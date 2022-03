Feijóo se distancia de Vox tras el pacto de Castilla y León en el inicio en València del «nuevo» PP

El nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo echa a andar en València ante gritos de «presidente, presidente» de una militancia que le recibe como una estrella de rock. Selfies, aplausos, camisetas con su nombre. La política son también estados de emoción y los populares llevaban semanas de contención. Hasta ahora que el nuevo liderazgo de Feijóo es una realidad ya sin rivales.

Lo de nuevo, no obstante, tiene siempre matices. Y no es porque Feijóo lleve 13 años presidiendo Galicia, una experiencia que no deja de exhibir. Es nuevo respecto al anterior, el de Pablo Casado, ya caduco a quien ni menciona. Sí menta, apela y reivindica a los anteriores líderes, Aznar y Rajoy, «el PP de las mayorías absolutas», en el que dice sentirse identificado y en el que incluye «al PP de València que obtuvo mayorías absolutas durante décadas» ganándose al respetado local que le colma de aplausos. Sin menciones ni a Rita Barberá ni a Eduardo Zaplana ni a Francisco Camps.

Un problema más novedoso es Vox y el pacto de gobierno con la extrema derecha en Castilla y León. «No digáis nada malo de Vox, no sacaremos nada», le advierte a la comitiva una militante. Tan nuevo es este asunto que Feijóo se desvincula de él alegando que todavía no es presidente del partido y que solo lleva «24 horas como candidato» para el puesto, motivos suficientes por los que niega que haya «capitulado de nada» de su ideario respecto a los de Abascal.

Feijóo no da palabra directa de Vox aunque sí comentarios velados. «A veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo», dice en un intento de guardar distancias con la ultraderecha tras arreciar las críticas. También se compromete a que solo gobernará «si ganamos», esto es, si es el candidato más votado. «El objetivo es que gobierne el que gana, yo nunca he gobernado tras perder», corrobora.

La «casa común» es el PP

La presentación de Feijóo en València sirve para plantear las líneas maestras de su proyecto que pivotan sobre las palabras «gestión, estabilidad y mayorías». Para conseguir esta última, Feijóo defiende que el partido se encuentra «con las puertas abiertas para que los votantes vuelvan». «El PP es la casa común», dice el líder gallego, quien apela a un amplio espectro de «conservadores, liberales, reformistas, socialdemócratas y también socialistas moderados que no quieren votar al partido sanchista».

En una forma de planchar las arrugas a su perfil de moderado tras el pacto con Vox, Feijóo reivindica al PP como un partido europeísta, autonomista, que no es populista «ni crece al calor de la indignación y de desacreditar a las instituciones», que va «más allá del tuit» y que no es un «partido de moda que no sobrevive a su fundador».

Y conforme pasa el tiempo y no sale la financiación hay ciertas dudas de que se vaya a mencionar. Pero llega. «La Comunidad Valenciana es la peor financiada de España», expresa Feijóo ante cierto alivio del PPCV, que tendrán que combatir que su líder nacional apueste por un modelo contrario a los intereses valencianos. Así, echa las culpas al PSOE del sistema vigente, de no haberlo cambiado «porque depende de los independentistas», y reclama «un sistema que financie a personas y no a territorios». El peregrino Feijóo comienza su camino.

Puig pide al líder popular cohesión en la respuesta a la crisis de precios

Apenas diez minutos pudieron compartir Ximo Puig y Alberto Núñez Feijóo en el balcón del Ayuntamiento de València. Diez minutos en los que el president de la Generalitat y su homólogo en la Xunta de Galicia hablaron de la conferencia de presidentes del domingo y las medidas ante la crisis provocada por la guerra en Ucrania. En este sentido, Puig pidió a Feijóo «cohesión» y recalcó la necesidad de «apoyar al Gobierno de España» en las acciones que se han de tomar «para que la Unión Europea tome decisiones para frenar esta escalada terrible de precios energéticos, que nos va a llevar a consecuencias de inflación y, por tanto, de pobreza muy grandes». El jefe del Consell insistió en la «dificultad del momento y la necesidad de que la Unión Europea tome unas decisiones muy radicales respecto a la contención de los precios energéticos», un asunto donde cree que «hay un acuerdo» y ante el que no debe haber ruido. Previamente, Puig calificó el acuerdo del PP con Vox en Castilla y León como «una noticia negativa para la política española» y lamentó que el inicio de Feijóo al frente del PP sea «acercarse a la extrema derecha».