Antonio Rodes: "Netflix ya conoce Ciudad de la Luz pero no se pudo implantar por la sanción de la UE"

La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea ha levantado las restricciones sobre Ciudad de la Luz cinco años antes de lo previsto, de manera que, a partir de julio, podrá reactivarse como estudios de cine. ¿Qué consecuencias va a tener a corto plazo?

A corto plazo es cuando menos consecuencias vamos a encontrar. Las consecuencias van a ser a medio y largo plazo, y en ese medio y largo plazo a lo que aspiramos es a poner en funcionamiento y en valor los estudios, y a que conciten la afluencia de producciones a uno de los grandes hubs cinematográficos y audiovisuales de España, con el impacto económico que eso implica, que será importante. De hecho, tenemos cifras anteriores y pretendemos actualizar y hacer una proyección de futuro.

¿Cómo se explica que Bruselas haya levantado la sanción cinco años antes de los previsto?

Es un tema que se ha trabajado el presidente de la Generalitat muy directamente. En 1998, Zaplana impulsó la expropiación de 2 ,6 millones de metros cuadrados de terrenos en el cerro Colmenar; en 2011, el Tribunal Supremo declaró nula la expropiación del suelo; y, en el año 2012, la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea prohibió la actividad por prácticas contra la competencia. Por tanto, el PP expropió 2,6 millones de metros cuadrados, sobre eso se construyó un complejo para la actividad cinematográfica y cuando en 2015 entró el Botànic se encontró con que la actividad estaba prohibida por Bruselas y la expropiación, anulada por el Supremo. ¿Qué quedaba entonces? 470 millones de euros de valor contable de la inversión que hizo allí la Generalitat. Sin embargo, el president siempre ha tenido un apego especial hacia este activo. Ya en 2014, antes de ser jefe del Consell, hizo un primer viaje a Bruselas para interesarse por el tema y, a los dos meses de tomar posesión volvió a ir, y nos ha estado urgiendo a los demás para que, en primer lugar, el complejo no estuviera ocioso, que pusiéramos en marcha la actividad que nos dejara la Comisión, y, en segundo lugar, que viéramos las posibles vías para revertir el expediente.

¿Y qué se hizo, pues, para lograr revertir el expediente?

Las condiciones que nos pusieron en 2018 es que vendiésemos, pero al valor del coste, lo que nos situaría en precios fuera del mercado, contrario a la decisión de la Comisión, que dice que actuó porque estábamos fuera del mercado, pero por debajo. Luego, nos dijeron que, si fracasaba la venta, podíamos alquilar por un 5% del valor de la inversión, fuera del mercado también. Entonces, se dijo cómo estaba la amortización del complejo, hicimos una propuesta, y dijimos que por lo que tiene que velar la Dirección General de la Competencia de la Comisión es por que se opere en condiciones de mercado, no retirar del mercado unos activos potentísimos. Así nos empezó a llegar el feedback de Europa de que estaban empezando a ser sensibles, hasta que ha llegado esta decisión.

Ximo Puig anunció esta misma semana que se va a trazar una nueva estrategia para el complejo. ¿Por dónde debe pasar esa hoja de ruta?

Primero, hay que hacer un plan ordenado de reubicación de actividades. Para no dejar ociosos los activos, se fue metiendo actividad, y ahora hay que ver qué se hace, aunque Distrito Digital no se va a tocar. Luego, hay que definir un mecanismo de gestión, que es lo que va a decidir el Consell. Lo que hay que hacer, en principio, es buscar a alguien que sepa y evitar errores antiguos. No tiene sentido que la empresa gestora tenga éxito, como ocurrió en la anterior etapa, pero que la empresa gestionada esté en relación inversamente proporcional, y que cuánto más éxito tenga la gestora mayor sea la ruina de la empresa gestionada.

¿Se va a mantener la gestión pública o están abiertos a ofertas?

Eso lo tiene que decidir el Consell, aunque es cierto que los 470 millones que ha costado Ciudad de la Luz no los paga nadie, y el president de la Generalitat parece que siempre ha querido mantener en el balance esos activos. Otra cosa es que el Consell pueda buscar un operador del sector, que cobre por el éxito, que para que gane el operador ganen los activos.

¿Quién va a estar al frente de los estudios?

Los estudios están ahora en el balance de la Sociedad Proyectos Temáticos, y habrá que ver si viene un operador y pone al frente a un gestor que es quien debe buscar las producciones, y hacerlo con preciario que esté en consonancia, pero eso lo debe decidir el Consell.

