Oltra: "No tendría ningún problema en declarar ante el juez" en la investigación por los centros de menores

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no tendría "ningún problema" en acudir a declarar al juzgado en el que se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió una menor tutelada a manos de su exmarido, quien trabajaba como educador en un centro y resultó condenado a cinco años de prisión. No obstante, la consellera de Igualdad y Políticas cree que, por su parte, "está todo dicho", puesto que asegura haber dado todas las explicaciones al respecto en sede parlamentaria, donde compareció a voluntad propia para ofrecer información sobre todo este asunto. Con todo, si tuviera que hacerlo delante de un magistrado, afirma que volvería a repetir la versión que ha mantenido hasta ahora.

La vicepresidenta de la Generalitat atraviesa el peor momento en su carrera política, especialmente a raíz de la instrucción judicial que investiga si desde su conselleria se encubrió ese caso de abusos, unos hechos por los que han sido citados a declarar 13 cargos ligados a su departamento. La número dos de la Generalitat, que se ha convertido en el centro de buena parte de los ataques de la oposición, recibió este jueves un espaldarazo del jefe del Consell, Ximo Puig, quien aseguró en las Cortes valencianas que "confía absolutamente" en ella y en su gestión al frente de los centros de menores. Aunque toda esta cuestión es algo que preocupa a los partidos del Botànic, por el desgaste de imagen que está sufriendo la líder de Compromís, el tripartito de izquierdas ha protagonizado un absoluto cierre de filas en defensa de Oltra frente a la bancada de la derecha, que eleva el tono cada vez más para reclamar su dimisión, tal y como se evidenció este semana en el Parlamento autonómico. Con todo, Oltra asegura estar dispuesta a colaborar para esclarecer un caso que cree que responde a una cacería política impulsada por la ultraderecha y sostiene que no tendría problema alguno en acudir al juzgado para ofrecer su versión a petición propia. "He explicado tantas veces el tema, que una vez más... Ya me lo sé de memoria todo y lo puedo contar sin tener ni siquiera anotaciones. Está todo dicho y escrito", trasladó ayer a los periodistas tras ser preguntada por este asunto.

Para Oltra, las únicas dos novedades que ha habido al respecto de este caso son la decisión de Bruselas de declararse no competente para aceptar la petición del PP de investigar abusos en centros de menores; y la condena a la Conselleria de Educación cuando estaba dirigida por María José Catalá por un caso de abusos a cuatro niños.

"Cordón sanitario a Vox"

Oltra defendió este viernes que España debería enmarcarse dentro de las derechas europeas que "hacen un cordón sanitario a los enemigos de la democracia", en relación al acuerdo entre el PP y Vox para formar gobierno en Castilla y León.

"Es muy mala noticia y penoso ver como el presidente de una comunidad autónoma, respecto de la violencia de género y machista, poco menos que haya utilizado la expresión de 'esa violencia de la que usted me habla'", porque "ya tiene que ir haciendo concesiones al negacionismo de la violencia machista que practica la ultraderecha y al recorte de los derechos de las mujeres, su libertad y la libertades en general de toda la sociedad que impone la ultraderecha cuando se le da poder".

Para Oltra, la valoración "más elocuente", en términos democráticos, de este pacto es la que ha realizado el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Donald Tusk, planteando que "es preocupante que en España, por primera vez, entre la ultraderecha en un gobierno" y si esa es la línea moderada y centrada del PP "que Voltaire, Montesquieu y Rousseau, nos pillen confesados", ha añadido.

Oltra se ha referido también a la guerra en Ucrania, provocada por "un señor de esa ideología ultranacionalista y de ultraderecha que le ha hecho mucho daño a la democracia".

Esto pasa, ha añadido, "cuando una persona ultra llega al poder, que acaba cargándose la democracia y esto es un camino que se sabe como empieza y acaba siempre mal" y cuyo alcance solo se sabe a posteriori.

"España debía enmarcarse dentro de las derechas europeas que le hacen un cordón sanitario a aquellos que quieren cargarse la democracia, a los enemigos de la democracia", ha concluido la vicepresidenta.