La Diputación elimina la obligación de justificar pérdidas en las ayudas a pymes y autónomos por el covid

La Diputación de Alicante reforzará con 44 millones de euros su presupuesto de 2022 para incrementar e impulsar nuevas inversiones y planes de ayudas. El pleno de la institución ha aprobado este lunes, en sesión extraordinaria, con el apoyo de todos los grupos políticos, PP, Ciudadanos y PSOE, a excepción de Compromís, que se ha abstenido, la modificación de crédito para dotar estas partidas que se sufragarán en su mayoría con remanentes de tesorería. Estas se destinarán a ayudar tanto a ayuntamientos como a pymes y autónomos a afrontar las consecuencias sociales y económicas derivadas de la pandemia y a suplementar las convocatorias de subvenciones en áreas como Deportes, Bienestar Social, Carreteras o ciberseguridad.

La principal novedad, y que ha suscitado un debate político en un pleno que se preveía de trámite, es la modificación de las bases en la convocatoria de ayudas para autónomos, pymes y micropymes de la provincia, dotada con 9 millones de euros este año, cuyos solicitantes no tendrán que acreditar que han sufrido pérdidas, como en los dos anteriores planes. Compromís ha sido quien ha forzado la convocatoria de una junta de portavoces urgente antes de la sesión plenaria, donde se ha acordado introducir una enmienda, que ha contado con el respaldo de todos los grupos, para eliminar el porcentaje de pérdidas en la facturación, fijado en un 40% hasta ahora, para poder optar a esta subvención. De esta forma, los solicitantes podrán recibirla cuando acrediten una facturación igual o inferior a la de 2019. Además, se ha acordado ampliar un mes, hasta el 31 de octubre de 2022, el plazo de justificación de la ayuda.

El portavoz de la formación valencianista, Gerard Fullana, había presentado una enmienda para que esas ayudas para autónomos y pymes por las consecuencias derivadas de la pandemia se ampliara también a paliar los efectos de la crisis energética tras la invasión de Rusia a Ucrania y que ha supuesto la subida imparable de los precios de la gasolina o el gas, entre otros. Fullana ponía de relieve que el Covid-19 y sus efectos sobre la economía se habían reducido de manera considerable y que, por tanto, muy pocas empresas iban a poder justificar un 40% de pérdidas como se pedía en las bases de esas ayudas. El presidente de la Diputación, el popular Carlos Mazón, convocaba entonces a todos los portavoces a una junta urgente para ver la posibilidad de incluir esa propuesta. Finalmente, los grupos acordaban eliminar ese porcentaje de las pérdidas, para poder que las subvenciones lleguen al mayor número de empresas posibles, pero se rechazaba incluir los efectos derivados de la crisis energética ya que esto obligaría a paralizar la aprobación de los 9 millones previstos hasta que la Generalitat no emitiera un informe de no duplicidad de ese tipo de ayudas.

Finalmente, y por tercer año consecutivo, se aprobó esa convocatoria de subvenciones para pymes y autónomos y se decidió empezar a tramitar una nueva convocatoria de ayudas a empresas y familias para paliar los efectos económicos de la subida de precios energéticos. Está previsto que se pueda aprobar una vez la Generalitat emita un informe de compatibilidad. En el mejor de los casos, estas ayudas no serán efectivas hasta dentro de tres meses y antes se deben aprobar en un pleno.

La Diputación dotará de una nueva partida extraordinaria, no concretada aún, que saldrá de los remanentes de tesorería que tiene la institución provincial. Así, Carlos Mazón, ha avanzado que la institución se pondrá a trabajar "de forma inmediata" en esa propuesta. En este sentido, el objetivo de estas ayudas, que podrían aprobarse en la próxima sesión plenaria, es colaborar tanto con las familias más vulnerables a través del área de Bienestar Social como con las empresas y pymes desde el departamento de Desarrollo Económico ante la escalada de precios del gas y la electricidad y la inflación.

En este punto, tanto los grupos del equipo de gobierno -PP y Cs- como el Grupo Socialista han rechazado la enmienda presentada por Compromís en la que solicitaba que este programa de ayudas tuviera también en cuenta la crisis energética en la valoración de las solicitudes. Fullana, que no ocultaba su satisfacción por haber logrado que se cambiaran las bases de las ayudas por el covid para llegar a más autónomos y pymes, lamentó que no se hubiera aprovechado para que esa partida de 9 millones fuera también para paliar los efectos de la crisis energética. "Se podría haber paralizado esta ayuda y haber pedido la compatibilidad a la Generalitat Valenciana", indicó.

