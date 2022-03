Recurso al Fondo de Cooperación: El Consell acusa al PP de "despreciar" la soberanía del pueblo valenciano y Mazón censura la imposición de una ley "desde un despacho de València"

Las reacciones a la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la Ley Reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat Valenciana no se han hecho esperar. Desde el Consell han acusado a los populares de "atacar" las leyes aprobadas en las Cortes Valencianas utilizando los tribunales. El director general de Administración Local, Toni Such, ha manifestado que es una muestra más del "desprecio" que, según el alto cargo de la Generalitat, el PP ejerce hacia "la soberanía del pueblo valenciano plasmada en las Cortes". Such, que considera normal que el Alto Tribunal haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad porque "es lo que se hace siempre en estos casos", mantiene que los populares no defienden así a las diputaciones provinciales sino una "forma discrecional" de repartir los recursos de los valencianos "siempre para los amigos y afines políticos, tal y como lo han hecho durante sus años de mandato en la Generalitat Valenciana".

El recurso admitido por el Tribunal Constitucional fue presentado por los diputados del PP en el Congreso, a instancias del presidente del PPCV y presidente de la institución provincial alicantina, Carlos Mazón, por considerar que la ley, aprobada el pasado mes de octubre, atenta contra la autonomía de la Diputación de Alicante al obligarla participar en ese fondo a partes iguales con la Administración autonómica a partir de 2023. Los populares denuncian que la Ley 5/2021 de la Generalitat Valenciana que regula el Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad vulnera la autonomía financiera de las diputaciones. En este sentido, Mazón ha criticado este miércoles que la Generalitat haya decidido "no ir al diálogo ni al acuerdo ni a la colaboración" sino "imponer desde un despacho en la ciudad de València su modelo a todo el territorio". Por eso confía en que el Alto Tribunal "ponga orden" en este asunto. El dirigente provincial ha recalcado que la provincia de Alicante tiene "su propia manera de hacer las cosas", aunque ha vuelto a hacer un ofrecimiento al Botànic para dialogar y alcanzar un acuerdo, pero ha advertido que "si sigue esta manera de imponer las cosas" no "vamos a avanzar". El Constitucional admite a trámite el recurso del PP contra el Fondo de Cooperación del Consell Los populares, en el recurso contra el programa de ayudas autonómico, esgrimen que la Generalitat exige a las diputaciones participar en el fondo con los mismos criterios que el fondo estatal, una de las claves en las que se basa para iniciar esta batalla judicial contra una ley que los populares tildan de injusta con los municipios más pequeños, además de que la ley valenciana, argumentan, no tiene que ver con la estatal. El texto presentado ante el Constitucional establece que en ninguna de las comunidades autónomas de España se ha obligado a las diputaciones a entrar en el Fondo de Cooperación. Además, recuerda que la ley autonómica marca un criterio poblacional para el reparto de fondos, con lo que las ciudades se beneficiarían más de este fondo, contraviniendo así el objeto de las diputaciones que es ayudar a los municipios más pequeños. El Alto Tribunal también ha admitido a trámite y aceptado el recurso que presentaron los 52 diputados de Vox en el Congreso de los Diputados contra una parte del articulado de la ley que regula ese programa autonómico. Este asunto ha tensado, aún más, las relaciones entre la Diputación de Alicante, liderada por PP y Cs y encabezada por el popular Carlos Mazón, y la Generalitat, gobernada por un tripartito de izquierdas con el socialista Ximo Puig a la cabeza. La tensión entre Puig y Mazón es evidente y se pudo constatar en la reunión bilateral que mantuvieron ambos líderes políticos el pasado mes de diciembre. El Fondo de Cooperación, que la institución provincial ha boicoteado por sexto año consecutivo al no adherirse, es uno de los principales caballos de batalla entre las dos administraciones y que transciende al terreno político en un enfrentamiento entre el jefe del Consell y el que aspirará