Puig asegura que la Comisión Europea rechaza la denuncia del PP contra Oltra por los abusos a menores tutelados y el PP lo desmiente

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado hoy que la Comisión Europea ha rechazado llevar a cabo una investigación a la conselleria de Mónica Oltra con relación a los casos de abusos sexuales a menores tutelados en la Comunidad, como había solicitado el Partido Popular. El jefe del Consell ha afirmado que confía "absolutamente" en la vicepresidenta y consellera de Igualdad, así como en los funcionarios, frente a lo que considera que es un intento permanente de dañar la imagen del Gobierno del Botànic y, en particular, de la líder de Compromís. No obstante, fuentes del PP han asegurado que no es así y que el procedimiento sigue su curso.

El jefe del Consell ha manifestado que confía en la justicia y se ha mostrado seguro de que tanto el juez como el fiscal buscarán la verdad en todo este asunto, pero ha afirmado que sí duda de que el PP quiera buscar la verdad. Puig ha defendido que la vicepresidenta ha dado detalles sobre esta cuestión desde el primer momento y, por tanto, ha negado que sea necesario asumir responsabilidades políticas. El líder autonómico se ha pronunciado así durante la sesión de control en las Cortes valencianas, donde la oposición, al unísono, ha reclamado que se asuman responsabilidades en torno a la investigación judicial abierta por un presunto encubrimiento de los abusos que sufrió en un centro una menor tutelada a manos del exmarido de Oltra, quien trabajaba como educador en un centro de menores y que ha sido condenado a cinco años de prisión por estos hechos. La síndica del PP, María José Catalá, ha espetado al presidente de la Generalitat que el principal lastre a su credibilidad es la vicepresidenta, sobre quien ha dicho que es la máxima responsable de lo ocurrido. La portavoz popular ha recordado que, hasta el momento, son 13 las personas que han sido "imputadas" en este asunto que se investiga en los juzgados. "Esto ya no se puede aguantar. ¿A qué espera para cesar a Oltra? Su silencio delataba debilidad", ha espetado Catalá, quien ha considerado que Puig no puede seguir de perfil y le ha preguntado si va a exigir o asumir responsabilidades políticas. Acabado el pleno, y en declaraciones a los medios, la portavoz popular ha afirmado que Puig "ha mentido" porque lo que ha hecho la Comisión de Peticiones es trasladar una solicitud a la Comisión Europea y al Gobierno valenciano de documentación, y el Ejecutivo ha respondido a ello. "En el escrito se dice que la Comisión Europea está haciendo un seguimiento de la trasposición de las directivas de protección a la Infancia que hace el Gobierno español. Es el procedimiento habitual y no supone en ningún caso que la Comisión de Peticiones haya archivado absolutamente nada. La denuncia continúa", ha aseverado. Escandalo nacional La diputada Elena Bastidas (PP) ha intervenido en la misma línea planteada por Catalá, ha dicho que el caso de los abusos se ha convertido en un "escandalo nacional" y ha recalcado que de la instrucción judicial se desprende que Oltra no dijo la verdad. En ese punto, ha sido la propia vicepresidenta del Consell quien ha respondido, asegurando que fue la conselleria de Educación, dirigida en 2013 por María José Catalá, la que fue condenada, precisamente, por desproteger a menores abusados en un caso ocurrido en la provincia de Alicante. Según Oltra, la sentencia señala que "no se hizo nada que pudiera impedir que los hechos volvían a ocurrir como han ocurrido". Con todo, la vicepresidenta ha insistido en que el objetivo del PP es emprender una cacería política. También desde las filas de Cs, la diputada María Quiles ha cargado contra el Botànic y ha preguntado a Puig por qué han vetado sistemáticamente el impulso de una comisión de investigación parlamentaria sobre este caso. Ha dicho que mientras el president mira hacia otro lado con todo este asunto, la vicepresidenta hace lo mismo con respecto a la imputación de un familiar del jefe del Consell. "No vayáis por ahí si sois centristas", ha señalado Oltra a los diputados del grupo naranja, advirtiendo que con esta postura se posicionan "en la estela de la extrema derecha que está moviendo todo esto". El Botànic cierra filas con Oltra tras el cerco a su conselleria y la derecha aprieta con su cese La portavoz de Vox, Ana Vega, también ha exigido al jefe del Consell que cese a Oltra y le ha dicho que es un "indigno" presidente. Puig le ha replicado ante "este recital de insultos" que está "satisfecho" porque "cualquier insulto suyo lo tomo como un atributivo positivo". "El partido que más odio y rencor ha llevado a España no puede erigirse en la gran autoridad moral y en el adalid de la libertad", ha recalcado el presidente, que ha subrayado: "Libertad y Vox es absolutamente contradictorio". Puig ha señalado que a Vox les duelen las políticas de Consell porque ellos "están en contra de los derechos humanos" y "lo que pasa es que los que nos piensan como ustedes creen que son delincuentes". Sin embargo, ha destacado que su Gobierno ha conseguido reducir en 36 puntos la diferencia de inversión de las políticas sociales con la media respecto a cuando gobernaba el PP al pasar de estar la Comunidad del 64% de la media al 99,7%. "Vamos mariposeando por el mundo intentado que esta Comunidad sea más fuerte", ha apostillado. Durante la sesión, el pleno de Les Corts ha rechazado el cese o la retirada de competencias de la vicepresidenta portavoz y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, como pedía Cs y vienen reclamando tanto el PPCV como Vox, gracias a la mayoría de los partidos del gobierno valenciano (PSPV-Compromís-UP).