Mazón ha justificado el rechazo a la propuesta de Compromís en que obligaría a volver a pasar los trámites con el Consell, informe de no duplicidad, lo que retrasaría la tramitación de las ayudas. "No queremos correr el riesgo de demorar estas importantes subvenciones, con las que con acierto político venimos trabajando desde el inicio del Covid-19 a pesar de que no son nuestra competencia", ha señalado el presidente de la Diputación, quien ha añadido, además, que "en breve" se articularán líneas específicas para familias, autónomos y empresas por la subida de los precios de las energías.

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos y diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, ha tildado de muy positivo el acuerdo ya que la intención es que, a través de los ayuntamientos, las subvenciones lleguen "con la máxima prontitud y operatividad" a las empresas, pymes, micropymes, autónomos y profesionales liberales que aún siguen sufriendo los efectos del covid y que tendrán que afrontar un "inminente riesgo de pobreza energética" que también afectará a la economía familiar.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Toni Francés, ha aplaudido el cambio de criterios para eliminar el requisito de acreditar un 40% de pérdidas "porque veníamos con la intención de votar en contra de esas bases", ha asegurado. Francés, tal y como también ha pedido Fullana, ha solicitado a PP y Cs una mejor planificación de los expedientes "con más tiempo" para evitar que, como hoy deprisa y corriendo, se modifiquen las bases de una convocatoria minutos antes de aprobarla. "Hemos incorporado una propuesta positiva y necesaria y es empezar a trabajar en unas bases para ayudar con la crisis energética a empresas y a familias. Si esto sigue así la situación va a ser compleja para nuestras empresas y familias", ha manifestado Francés.

Modificación

Respecto a la modificación aprobada este lunes, el diputado de Economía y portavoz del Grupo Popular, Eduardo Dolón, ha detallado que la misma se eleva a 44.757.936 euros, de los cuales 33,7 se sufragarán con remanentes, un millón con bajas de otras partidas mientras que otros diez millones proceden de nuevos ingresos y exceso de financiación.

Entre las nuevas líneas que se impulsarán gracias a esta inversión extraordinaria destacan la reedición de la convocatoria de ayudas a ayuntamientos para las prestaciones sociales por la pandemia, que en este ejercicio se elevará a 10 millones de euros. En el área de Bienestar Social también se reforzarán con 765.000 euros distintas partidas de subvenciones tanto a municipios como a entidades sin fin de lucro para adquisición de vehículos, equipamiento o sostenimiento de servicios estables.

La Diputación, gracias a su superávit, también consigna una partida de dos millones de euros para atender a la población ucraniana desplazada y refugiada a través de las ONG que están trabajando en los corredores humanitarios como Cruz Roja, ACNUR o Cáritas. "Hoy ponemos a disposición de la provincia un importe paquete inversor", ha destacado el presidente de la Diputación, Carlos Mazón.

Por otra parte, la modificación presupuestaria permitirá, asimismo, en el departamento de carreteras, incrementar en 2,6 millones de euros el programa de mejora de acceso a los municipios del Plan Especial de la Red Viaria Provincial. Además, se suplementarán con 2,9 millones de euros las convocatorias a ayuntamientos tanto para inversiones como para reparación y conservación de caminos de titularidad municipal.

La institución provincial también fija un crédito extraordinario de 2,5 millones de euros para impulsar una convocatoria de ayudas no dinerarias a ayuntamientos para implantar medidas de ciberseguridad y modernización de la administración local y otro de 2,1 millones de euros para colaborar con los municipios en la redacción de Planes de Acción Agenda Urbana, Agenda 2030 y Proyectos en el marco de los fondos europeos Next Generation.

El departamento de Deportes también aumenta su dotación en más de 880.000 euros para reforzar sus líneas de apoyo a clubes y deportistas, al igual que la de Igualdad y Juventud, que crece en 291.000 euros, y la Residentes Internacionales, que lo hace en 30.000, para el desarrollo de distintas iniciativas de apoyo a los ayuntamientos en estas materias. Arquitectura, Residuos Sólidos Urbanos y Recursos Humanos son otras áreas que verán también incrementado sensiblemente su presupuesto este año gracias a los remanentes.

Finalmente, la modificación aprobada hoy contempla varias partidas por casi 10 millones de euros que corresponden a las ayudas ejecutadas por el Ministerio de Política Territorial para la reparación de los daños causados por la DANA. Aunque fueron impulsadas y aprobadas por la administración estatal, la misma estableció que fuera la Diputación de Alicante la que transfiriera las referidas subvenciones a los ayuntamientos beneficiados como destinatarios finales.