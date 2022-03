Mazón vota a Feijóo como presidente del PP y carga contra los "infiernos fiscales" de Puig y Sánchez

El Partido Popular celebra hoy la jornada de votaciones para elegir a su próximo presidente nacional con un único aspirante, el barón gallego Alberto Núñez Feijóo. El proceso de primarias en el que solo participa un candidato se ha iniciado esta mañana y el líder regional de los populares, Carlos Mazón, ha acudido a la sede provincial del PP en Alicante para depositar su papeleta. Mazón ha expresado todo su apoyo en este proceso al jefe de la Xunta de Galicia y ha reivindicado una vez más una bajada de impuestos por parte del Estado y por parte de la Generalitat para acabar con el "infierno fiscal".

En la provincia de Alicante, los militantes podrán acudir a las sedes habilitadas para respaldar la candidatura de Núñez Feijóo pero no tendrán que votar la lista de compromisarios que participará en el congreso extraordinario del PP, que se celebra los días 2 y 3 de abril en Sevilla. Fuentes del partido explican que Alicante cuenta con 183 compromisarios, siendo la delegación provincial más numerosa por detrás de Madrid. En el caso de la provincia, no ha sido necesaria hacer una selección de compromisarios puesto que no ha habido más candidaturas que número de presentantes que deben acudir al cónclave. Mazón ha recordad que Feijóo inició en la Comunidad Valenciana su campaña para liderar el PP y eso es algo, según considera, que evidencia el peso específico que tiene la Comunidad en la estrategia del PP a nivel nacional.

En total, son 41.681 afiliados del PP en todo el país que se han inscrito para participar en las primarias a las que se presenta Feijóo, quién logró una cifra mayor de apoyos al presentar su candidatura, con 55.580 avales.

🗣️@CarlosMazon40: "Cada vez más españoles tienen claro que @FeijooGalicia es quien lo va a arreglar". #LoHaremosBien #Preparados pic.twitter.com/q9JJEoEJPY — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) 21 de marzo de 2022

El líder del PPCV ha enmarcado el proceso para encumbrar a Feijóo en un contexto de crisis económica y social, derivado de las políticas gubernamentales del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de los efectos de la guerra en Ucrania. Preguntado sobre si tiene confianza en que el próximo día 29 el Gobierno central anuncie una bajada de impuestos para aliviar la actual situación económica, ha dicho: "Es que yo no sé a qué espera".

"Nosotros es que hace meses que le venimos no solamente pidiendo, sino exigiendo y demostrando al presidente del Gobierno y al president de la Generalitat que no hay más solución y que cualquier solución pasa por la bajada de impuestos de manera inmediata", ha subrayado Mazón. El también presidente de la Diputación de Alicante ha expuesto: "cuando decimos que estamos viviendo un infierno fiscal no nos lo estamos inventando. Es que las rentas más bajas en la Comunidad Valenciana es donde más impuestos pagan", ha afirmado.

Precisamente, uno de los planes estrella de Mazón en su carrera por la conquista de la Generalitat pivota en torno a una reforma fiscal con la que, según sostiene, el 80% de los contribuyentes de la Comunidad acabaría pagando menos impuestos dado que, según asegura, es en la Comunidad Valenciana y en Cataluña donde las rentas bajas pagan más IRPF. A ese respecto, ha recordado que los populares vienen proponiendo rebajas de impuestos cono iniciativas en las Cortes, pero el tripartito del Botànic las ha tumbado. "Se han negado a bajar los impuestos a los salarios más bajos; que lo sepa todo el mundo", ha recalcado.

Mazón ha ligado esa situación al incremento de precios de la cesta de la compra, los hidrocarburos, la luz y, en general el coste de la vida, mientras en el Gobierno central "dicen que van a empezar a pensarlo a partir de final de mes, cuando hay gente que no va a llegar a final de mes". Además, ha cargado contra la tasa turística que pretende aprobar el tripartido de izquierdas y contra las políticas en materia hídrica del Gobierno estatal, y ha recordado la manifestación de ayer en Madrid, formada por "todos nuestros agricultores, regantes y gente del campo que reclaman de manera extraordinariamente urgente una solución, una atención, una sensibilidad, una bajada de impuestos, un reconocimiento a una labor que no se está teniendo ni por parte de la Generalitat".

"Yo insisto, todo el mundo en el PP, y creo que ya bastantes españoles empiezan a tener claro, que Alberto Núñez Feijóo es el que lo va a arreglar, es el que lo sabe a hacer. Cuando miras a Alberto Núñez Feijóo, ves y piensas: 'este es el que lo arregla. Este es el que sabe hacerlo, porque ya lo ha hecho en otros lados'", ha destacado.

"Cuando alguien te da esa confianza, cuando te da esa seguridad es lo que te hace tener esperanza en que sí que hay políticas", que además se pueden hacer, para salir de "esta situación, y sí que se puede salir de esta situación, ha recalcado.

En alusión al actual Gobierno, Mazón ha denunciado que "como sigan con esto del infierno fiscal, como sigan mandándonos a córner cada final de mes, pues va a ocurrir como con el agua, que nos dicen que va llegando, que va llegando, y lo que va ocurriendo es que va menguando, va menguando".

"No se puede sostener esta situación. No tengo ninguna confianza en que el 29 de marzo nos anuncien algo que ya veremos luego cuándo se puede volver hacer", ha indicado el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, quien ha aseverado que "esto es siempre el cuento de nunca acabar. Y esto tiene que acabar con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza".

Mazón ha incidido en que Feijóo es la única "alternativa" y "esperanza seria, trabajada, con experiencia de gestión, con solvencia, que le diga a los españoles la verdad, que diga las cosas como son" para salir de la actual situación. "Sinceramente, no veo otra alternativa", ha remarcado.

Mazón ha acudido a la sede del PP en la provincia acompañado del presidente de los populares de la ciudad de Alicante y alcalde, Luis Barcala, quien ha manifestado que "es indiferente", que solo haya un candidato a este proceso de primarias puesto que, a su juicio, "eso lo único que demuestra es la unidad que hay en estos momentos en el partido sobre la convicción de que Feijóo es la solución", no solo en el plano orgánico del partido, "sino a nivel de España", ha defendido.

"La calle está saliendo a protestar por el despropósito de políticas que se están llevando adelante por parte del Gobierno de Sánchez, ese Gobierno radical de izquierdas que tiene su reflejo también en el Botànic, con otro tripartito radical de izquierda", ha añadido.