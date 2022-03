La Diputación se resiste a hacer pública la relación de los lobbies con la institución

¿Quién influye en las decisiones públicas que toman las administraciones? ¿Con quiénes se reúnen los altos cargos antes de tomarlas? Son preguntas a las que tratará de responder el nuevo registro de Grupos de Interés que ha activado la Generalitat Valenciana, donde, a través de una aplicación informática, deberán registrarse las personas, entidades y organizaciones que tienen esa condición, los llamados grupos de influencia o lobbies. Los altos cargos y los funcionarios estarán obligados a publicar sus encuentros con los representantes de esos lobbies, que influyen en la toma de las decisiones públicas. Porque los grupos de presión, como las meigas, «haberlos, haylos». Sin embargo, la Diputación de Alicante sigue resistiéndose a aplicar una medida similar de transparencia que permita a los ciudadanos saber con quiénes se reúnen sus representantes políticos a la hora de tomar decisiones.

Desde el área de Transparencia justifican que la institución provincial no tiene capacidad legislativa para elaborar un proyecto de decreto similar al del Consell, algo en lo que no le falta razón, obviamente, porque la Diputación no legisla, sólo gestiona. Sin embargo, no debían pensar lo mismo el expresidente de la Diputación, el popular César Sánchez, y sus socios de gobierno de Ciudadanos en el pasado mandato cuando propusieron crear un registro donde constara con quién se reúnen los altos cargos antes de tomar decisiones. En el acuerdo que César Sánchez firmó en 2015 con el entonces coordinador provincial de Cs, Emigdio Tormo, se recogía explícitamente la «creación del primer Registro Público de Grupos de Interés en la Diputación de Alicante». Esa parte del pacto se incumplió y en 2019, al reeditarlo, esta vez entre el popular Carlos Mazón, actual presidente de la institución provincial, y el entonces portavoz de Cs, Toni Cantó, desapareció esa premisa del acuerdo, sin que se haya mostrado interés alguno por aplicar esta herramienta de calidad democrática.

La diputada de Transparencia de la Diputación, Julia Parra (Cs), insiste en la falta de competencias directas de la institución provincial para poner en marcha ese registro de grupos de presión para que los ciudadanos conozcan quién influye en las decisiones públicas. Parra se escuda en que la institución está trabajando en la aplicación de la legislación europea sobre los Planes de Integridad Pública para evitar el fraude, una normativa mucho más amplia y que abarca diversos campos. «Participaremos activamente» en la misma, señala la diputada, quien, no obstante, asegura que la Diputación estará pendiente de la entrada en vigor de la norma que regula los grupos de interés por parte de la Generalitat para que, conforme a los principios y acciones que se establezcan, «desarrollaremos la planificación necesaria», sin más detalle.

Desde el PP simplemente se limitan a señalar que la Diputación es «una de las más transparentes de España», como lo acreditan informes como el del Sello Infoparticipa, «sin obligaciones del Consell y al margen suyo». No obstante, tal y como publicó este diario, lo que evidencia el portal de transparencia de la institución provincial es que la agenda, salvo contadísimos casos, no se actualiza a diario, ni por los diputados de la oposición ni por muchos del gobierno. Y es ahí donde, precisamente, debería aparecer con quiénes se reúnen los representantes públicos en el ejercicio de su cargo.

Rencillas

La Generalitat activó en febrero la inscripción en el Registro de Grupos de Interés de la Generalitat, un requisito obligatorio para que empresas privadas y organizaciones puedan ejercer su actividad de influencia dentro del ámbito de la comunidad autónoma. Sin esa inscripción no pueden reunirse, entrevistarse o participar de las agendas de trabajo de los cargos públicos ni de los funcionarios. La Conselleria de Calidad Democrática y Transparencia aprobó en noviembre el reglamento de los grupos de presión, aunque no ha sido un camino sencillo por las rencillas entre los propios socios del Botànic por su contenido. De hecho, han pasado casi tres años desde que la ley que regula la actividad de los lobbies fue aprobada por las Cortes. El entonces conseller de transparencia, Manuel Alcaraz, puso mucho interés en su aplicación, pero desde el grupo socialista hubo recelos por algunos de los aspectos con los que no estaban de acuerdo. Ahora, tras salvar algunos escollos, los grupos de interés tienen hasta mediados del mes de mayo para inscribirse en la llamada plataforma «Regia» de la Generalitat.

El portavoz del PSOE en la Diputación, Toni Francés, considera que la institución provincial debe abarcar más en transparencia, y esa es «una buena herramienta». Por su parte, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, señala que la Diputación necesita «más que nunca» esta figura para delimitar los comportamientos y actitudes que pueden tener los lobbies y reducir la opacidad entre los representantes públicos y los privados. Es, resume, una medida más «en las ruedas de la cultura clientelar y el amiguismo».