptando las medidas necesarias para que nunca vuelvan a quedar expuestos ante cualquier nueva amenaza sanitaria", ha indicado el portavoz naranja. Y ha exigido que todos los centros de salud dispongan de un guardia de seguridad.

Desde la bancada socialista, su portavoz Toni Francés, tras reconocer la labor de los sanitarios durante la pandemia, y ha defendido las decisiones adoptadas por la Consellera de Sanidad, calificando de "fake news" la moción de los populares. "Han utilizado el peor episodio que ha tenido este país como arma política, y Mazón el primero en alzar la bandera del populismo, de la manipulación y de la mentira para desgastar al gobierno valenciano, es vergonzoso, ha manifestado. No ha tardado en sacar a colación el presunto cobro de una comisión por parte del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Han metido la mano en todo, ese es el PP", ha espetado.

El portavoz de Compromís ha tirado de ironía para señalar que "ver al PP con una moción para defender la sanidad pública es como si presentaran una contra la corrupción, hacen reír". Y ha sacado a colación la crisis del PP, que ha terminado con la defenestración de su líder, Pablo Casado "por denunciar una corruptela en la sanidad pública", ha afirmado Gerard Fullana. La sesión se ha ido calentando y Fullana no ha dudado en sacar el tema de la presunta vacunación irregular del diputado del PP Bernabé Cano, lo que le ha reprochado Carlos Mazón para hacerle una "recomendación, que "no dé por una cosa probada lo que está en una situación procesal".

El diputado del PP, Juan Bautista Roselló, ha tirado de la artillería política pesada con la polémica por la gestión de la Conselleria de Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra. "No hay palabras para calificar toda su actuación -de Mónica Oltra- por los menores que han sido desprotegidos por interés propio", ha espetado a Fullana.

La sesión ya se había tensionado con una moción anterior en la que Compromís pedía la dimisión del diputado de Desarrollo Económico, Sebastián Cañadas, acusándolo de falsear datos de los ingresos reales de las ayudas a empresas durante el covid, a la que se ha sumado también el PSOE, aunque ha llegado a ofrecer su cambio en el sentido del voto, la abstención, si el PP retiraba la moción de reprobación a la consellera Barceló. La declaración de intenciones del portavoz socialista, Toni Francés, usando como moneda de cambio la moción contra Cañadas para que no se debatiera la reprobación a la socialista Barceló, ha causado sorpresa y estupefacción a partes iguales. Según ha podido saber este diario, ha molestado, y mucho, a Compromís, proponente de la moción. Los populares no solo no han retirado su propuesta de reprobación a la consellera de Sanidad, si no que la han aprobado con el apoyo de Cs.

Cañadas ha reconocido que los datos que ofreció en el pleno de enero sobre las ayudas que se habían pagado a pymes y autónomos, por encima del 80% cuando en realidad en esos momentos estaban más cerca del 60, no eran reales, y lo ha achacado a un "error de cálculo" por haber basado la regla de tres sobre el montante global y no sobre lo dado hasta entonces. Fullana, a quien no le han valido sus explicaciones porque, ha recordado, llevaba meses pidiendo los datos, ha acusado al responsable de Fomento de "mentir y gestionar inadecuadamente estas ayudas". El diputado popular ha defendido la actuación de su departamento y ha ofrecido una breve cronología de todos los hechos relacionados con la puesta en marcha de estas ayudas y de la información que, asegura, ha ido suministrando a Compromís cada vez que la ha requerido "con el fin de dejar claro que no ha habido desinformación y mucho menos mentiras".

Cañadas ha explicado que a lo largo de la tramitación de las ayudas, las cifras han ido cambiando por renuncias, justificaciones más bajas, etc..., y ha admitido que en un momento determinado hubo un error, "en ningún caso intencionado", en el cálculo del porcentaje transferido a los ayuntamientos del que se informó por escrito a la oposición. "Este diputado no miente. Se puede equivocar, pero no miente", ha insistido el responsable provincial, quien ha cifrado finalmente en 6,9 millones de euros la cuantía total de las obligaciones reconocidas a finales de febrero. En este sentido ha querido aclarar que la Diputación no paga directamente a pymes y autónomos sino a los ayuntamientos cuando presentan la justificación y que ninguno solicitó el anticipo hasta el 100% contemplado en las bases, además de que las cantidades totales varían a lo largo de la tramitación porque los consistorios "piden una cantidad y la justificación es más baja", porque hay renuncias y porque algunos piden y luego no presentan la documentación, ha justificado. Y ha sido especialmente virulento contra el portavoz de Compromís al que ha pedido que hiciera lo mismo que el exdiputado del PP Adrián Ballester, quien tras sacarse una plaza pública dejó el acta, acusándolo de que su compatibilidad con la plaza de profesor está provocando que deje de acudir a numerosas comisiones. "Tienen muchas ganas de que yo me vaya", le ha respondido Fullana, quien ha censurado que se le ataque personalmente "para desviar su mala praxis". "Yo me he sacado una oposición para no ser como ustedes -ha dicho dirigiéndose a la bancada del PP- que matan por la política".

Moción que han tumbado PP y Cs.

Otros asuntos

Todos los grupos han respaldado una moción firmada por el Grupo Socialista en defensa y apoyo a las personas más vulnerables y una declaración institucional de toda la corporación con motivo de la celebración del 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer. El pleno también ha aprobado el I Plan de Igualdad del Personal de la Diputación.

El pleno ordinario también ha dado el visto bueno a la convocatoria de ayudas a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para inversiones en caminos de titularidad no provincial, dotada inicialmente con dos millones de euros, que se incrementará hasta alcanzar los 4.325.000 euros con el fin de dar cobertura a las 82 peticiones presentadas por los consistorios.

Asimismo, se han aprobado las bases de las ayudas impulsadas por Ciclo Hídrico para asistir a los ayuntamientos en la planificación de infraestructuras hidráulicas de sus municipios, en este caso con 400.000 euros. En deportes, finalmente, se destinarán 200.000 euros a colaborar también con los municipios en la adquisición de equipamiento y material deportivo.