De lo urgente a lo importante: Puig pone el foco en la crisis energética sin olvidar la infrafinanciación

Las consecuencias derivadas de la salvaje invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas de Vladímir Putin centrarán el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebrará hoy, domingo, en La Palma. La Unión Europea y, por ende, el país que gobierna Pedro Sánchez, se enfrentan a una encrucijada de magnitud impredecible con dos principales variables: un éxodo de refugiados que obliga a articular una respuesta efectiva y solidaria y, al mismo tiempo, una escalada de los precios de la energía que está poniendo en jaque a buena parte del sistema productivo y, también, a las economías domésticas. Todo, además, en un momento en el que todavía colea la crisis desatada por la irrupción del covid, que erosionó especialmente a territorios eminentemente turísticos como la Comunidad Valenciana.

El escenario de máxima alerta frente a una guerra que se libra a las puertas de la frontera comunitaria obliga a reorganizar las prioridades del Ejecutivo central y, por tanto, de los presidentes autonómicos que se reúnen en la isla canaria afectada por la erupción del volcán para abordar, en primer lugar, el plan de cooperación como respuesta a la agresión militar de Rusia. En esa cumbre, el jefe del Consell, Ximo Puig, defenderá la necesidad de articular protocolos para socorrer y atender a las decenas de miles de personas que huyen del conflicto armado, como ya está haciendo la Comunidad, al tiempo que reclamará un plan de acción estratégico frente a la escalada de los precios de suministros y la falta de materias primas que empieza a asfixiar a parte del empresariado de la región y que amenaza, en consecuencia, con activar una espiral de destrucción de empleo. El contexto empieza a ser tan complejo que la Generalitat ya prepara una batería de medias para socorrer a empresas y familias en apuros. Pero todo ello, desde la ayuda humanitaria hasta preparar balones de oxígeno para auxiliar a los productores, solo podrá salir adelante con voluntad e, inevitablemente, con recursos económicos.

El Consell asegura que ganas de arrimar el hombro no le faltan, pero lo cierto es que la Hacienda autonómica, marginada por la infrafinanciación estatal, parte con una clara desventaja a la hora de impulsar políticas para dar respuesta a una situación a todas luces excepcional. Por ello, tal y como señalan desde su entorno más cercano, se da por hecho que el jefe del Consell, en su intervención frente al resto de mandatarios regionales, apele de algún modo a la necesidad de abrir cauces de diálogo para solucionar la discriminación en el reparto de fondos estatales que soporta la Comunidad. No se entendería de otra forma porque lo urgente, que nadie pone en duda que en este momento sea dar respuesta a los efectos colaterales de la guerra, no es incompatible con una cuestión importante que lastra las oportunidades de la región valenciana, con más trascendencia en un marco tan delicado como el actual.

Cooperación multilateral

Unidad de todas las instituciones en torno al Gobierno central y a la UE frente a Moscú y dar respuesta a los problemas generados por el conflicto armado; solidaridad con el pueblo ucraniano que huye del horror de las bombas; y urgente necesidad de dar respuesta a la escalada de los costes de la energía que amenaza con detener la rueda económica y que empuja a los sectores vulnerables a la pobreza energética. Esas son tres de las claves que defenderá el mandatario valenciano en el órgano de máximo nivel político de cooperación multilateral entre el Estado y las comunidades, que, diez años después, unirá a todos los presidentes autonómicos tras el sí del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, a participar. Los ejes sobre los que pivotará la intervención del president de la Comunidad fueron desgranados este sábado por el director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Representación Institucional, Jorge Alarte, si bien hace días que Puig viene cimentando su discurso en esa línea. El jefe del Consell reclama que haya una acción «mucho más potente» de la UE para poner límite a los precios de la energía mediante una intervención pública ante la amenaza de colapso económico, según defendió esta semana desde la tribuna de las Cortes, donde anunció que aprobará la próxima semana un decreto-ley con medidas para apoyar a los afectados por la crisis. Medidas que, según fuentes de Presidencia, podrán incluir ayudas directas y acceso a préstamos en condiciones ventajosas a través de instrumentos como el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). La delegación autonómica reclama igualmente que se apruebe una reestructuración de los fondos europeos para atender a la emergencia. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, confirmó que el Consell ya ha pedido al Gobierno que el remanente de 301 millones de euros del Plan Resistir Plus que tiene la Generalitat se destine a ayudar a los refugiados y a las empresas con problemas por el aumento de los costes energéticos, que en Alicante ya está poniendo contra las cuerdas a sectores como la pesca, el textil o el metal mientras el calzado o el juguete siguen con preocupación el devenir de los acontecimientos.

Solidaridad y partidas económicas extraordinarias se erigen pues como cuestiones centrales para tratar de salir del atrolladero ,y lo cierto es que Puig, que se encuentra desde el sábado en la Palma, probablemente pueda y deba intentar abrir nuevos cauces de diálogo con sus homólogos para abordar el siempre espinoso asunto del reparto de fondos estatales en un encuentro al que asiste el nuevo líder oficioso del PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Porque lo urgente no es opuesto a otra cuestión, la de la financiación, también importante.