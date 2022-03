La patronal da un portazo al Botànic: se cierra a debatir sobre la tasa turística en plena crisis por la guerra

Si el Botànic sigue hacia adelante con su hoja de ruta para impulsar una ley que regule la tasa turística en la Comunidad Valenciana lo hará completamente al margen de la patronal. En los tiempos que corren, el empresariado de la Comunidad Valenciana rechaza siquiera sentarse a debatir sobre la conveniencia o no de activar el impuesto a las pernoctaciones hoteleras. Justifica su contundente posicionamiento en que el contexto actual es el peor escenario para abrir ese melón, cuando todavía pesa la crisis generada por la pandemia y con una guerra en Ucrania que empaña cualquier perspectiva. Así se lo transmitió este jueves la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) al tripartito de izquierdas durante un encuentro que se saldó con un sonoro portazo del sector turístico hacia la propuesta botánica. Portazo que, en cualquier caso, no impedirá que PSPV, Compromís y Unides Podem rubriquen su iniciativa antes de que acabe marzo, dando inicio al recorrido parlamentario, aunque la fecha de la aplicación efectiva de la tasa siga por ahora en el aire.

Si el rechazo de los empresarios hacia el gravamen que impulsa la izquierda valenciana siempre ha sido tajante, el conflicto bélico generado por la invasión de Vladímir Putin y las consecuencias sobre la economía que ya se registran han hecho que la patronal se oponga, incluso, a abrir vías de diálogo para abordar esta cuestión. «Plantear en estos momentos un nuevo impuesto, tras dos años de pandemia y con la incertidumbre que genera una guerra, es castigar a un sector que, pese a estar recuperándose, sigue lejos de alcanzar las cifras de empleo y de reservas previas a la crisis sanitaria», trasladó la confederación que preside Salvador Navarro. Por ese motivo, y mientras la recuperación del turismo no se haya consolidado, el sector se opone a negociar la conveniencia o no de imponer un nuevo impuesto y los términos en los que se haría, según subrayaron los empresarios. Cabe destacar que la oposición hacia esta medida no es nueva, pues la negativa es total desde el primer día que se puso sobre la mesa esta posibilidad, en 2017. No obstante, desde la CEV se advierte de que en las circunstancias actuales hay que remarcar que el turismo será el último sector en recuperarse y que, con independencia de la coyuntura actual, la presión fiscal en la Comunidad Valenciana ya se sitúa 11,7 puntos por encima de la media nacional y 21,7 por encima de la media de la UE.

Si el principal handicap de partida es la situación de crisis en el sector, ¿cuáles son los indicadores que deben mejorar para poder iniciar el debate sobre la tasa turística? Esa fue, según botánicos, una de las cuestiones planteadas a la CEV, que en valoraciones posteriores consideró que cuando se consolide la recuperación, con datos prepandemia, y un año completo como mínimo que avale la recuperación consolidada, sí estarían dispuestos a sentarse a hablar, aunque nunca van a estar de acuerdo con la tasa.

El PSPV, a priori, se muestra convencido de la importancia de llegar a un acuerdo con el sector turístico, mientras Compromís y Unides Podem sostienen que el acuerdo es el que es y que en menos de tres semanas debe presentarse en las Cortes. La síndica de los valencianistas, Papi Robles, puso el acento en que las confederaciones de asociaciones de vecinos y los sindicatos apoyan la propuesta. Ferran Martínez, diputado de los morados, ratificó que el calendario para la tramitación parlamentaria se mantiene, pero añadió que en ese proceso, que es largo, se pueden hacer aportaciones, así como que su puesta en funcionamiento efectiva, siempre a voluntad de los ayuntamientos, se puede retrasar más allá de 2023, como se propuso inicialmente, dado el complicado contexto actual.