a serlo en las próximas elecciones autonómicas. Mazón no sólo ha presionado judicialmente promoviendo el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que obligará a la Diputación a adherirse al programa autonómico en 2023, también lo ha hecho en el plano institucional promulgando desde la institución provincial su propio plan de ayudas, el +Cerca, que este año cumple su tercera edición. Este programa, dotado con 31 millones de euros en 2022, dobla en cantidad al que propone la Generalitat (la Diputación tendría que aportar a este plan 14,7 millones de euros) y desde la institución provincial también se ha venido defendiendo que es mucho más beneficioso para los pequeños municipios, criticando lo que desde el PP han considerado una falta de diálogo y de coordinación por parte del Consell. El conflicto entre la Diputación y el Consell llega al Tribunal Constitucional La Generalitat Valenciana, por su parte, dio luz verde al Fondo de Cooperación Municipal para 2022 el pasado mes de febrero, que se traducirá en una inyección de 40 millones de euros procedentes de recursos autonómicos y que llegará a todas las localidades de la Comunidad Valenciana. En esta edición, además, las demarcaciones con menor número de habitantes verán triplicado el importe mínimo a percibir aplicando criterios de despoblación, lo que se argumentaba desde la Diputación que carecían los anteriores planes. Desde el Consell, Toni Such, insiste en que "lo que les molesta a los del PP" es que la ley aprobada por las Cortes sobre ese programa sea "incondicionada, objetiva y para todos". El Partido Popular, por su parte, subraya que la estrategia del Consell es "vaciar" de competencias a las diputaciones. "Es una marginación" Por su parte, el portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante, Toni Francés, ha acusado al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, de "marginar" a los municipios alicantinos con el recurso del PP al Tribunal Constitucional. Francés ha lamentado que los dirigentes del Partido Popular "hagan política con el dinero de quienes viven en la provincia de Alicante y no piensen en mejorar sus servicios”. Así se ha expresado el también alcalde de Alcoy, quien señala que los populares quieren "limitar el progreso y el auxilio económico" a los municipios alicantinos "que han soportado los duros años de la pandemia". Para el dirigente socialista, el Fondo de Cooperación es un instrumento que contribuye al progreso social y los ayuntamientos necesitan que haya un fondo "que sea solidario y participativo para ayudarles". Toni Francés recuerda que, por mucha batalla jurídica, el PP siempre ha reivindicado la existencia de este fondo, asegura, "pero nunca lo ha querido aplicar”. Advierte que, con este recurso, Alicante se convierte en la única provincia que ha puesto problemas a su aplicación con lo que los municipios "han perdido 70 millones de euros" en seis años al no adherirse la institución provincial. Además, considera que el recurso al Alto Tribunal supone una "flagrante deslealtad" del PP porque siembra la división en un asunto "tan sensible" como la cooperación intermunicipal. Francés acusa al PP de querer "perpetuar la discriminación y la marginación" en el reparto económico a los municipios y "lesionar" el desarrollo de los pueblos y ciudades de la provincia. "Se trata de 141 ayuntamientos afectados que representan a casi 1.900.000 habitantes de esta provincia", añade el portavoz socialista. Y como ejemplo cita que un municipio tipo de la provincia de València de 25.000 habitantes recibió en 2020, dentro Fondo de Cooperación (fondos incondicionados y con autonomía para invertir según prioridades), cerca de 780.000 euros, mientras que una localidad de igual población en Alicante percibió 215.507 euros, que representan solo la parte de la Generalitat. Y afirma que en 2019 estos mismos municipios recibieron en la provincia de València 430.000 euros, al adherirse su Diputación, y en la de Alicante unos 215.000. El Tribunal Constitucional, en su auto, señala que dará traslado de la admisión del recurso de inconstitucionalidad al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno, a través de la ministra de Justicia, a las Cortes Valencianas y al Consell para que en un plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones.