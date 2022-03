Nuevo tirón de orejas del Síndic a Oltra: le pide cuentas por el carnet de familia numerosa

El Síndic de Greuges abre un nuevo frente con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Esta vez, a cuenta de la expedición de los títulos de familia numerosa y monoparental, para los que exige una mayor «organización, diligencia y atención» en la gestión de estos carnés que permiten a los núcleos familiares acceder a determinados beneficios sociales.

Al defensor del pueblo valenciano no le convencen las explicaciones aportadas por el departamento que lidera Mónica Oltra, que asegura que los problemas en la tramitación de las solicitudes son reducidos, teniendo en cuenta el volumen de expedientes tramitados, más de 31.000 durante el año 2021.Pero las 150 quejas registradas por los usuarios, subraya la Sindicatura, revelan que sí existen las demoras que la conselleria niega en algunos casos. Y no solo eso, sino que, especialmente en Alicante, el trámite resulta ciertamente caótico, pues la provincia concentra el 90% de las reclamaciones. Por un lado, son reiteradas las quejas que reflejan que cuando envían la documentación requerida a la Administración no llega, se pierde en alguna especie de limbo desconocido. Por otro lado, numerosos interesados no acaban recibiendo los carnés que solicitan. Entre las justificaciones que ofrece la conselleria, hay sobre todo dos que llaman la atención: alega que hay ciudadanos que indican erróneamente su dirección postal, por eso no les llegan las cartas y, también, que Correos registra problemas en el reparto en urbanizaciones y ciertos barrios.

La Sindicatura inició este procedimiento de queja de oficio al constatar la reiterada y abundante entrada de quejas y la existencia de importantes demoras en la tramitación de los títulos de familia numerosa, especialmente, y monoparental. No lo considera un tema menor porque el retraso en el reconocimiento o la renovación de la condición como tal conlleva consecuencias directas en las propias familias ante la pérdida de los beneficios previstos en materia, por ejemplo, concesión de becas educativas o bonificaciones en transporte, ocio y cultura.

En su informe, el departamento de Oltra defiende su diligencia en los trámites y asegura que en el caso de los títulos de familias numerosas, que según la normativa se deben tramitar en un máximo de tres meses, en Valencia se ha cumplió siempre el plazo en 2021 mientras que en Alicante y Castellón, «mayoritariamente» se han gestionado los expedientes en ese término. En el caso de las familias monoparentales, para las que existe un periodo de resolución de seis meses, la conselleria sostiene que se ha cumplido en todo el territorio autonómico el término establecido. Clarifica además que los requerimientos de documentación a los ciudadanos y el envío de las resoluciones de archivo y denegatorias se remiten por carta certificada, mientras que el envío de los carnés, se hace a través de correo ordinario.

Pero a la institución estatutaria no parecen convencerle demasiado las explicaciones que llegan desde la conselleria porque, aunque asegura que en la provincia de Valencia se han cumplido siempre los plazos establecidos en la tramitación de estos títulos, las quejas revelan que existen demoras en las tres direcciones territoriales que llevan a cabo estas gestiones, «demoras que superan con creces los plazos indicados en el informe de la Administración», asevera. El Síndic va más allá y pone el foco en el elevado número de solicitudes denegadas, archivadas, anuladas, pendientes de documentación y pendientes de tramitar, que suman nada menos que el 27,85% en los expedientes de familias numerosas y un 47,9% en los de familias monoparentales del pasado ejercicio. Relaciona ese hecho con el reiterado número de quejas que indican que «no solo la Administración no les comunica que les faltan documentos, si no que cuando estos son enviados por las personas interesadas desde los ayuntamientos telemáticamente, o por otros medios y registros, no llegan o no son recepcionados por la Administración».

La Sindicatura que encabeza Ángel Luna dice además no entender por qué los requerimientos de documentación y las resoluciones se envían por correo certificado, mientras que los propios carnés, que son los documentos esenciales y objeto principal de la prestación, son enviados a las personas interesadas por correo ordinario. De igual forma, concluye que resulta difícil comprender por qué en Alicante se dan más errores en la indicación de las direcciones o por qué Correos tiene un problema mayor en el reparto de sus envíos y eso es algo que no ocurre con tanta frecuencia en las otras dos provincias. Por todo ello, sugiere a la conselleria que refuerce el personal que tramita estos carnés en Alicante, que es donde más quejas se producen y que se analicen los motivos de las frecuentes «pérdidas» de recepción de documentación y de los envíos postales. En definitiva, que se asegure «una mejora en la gestión de estos trámites».