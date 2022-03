Oltra: «Si me quieren, me tienen a mí, pero que dejen a los funcionarios en paz»

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, insistió este lunes en que las investigaciones a funcionarios de su departamento forman parte de «la cacería política» contra su persona por parte de la extrema derecha y al respecto les advirtió: «Si me quieren a mí, me tienen a mí, pero que dejen a los funcionarios en paz». Además, recalcó que fue ella quien encargó un expediente administrativo para averiguar las circunstancias de unos abusos sexuales a una menor tutelada por los que ha sido condenado su exmarido, que era educador de la joven.

«Yo encargué el expediente, que es como se funciona en la Administración, lo he explicado una vez, 50 y 50.000 si hace falta, pero que dejen a los funcionarios vivir que no se merecen que cuestionen su profesionalidad y su trayectoria y la situación en las que les ponen a ellos y sus familias», expuso la consellera.

Oltra recalcó que cuando se remite a su declaración en las Cortes, donde compareció para dar cuenta de esos hechos, «no es por descortesía ni por no contestar» sino porque «ahí está todo dicho», pero recalcó que puede dar «todas las explicaciones que hagan falta, aquí y donde haga falta».

La presión contra la número dos de la Generalitat por todo este asunto continúa in crescendo, más todavía teniendo en cuenta que el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València ha citado a declarar como investigados a cinco cargos más de la conselleria de Oltra con relación a ese caso. Ello tras apuntar anteriormente a otros seis cargos del mismo departamento. La investigación judicial no ha hecho más que incendiar todavía más la batalla política en la Comunidad. Los tres grupos de la oposición reclaman que la consellera dimita o que Ximo Puig la cese, mientras el Botànic cierra filas en su apoyo.

Con todo, Oltra insistió en que ella se enteró de los hechos «no como consellera sino por su circunstancia personal» el 4 de agosto de 2017, al llegar la citación judicial a su marido en su domicilio, y a partir de ahí comenzaron a buscar «la aguja en los pajares».

Así, explicó que el 8 de agosto encargó este expediente para saber, entre otras cuestiones, «qué actuaciones se habían realizado, por qué me entero en esa fecha y no por vías de la Conselleria, por qué no se había cumplido la petición del 6 de julio de Fiscalía de derivación de la presunta víctima o por qué no se le había proporcionado la atención psicológica». «Todo eso se averigua en un expediente y todo eso está ya explicado en el diario de sesiones de las Cortes del 21 de abril de 2021», insistió. Por ello, criticó que se «trate de buscar tres pies al gato cuando no los hay».