Las instalaciones dejaron de utilizarse como estudios en 2012. A lo largo de estos diez años, el complejo no sólo se ha convertido en una especie de cajón de sastre, sino que la industria audiovisual ha cambiado. ¿Qué toca hacer ahora?

Ahora hay que hacer una revisión del estado de las infraestructuras, y se va a encargar una auditoría técnica. Por ejemplo, nos preocupa mucho el coste energético, que se ha disparado. Luego, una de las grandes palancas de valor de estos estudios es el tanque para rodajes subacuáticos. Cada año se han ido recibiendo entre una o dos peticiones para ver si se podían utilizar, aunque no se podía, y hay que ver en qué estado se encuentra. Por tanto, habrá que presupuestar la inversión necesaria y habrá que hacer un plan de búsqueda de ayudas, incluso con la propia Unión Europea, igual que le da a Cinecittà en Italia o a Babelsberg en Alemania.

Y, tras la ocurrido con las ayudas que el Tribunal de Justicia de la UE consideró ilegales, ¿cómo se puede incentivar la llegada de rodajes a Ciudad de la Luz?

Ayudas va a haber, pero tienen que ser ayudas regladas. Se seguirán recibiendo ayudas, pero en el mismo sentido en que las da la Unión Europea. Por ejemplo, dentro de los Next Generation hay una partida importante para el sector audiovisual y la industria cinematográfica, igual hay un PERTE. De hecho, hay ayudas para producciones y para infraestructuras, y hay exenciones fiscales, y las tienen Canarias, País Vasco o Navarra.

Las restricciones se levantan en julio, pero ahora viene todo ese trabajo previo con auditorias y demás. ¿Cuándo podríamos ver los primeros rodajes?

La demanda existe, pero saber cuándo pueden entrar los primeros rodajes es complicado. Sería estupendo tener contratados los primeros rodajes a finales de este año, pero no sabemos si es posible. Es una declaración de voluntad, aunque el mercado está caliente. La idea es poner en marcha lo antes posible las primeras producciones, pero dar plazos es complicado.

Se ha hablado mucho de retorno económico y de inversión directa. Ahora bien, ¿cómo se puede potenciar la industria audiovisual y todas las actividades auxiliares que llevan aparejadas tras diez años de parón?

Hay que regenerar el tejido de la industria auxiliar cinematográfica. Las producciones, cuando vienen, tienen el director, los guionistas, los actores, pero lo que no tienen son los oficios. Habrá que regenerar el tejido de la industria auxiliar, pero no va a ser muy difícil, con técnicos de imagen y sonido, electricistas, maquillaje, peluquería, atrezzo, carpintería... Si no tienes eso, no te vienen.

¿Y cómo se regenera?

Habrá que hablar con la Dirección General de FP y con Labora, y habrá que hablar con el mercado. Hay profesionales de estos sectores, electricistas, decoradores, peluqueros, maquilladores... Lo que hay que hacer es darles formación. Labora tiene una gran base de datos y puede diseñar cursos específicos.

Aún queda terreno público disponible en el cerro Colmenares, 90.000 metros cuadrados. ¿Qué planes hay para esas parcelas?

Hay que ver qué conclusiones salen del plan estratégico y, en función de eso, se verá. Hay 90.000 metros cuadrados de techo, y se pueden hacer más estudios, por ejemplo, porque el más grande de estos estudios tiene 2.400 metros cuadrados, pero eso dependerá de ese plan estratégico y de las necesidades que haya.

En este tiempo han emergido plataformas como HBO o como Netflix. ¿Qué papel pueden jugar?

Pueden jugar un papel muy importante, pero todavía es pronto, porque la comunicación de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea ha llegado hace sólo unos días. Además, Netflix ya conoce Ciudad de la Luz porque estuvo aquí, aunque al final se fue a Tres Cantos porque no se podía implantar por la sanción de la UE. Al final, los requerimientos del rodaje son los mismos para Netflix, HBO o cualquier otra productora, independientemente de que luego haya técnicas de decorado que puedan ser digitales. Rodar en interiores requiere unos estudios, y eso está ahí.

¿Es compatible un complejo cinematográfico en Ciudad de la Luz con un hub como Distrito Digital sin necesidad de que las empresas implantadas tengan que trasladarse a otro lugar?

No sólo es compatible, sino que es deseable, porque hay algunas empresas en Distrito Digital que trabajan para el sector audiovisual, incluso una lo hace para Netflix y está creciendo, cada vez demanda más espacio, y empezó con 14 personas y va a sobrepasar el medio centenar. La digitalización es transversal, afecta a todos los sectores tradicionales, pero también al audiovisual. Incluso el gaming puede estar como industria auxiliar de cualquier producción.

