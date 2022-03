El Consell aprobará ayudas ante la crisis energética por la guerra en Ucrania

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Consell aprobará la próxima semana un decreto-ley con medidas para apoyar a los sectores productivos afectados por la crisis energética derivada la guerra en Ucrania. El enfrentamiento bélico ha generado que los precios se hayan disparado y el líder autonómico ha manifestado la voluntad del Gobierno regional de contribuir a paliar el impacto en la economía. No obstante, ha subrayado que los recursos de la caja autonómica no son ilimitados y que se activarán medidas en función de las posibilidades. Con todo, el jefe del Consell ha recalcado que en la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebra este domingo en La Palma, defenderá que haya una acción "mucho más potente" de la Unión Europea para poner límite a los precios de la energía mediante una intervención pública. De lo contrario, ha advertido que será "imposible" salir de esta situación.

Puig ha detallado durante la sesión de control, celebrada esta mañana en las Cortes, que la respuesta de la Generalitat frente a las consecuencias de la guerra se ha activado en una doble vía. Por un lado, tratando de ayudar a mitigar la crisis humanitaria desatada por el éxodo de cientos de miles de ucranianos y, por otro, con medidas para tratar de frenar los efectos sobre la economía en la Comunidad. El president la lamentado que, precisamente, el conflicto armado por la invasión de Putin se ha desatado en un momento en el que la economía se empezaba a recuperar tras la crisis del covid, y ha considerado que la Unión Europea deberá de articular planes de ayuda para compensar la situación y poner límites a los precios de la energía. Si es necesario, ha defendido que se reformulen los planes de ayuda de los fondos europeos para compensar la situación actual. En la provincia de Alicante, los sectores del textil y el metal son los que se están viendo más afectados por los fuertes incrementos del precio de la electricidad y el gas, aunque el calzado y el juguete también asisten con preocupación a las posibles consecuencias.

Sobre las competencias del Consell, Puig ha asegurado que el decreto-ley de ayudas atenderá tanto a una de las industrias más directamente afectada, como es la cerámica, como también a la agricultura y a otros muchos sectores. Con todo, Puig ha hecho un llamamiento a la unidad política en una situación de guerra y ha considerado que lo que corresponde es apoyar al Gobierno central y a la UE, que debe "parar como sea la guerra".

A nivel humanitario, el president ha concretado que los tres almacenes logísticos establecidos por la guerra tienen material para cargar 20 camiones tráiler que se enviarán progresivamente en función de las necesidades, y ha destacado que la Conselleria de Igualdad tiene dos convenios para el envío de medicamentos con un coste de 300.000 euros y, además, que en 2022 hay 1,9 millones presupuestados para cooperación: "Este presupuesto es el que más va ayudar a las ONG", ha dicho.

Puig ha priorizado la acogida de refugiados, en la que trabaja la comisión mixta creada al respecto en 2015. A ese respecto, ha anunciado que habrá una reunión con Delegación de Gobierno y ha puesto en valor la decisión de España de establecer uno de los centros de acogida en Alicante, además de defender que la Generalitat se mostró dispuesta a recibir desplazados "desde el primer día". Ha cifrado en 23.400 los ucranianos que residen en la Comunidad, la mayor parte de ellos en la Vega Baja, y ha reiterado que el Botànic es un Gobierno hospitalario, como lo es la sociedad valenciana, frente a aquellos que se posicionan en contra de la inmigración, en alusión a Vox.

La guerra de Ucrania ha sobrevolado esta mañana toda la sesión de control en las Cortes y, como en todo, ha servido para alimentar la batalla política a derecha e izquierda. La síndica popular, María José Catalá, ha considerado que ante los últimos ataques ordenados por Rusia, como el de un hospital infantil, no caben "titubeos ni equidistancia contra un dictador" ni que los socios del Gobierno "se anden con batallas infantiles" entre enviar o no armas a Ucrania. "No puede ponerse de perfil ante la equidistancia de Podemos con Putin", ha exigido. A ese respecto, el president le ha contestado que la invasión rusa supone "la peor amenaza a la paz y a la estabilidad desde la Segunda Guerra Mundial", con lo que ha coincidido que "no cabe equidistancia".

"Así lo ha entendido el gobierno y el pueblo valenciano", ha recalcado en alusión a la acogida de refugiados, explicando en ese punto todas las medidas que está desplegando el Consell para contribuir a dar respuesta a la crisis humanitaria.

También desde las filas de Compromís se ha condenad el brutal ataque de Putin a Ucrania. La síndica, Papi Robles, ha dicho que siempre hay que estar al lado de las víctimas pero ha recordado que no es el único conflicto armado, pues existen también en Yemen o en Palestina. Ha pedido menos geopolítica y "mucha más humanidad" y ha afeado el "buenismo" de algunos partidos de la oposición que se negaron en el pasado a acoger refugiados. Robles ha puesto sobre la mesa tres propuestas para frenar la crisis energética, que son: blindar por ley que ninguna familia se quede sin luz, establecer una renta mínima energética como en Austria y potenciar desde la Generalitat el autoconsumo. Y ha garantizado que su coalición será firme en defender la reforma de la financiación autonómica que "tanto necesitamos y necesitaremos". Tras su intervención, Puig ha reconocido que hay más conflictos, pero de Ucrania "está mucho más cerca y afecta más directamente".

Y como réplica a Cs, que se ha quejado de que Podemos se posicione "con los extremos", Puig ha insistido en que no hay "ningún tipo de duda" en la respuesta a la guerra. "Si hay un momento que exige unidad, desde luego es este, porque lo que nos viene encima es muy difícil de gestionar", ha aseverado, y ha apelado a la unidad de los partidos para evitar la crispación y los problemas de convivencia.