Compromís y Unides Podem aprietan al PSPV tras el volantazo de Sánchez con el Sáhara

El volantazo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con respecto al Sáhara Occidental, tiene sus repercusiones propias en la Comunidad Valenciana. Compromís y Unides Podem han vuelto a reafirmar hoy su rechazo a la decisión del jefe del Ejecutivo central de avalar el plan de autonomía de Marruecos para la antigua colonia española y quieren que el PSPV se posicione al respecto. Se trata de un asunto en el que no existe unanimidad de criterio en el PSOE, puesto que la corriente interna Izquierda Socialista se muestra en contra de la decisión de Sánchez e incluso ha exigido la convocatoria de un comité federal por haber modificado la postura del partido de más de 40 años. Con todo, el síndic del PSPV en las Cortes valencianas, Manolo Mata, ha tratado hoy de calmar los ánimos y ha pedido esperar a que a las "explicaciones oportunas" que dará la próxima semana en el Congreso el presidente del Gobierno.

El posicionamiento con respecto al futuro del pueblo saharaui se debatirá en el Parlamento valenciano en el próximo pleno a partir de las iniciativas presentadas por los valencianistas y los morados, que han anunciado que tienen en marcha proposiciones no de ley (PNL) para que los socialistas valencianos evidencien su postura en las Cortes, pues consideran que es una decisión lo suficientemente trascendental como para que Sánchez la haya tomado de forma unilateral.

Como síndica de Compromís, Papi Robles ha urgido a que el presidente y líder del PSOE "recapacite" y esta decisión "histórica" se tome en el Congreso. "Los derechos humanos deben prevalecer en Ucrania y en el Sáhara también", ha reivindicado.

La coalición presentará una propuesta para defender el derecho del pueblo saharaui a convivir de manera libre, tal y como plantea la ONU y "ahora más si cabe", además de otras iniciativas en ayuntamientos y de participar en las concentraciones de apoyo. Este partido es uno de los que está presionando en el Congreso de los Diputados sobre esta cuestión. El dirigente de Compromís Joan Baldoví consideró que este cambio de posición "no lo puede tomar el presidente de manera unilateral" y recordó que el PSOE no cuenta con mayoría en el Congreso. En todo caso, exigió que este asunto se aborde en la Cámara Baja "porque tiene repercusiones muy importantes".

En la misma línea, Unides Podem tiene lista una proposición de tramitación especial de urgencia en apoyo al pueblo saharaui, ya que no comprenden el "giro injustificable" de Sánchez al contradecir tanto las resoluciones de la ONU como su propio programa electoral de 2019.

"Somos un gobierno de coalición y es muy importante que esas decisiones se tomen de forma consensuada", ha reclamado su síndica, Pilar Lima, recordando el compromiso "histórico" de España con el Sáhara en lugar del plan marroquí que ve como una "ocupación ilegal". Ahora bien, ha remarcado que esta "acción unilateral" no afecta al tripartito valenciano porque tienen "espíritu de colaboración y diálogo".

También la portavoz adjunta de Unides Podem Estefania Blanes (EUPV) ha lamentado la diferente "vara de medir" entre el pueblo ucraniano y el sahariano, ya "acostumbrado al olvido". Ha animado a participar en la movilización de este jueves 24 en València y Alicante y, como integrante de una familia acogedora, a acercarse a esta población.

Por su parte, el síndic y número dos del PSPV, Manolo Mata, ha confiado en que este debate se trasladará al Congreso y al Comité Federal del PSOE, garantizando que los socialistas llevan a cabo políticas de cooperación permanentes con el Sáhara y así seguirán. "Continuamos pensando que hay que proteger sus derechos", ha aseverado.

No obstante, ha puntualizado que ahora se abre una "nueva situación" y que "la vida no es ni blanca ni negra y el Gobierno todavía tiene que dar las explicaciones oportunas". En cualquier caso, ha insistido en que los socialistas no se separarán del posicionamiento de Naciones Unidas, por lo que ha avanzado que presentarán una enmienda a las propuestas de sus socios dejándolo claro.

Mata también ha asegurado que "toda Europa está concienciada", ha destacado que el plan marroquí cuenta con el apoyo de países como Francia o Estados Unidos y ha recordado que "en 47 años pidiendo el referéndum, nunca se ha hecho". "No se puede dar ningún paso sin el visto bueno de la ONU. Si el Gobierno cree que es posible, es muy respetable, pero veremos hasta dónde pueden avanzar", ha añadido.