Sin embargo, algunas empresas han mostrado cierta preocupación en los últimos días…

Todo lo contrario. Cuando se rodaba en Ciudad de la Luz, no se tocaba ninguno de los tres edificios de Distrito Digital, y hay una compatibilidad total y absoluta. Por tanto, lanzaría un mensaje de tranquilidad a esas empresas.

Precisamente Distrito Digital va ya por su quinta sede, que estará en el puerto. ¿Ha tocado techo ya?

No, en absoluto. Es más, estamos tratando de expandir los hubs a Orihuela, Gandía y Benidorm, y, cuando veamos cómo quedan, lanzaremos otros tres.

Proyectos Temáticos fue en su día el eje del modelo económico del PP y una especie de pozo sin fondo. Usted mismo reconoció en su momento que la sociedad está diseñada como una central de gastos. ¿En qué punto nos encontramos?

Es importante remarcar que Proyectos Temáticos fue un instrumento puntero de la aplicación del desarrollo del modelo económico del PP. Estaba basado, además de en la economía de la promoción inmobiliaria especulativa, en la generación de hitos y parques temáticos que pensaban que iban a traer un impulso y un desarrollo. Cuando llegó el Botànic al Gobierno, en el balance de la Sociedad Proyectos Temáticos estaba el aeropuerto de Castellón, tres ediciones de Fórmula 1, Terra Mítica, Ciudad de la Luz, el Centro Cultural de Benidorm, el Auditorio de Torrevieja... Lo que ocurre es que no se entiende muy bien que en la etapa del PP se fuera muy valiente y arriesgado invirtiendo cuando había dinero a rebosar, pero, cuando llegaba una crisis, en lugar de gestionar los activos, se abandonaran. Toda la valentía que hubo en esa época para derrochar se tornó en cobardía para gestionar la crisis. Después de todo llegó el punto final, cuando el PP intentó matar la Sociedad Proyectos Temáticos y la puso en liquidación y disolución. Tenía que liquidarse en 2015. Sin embargo, cuando Ximo Puig se convirtió en presidente de la Generalitat, dijo que todos esos activos había que ponerlos en valor, y que lo malo no estaba en la sociedad sino en quien la había diseñado, y la rescató del corredor de la muerte. A partir de ahí, ha tratado que fuera una punta de lanza del modelo económico del Botànic, con sectores con mayor valor añadido, lo que nos lleva a la economía digital, a Distrito Digital, y a inversiones rentables socialmente y sostenibles económicamente.

¿Proyectos Temáticos es rentable en estos momentos?

Tiene pérdidas, pero lo que ya se va equilibrando es Distrito Digital, que es lo que ha impulsado el Botànic. El coste de Distrito Digital está en torno a 1,5 millones y estamos en 1,2 millones en ingresos en tres años. Ciudad de la Luz cuesta 2 millones en mantenimiento y no hemos podido tener ingresos.

¿Y Ciudad de la Luz puede ser rentable?

Ciudad de la Luz puede ser rentable si se gestiona bien porque ya está depreciada la inversión. Si tuviéramos que coger esos 470 millones de euros y seguir con ellos, no levantábamos ese muerto.

El Síndic de Comptes, a finales del año pasado, les daba un aprobado, pero les afeaba la utilización de la sociedad para adelantar los pagos por los vuelos con material sanitario al inicio de la pandemia, la falta de información de la Ocean Race y los activos inmobiliarios de la firma, y elevaba a 21,5 millones de euros las pérdidas...

Los órganos fiscalizadores están para eso. Respecto a los vuelos, ya lo dijimos en su día: era necesario comprar material sanitario y pusimos el dinero, porque había muchos contagios entre los sanitarios durante la etapa más dura de la pandemia. En cuanto a la falta de información de la Ocean Race, no lo entendemos... La gestión, como también decía el informe, era globalmente correcta, aunque había algunas salvedades. De todos modos, la Sociedad Proyectos Temáticos hasta hace tres meses tenía once trabajadores y gestiona más de 100 expedientes de contratación desde 2015.

¿Por dónde pasa el futuro más inmediato para la Sociedad Proyectos Temáticos?

Estamos en otra etapa, se van a reactivar los estudios e incluso se va a ampliar el objeto social para apostar por la economía digital y el nuevo modelo económico, que es lo que siempre ha querido el president Ximo Puig.

¿Y Ciudad de la Luz? ¿Ve el complejo como escenario de más rodajes como el de Lo imposible?

Por supuesto. A medio plazo, Ciudad de la Luz va a ser uno de los grandes complejos cinematográficos de Europa, y estoy convencido de que llega una etapa brillante para esos activos y para el entorno. Vamos a trabajar en eso, de hecho.

