La conselleria de Mollà pincha en transición ecológica: solo ejecuta un 25% de la inversión en renovables

Impulsar la transición ecológica en la Comunidad con la puesta en marcha de instalaciones para generar energía a partir de fuentes renovables es uno de los ejes sobre los que pivotan las políticas del Consell del Botànic, al menos sobre el papel. Producir electricidad mediante sistemas de autoconsumo se ha convertido en un objetivo que cobra especialmente relevancia en el escenario actual, cuando la invasión de Rusia en Ucrania ha disparado el coste de los suministros, poniendo contra las cuerdas al sistema productivo y asfixiando a las economías familiares más vulnerables. No obstante, el reto no es nuevo y los presupuestos de la Generalitat vienen reservando partidas económicas para facilitar el salto a la energía verde. El pasado ejercicio, el de 2021, la dirección general de Transición Ecológica, ligada a la conselleria que dirige Mireia Mollà, manejó un presupuesto de 4,3 millones de euros para potenciar las renovables en el territorio autonómico, pero solo fue capaz de invertir de forma efectiva el 25% del total.

En concreto, una de las líneas de actuación incluía fondos por un total de 1,3 millones de euros para realizar inversiones directas en materia de renovables, de los que 300.000 euros estaban previstos para realizar trabajos de investigación y asistencia técnica, y el millón restante para implantar las infraestructuras como tal. Pues bien, la conselleria tan solo ejecutó el 6,39% de los fondos previstos, es decir, 83.112 euros, según reflejan los resultados provisionales publicados por la Intervención General de la Generalitat hasta diciembre.

El segundo de los programas estaba dotado con tres millones de euros previstos para el fomento de las energías renovables en los sectores económicos y entidades locales de la Comunidad Valenciana. En este caso, el balance provisional de la Intervención General apunta a que se habrían ejecutado solo 565.250 euros, que viene a ser el 19%. Sobre este asunto, fuentes del departamento de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica subrayan que a principios de diciembre se hizo pública la resolución de ayudas dirigidas a los ayuntamientos y la cantidad total que se ha asignado ha sido de 1.012.000 euros, aunque todavía no ha sido reflejado en los documentos de la Intervención. A este respecto, aseguran que no se ha podido inyectar más recursos, es decir, que el programa no ha tenido todo el éxito que debería, porque no ha habido más solicitudes, por lo que se espera que en próximas convocatorias haya más interesados.

Con todo, la conselleria que está encargada de pilotar la transición ecológica habría conseguido tan solo destinar de forma efectiva un total de 1.095.000 euros de los 4,3 millones que tenía a su disposición para impulsar políticas de transición ecológica, por lo que solo se ha cumplido el 25% de la inyección de fondos contemplada cuando se elaboró el presupuesto. Todo en una dirección general en la que los gastos de personal ascienden a 242.540 euros.

Tampoco el apartado de inversiones reales, es decir, las ejecutadas directamente por la conselleria en materia de agricultura y ganadería fueron elevadas, al destinar solo el 20% de los 1,4 millones previstos a proyectos determinados, aunque en global el subprograma de agricultura y ganadería comprende 48,5 millones de euros y se ejecutó en un 91%, según la Intervención General.

Al 60% las obras impulsadas por el área de Marzà

Las infraestructuras educativas impulsadas de forma directa por la conselleria que dirige Vicent Marzà alcanzaron un nivel de ejecución del 60% durante el ejercicio 2021, según los datos provisionales de la Intervención General, lo que se traduce en 36,5 millones de euros de un total de 60,8 millones. A este dato hay que sumar las inversiones a través del Plan Edificant, delegadas en los ayuntamientos y cuyo coste asume la conselleria. En ese caso, el grado de ejecución alcanzó el pasado ejercicio un 41% sobre el total previsto. Traducido a euros, 98 millones sobre una previsión de 241. Desde el departamento de Marzà subrayan que la conselleria se ajusta al ritmo mediante el que los municipios van ejecutando las obras. En ese sentido, explican que se tramitaron y abonaron más del doble de certificaciones de obra que en 2019. Con todo, destacan que la ejecución presupuestaria en infraestructuras educativas alcanzó los 146,3 millones, «siete veces más que el último gobierno de la derecha, en 2014».

PP: «El elevado endeudamiento impide las inversiones»

El portavoz de Economía y Hacienda del grupo popular en las Cortes, Rubén Ibáñez, cuestiona la baja ejecución presupuestaria de las partidas de inversiones reales de diversas consellerias y lo achaca a que el excesivo endeudamiento de la Generalitat impide ejecutar inversiones puesto que dichos fondos, señala, se emplean para hacer frente a gasto corriente.

Los datos provisionales de 2021 hechos públicos por la Intervención General de la Generalitat reflejan que, por ejemplo, las inversiones propias impulsadas directamente por la Conselleria de Justicia ascendieron al 52% sobre un total de 35,5 millones; en la de Sanidad fueron del 59% con respecto a los 261,7 millones previstos; o en la de Igualdad del 61% sobre una previsión de casi 34 millones de euros; siempre según las cifras adelantadas hasta el momento y a la espera de las definitivas.

Ibáñez critica que esa radiografía da cuenta de que el Gobierno «se endeuda en exceso» pero esa deuda no tiene una traslación hacia los sectores productivos y la realidad de la sociedad valenciana. «El Consell mantiene un estatus político muy alto, vive por encima de sus posibilidades y hay mucho sector público. Como no tiene capacidad de reivindicar al Gobierno de España un nuevo modelo de financiación, se endeuda para afrontar gasto ordinario, y eso lleva a la quiebra», advierte.