La Diputación renovará con 900 nuevos ordenadores los obsoletos equipos de los ayuntamientos más pequeños

La provincia de Alicante registra unos 2.000 intentos de intrusión de hackers informáticos cada día. Las entidades locales, los ayuntamientos, son los que están expuestos a una mayor vulnerabilidad. De hecho, varios consistorios de la provincia ya han sufrido la visita de estos piratas informáticos, como le ocurrió al Ayuntamiento de Xixona, que afectó gravemente a sus servicios municipales durante unos días; o el hackeo de la cuenta de Instagram de Turismo del Ayuntamiento de El Campello, cuyos autores, incluso, llegaron a exigir 500 euros por su liberación. Los municipios más pequeños son los que más riesgo tienen de recibir un ataque informático que puede dejar al descubierto datos e información sensible. En esas localidades donde hace tiempo que los ordenadores no se renuevan y han quedado obsoletos. Para hacer frente a esta situación, la Diputación de Alicante va a adquirir 900 nuevos equipos informáticos destinados a cambiar los antiguos en los 82 municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia. No obstante, la medida se podría ampliar a los consistorios de entre 5.000 y 10.000 habitantes también, que renovarían así sus equipos en las mismas condiciones.

Hackean la cuenta de Instagram de Turismo de El Campello y exigen 500 € de rescate El proyecto de la Diputación se enmarca dentro de las líneas de la Estrategia Digital 2025 y el Plan de Digitalización de la Administración Pública, para favorecer la transformación digital de las entidades locales de la provincia. Sus objetivos son, además de actualizar las infraestructuras tecnológicas, la mejora de la seguridad y la resiliencia de las redes y de los sistemas de información y comunicaciones del sector público y de los servicios esenciales. La Diputación ya ha aprobado las bases reguladoras de las medidas de ciberseguridad y modernización de los municipios y entidades locales menores de la provincia de menos de 20.000 habitantes. El programa está dotado con 2,5 millones de euros, y la primera de las acciones será la adquisición de casi un millar de ordenadores para renovar el equipamiento informático en los municipios más pequeños de la provincia. La guerra en Ucrania ha sido el último hándicap que ha puesto en alerta a la institución provincial que teme que el conflicto pueda desencadenar un incremento masivo de ciberataques. El Centro Criptológico Nacional (CCN), de hecho, ha emitido una alerta en la que pide a distintos organismos que amplíen su capacidad de monitorización, vigilancia y prevención. Por este motivo, la renovación de equipos y el aumento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se hace imprescindible. Es lo que argumenta el diputado de Innovación y Agenda Digital, Juan de Dios Navarro, para justificar la adquisición de los nuevos equipos informáticos que se dotarán de las últimas tecnologías contra los ciberataques. Los programas de cortafuegos se instalarán en los 115 municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes. La Diputación aprueba en ciberseguridad pero debe mejorar la protección de datos En concreto, el proyecto para dotar de más seguridad digital a los consistorios de la provincia se centrará en la protección de los activos tecnológicos y los datos de esas entidades mediante la puesta en marcha de diversas medidas, con el foco en el suministro de herramientas, infraestructuras y servicios de ciberseguridad. Para ello, se implantarán elementos como los sistemas de protección perimetral como firewalls (cortafuegos) de última generación y ordenadores personales securizados a nivel EndPoint con un sistema de protección de los equipos que combina el antivirus con instrumentos de monitorización e inteligencia artificial. Además, también se emplearán herramientas del Centro Criptológico Nacional para la gestión y notificación de incidentes, protección ante "ramsomware" (secuestro de datos) y recolección y correlación de los registros de trazabilidad para la vigilancia de los sistemas municipales. El equipo que recibirán los consistorios se complementará con un servicio de alerta y detección de incidentes de seguridad con servicios del Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana.