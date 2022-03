«No creo que puedan surgir aquí plataformas como Soria Ya, nuestros problemas son distintos»

Elena Cebrián (València, 1970) insiste una y otra vez en que atender las necesidades de los territorios abocados a la despoblación, garantizar el derecho a servicios públicos o reducir desigualdades, beneficiará al conjunto de los valencianos. No hay una receta única para dinamizar aquellos enclaves más alejados de la costa y las grandes urbes, admite, pero defiende que el Consell lleva desde 2017en la tarea. La futura Ley Contra la Despoblación, que falta «afinar» según ella, es la mejor prueba. Cree en lo que hace y lo transmite en la conversación.

¿En qué es distinta la despoblación que se observa en la Comunidad Valenciana a la de Galicia o las dos Castillas?

Hay algunos condicionantes históricos o económicos que pueden haber sido comunes, porque este fenómeno se produce y es compartido en toda España, en Portugal y en otros países europeos. Es verdad que aquí se manifiesta de forma diferente por nuestra propia cuestión geográfica y orográfica, también por el hecho de cómo se han ido conformando los centros de actividad. En Castilla-León y Castilla- La Mancha les afecta clarísimamente el efecto de Madrid, que tiene un poder de atracción muy potente. En el caso de Galicia su estructura municipal es muy peculiar porque no tiene mucha población y además está muy dispersa. Nuestra singularidad territorial, lo que ocurre a nivel de comarca, es donde nosotros nos tenemos que enfocar.

¿Teme que puedan surgir plataformas provinciales que lideren el tema de la despoblación como ha ocurrido en Castilla-León?

No creo, aparte de que las circunstancias sociales que han dado lugar a estos colectivos son diferentes. Capitales de provincia, como Soria o Zamora, son las que se están despoblando. Y si eso ocurre, pues se rompe toda la estructura social porque tienen además serios problemas con la falta de actividad económica. Allí quien ha estado al frente del gobierno autonómico varias décadas es el Partido Popular y pienso que la reivindicación es también contra quien ha tomado las decisiones durante tanto tiempo. En la Generalitat hay una preocupación compartida desde hace años de que hay que trabajar por garantizar los derechos de nuestros territorios del interior, porque también es algo que marca el Estatut.

¿El turismo rural puede ser una solución, o no solo?

No podemos hacerlo depender todo de un sector, sea turismo o agricultura. No hay recetas únicas mi mágicas, hay que combinar distintas opciones y luego también potenciar aquellas iniciativas de base local, que hay y muchas, para ayudarles a crecer y consolidarse.

¿Y la conectividad digital?

La digitalización es fundamental pero no puede ser un objetivo en sí mismo, aunque nos permite conectar a las personas. Eso es algo importante en poblaciones que están más dispersas y además se pueden prestar servicios a través de esa herramienta, pero eso requiere de capacitación del personal de las entidades locales.

Los alcaldes y alcaldesas de muchos de estos municipios se quejan de que necesitan más técnicos en el terreno, ayudando a gestionar el día a día, para pedir ayudas....

Uno de los programas que estamos desarrollando con la Agencia Valenciana de Antidespoblament es el servicio de autónomos profesionales itinerante para responder a esa demanda. También se va a contratar a 353 técnicos y técnicas para ayudar con los fondos europeos.

Los ambientalistas más críticos insisten en que este Botànic de verde solo tiene el nombre.

Quizás no hemos llegado donde deberíamos estar, pero creo que en todas las áreas del Consell hay una visión transversal hacia un objetivo ambiental más allá de reivindicaciones concretas. Los ecologistas hacen su papel y llaman la atención sobre aquellos puntos en los que no se está avanzando suficiente, pero ahora estamos en un momento decisivo porque Europa nos lo exige y porque los fondos de recuperación nos van a permitir avanzar hacia la transición energética.

¿Es usted la consellera en la sombra como dicen algunos?

Agradezco que se me dé esta importancia, pero mi rango es el de una secretaría autonómica. Estas responsabilidades ya existían, pero lo que ha decidido ahora el president es reorganizar y concentrar los esfuerzos en este ámbito de la administración para afrontar este reto.

Usted siempre ha presumido de ir como independiente, aunque fue consellera de Medio Ambiente por Compromís. ¿Lo sería ahora de esta nueva área por el PSPV?

Sigo siendo independiente y ahora mismo solo pienso en términos de Botànic. Tengo mucho trabajo como para plantearme eso, cuando llegue al río ya pensaré cómo cruzarlo. Pero todavía no sé si voy a llegar a él.

La veo incluso más cómoda en esta parcela que en la anterior.

Toda la vida he trabajado en la parte de desarrollo rural que tiene mucho que ver con esto de ahora y me ha gustado mucho la vertiente técnica, la parte de política pública que ha habido detrás de las responsabilidades políticas. Los temas europeos, los demográficos y la cohesión territorial son cuestiones que he reivindicado siempre.

El céntimo verde que reclaman los municipios con superficie forestal, que además coinciden con los que sufren la despoblación, es algo que recoge la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030 pero no se concreta y sería una inyección económica.

Es una de las herramientas que podrían utilizarse pero a priori no es tan sencillo y a mí tampoco me gustaría dar falsas expectativas. Soria es una provincia donde hay una gran explotación forestal rentable y aún así pierde población.

El reto no es menor, pues.

No, pero hay que empezar por cambiar la mirada hacia lo rural. Dejar atrás aquellos años en los que era un estigma quedarse en el pueblo o dedicarse al sector agrario. Hay mucha gente que quiere vivir en los pueblos porque a lo mejor valora la tranquilidad, el bienestar o la de calidad del aire y todo eso es a lo que tenemos que responder.

La Ley Integral contra la Despoblación, ¿cómo va?

Tenemos todavía que afinar algunas cosas. Hay trabajo hecho, pero queda. La intención es que el anteproyecto esté para el verano.