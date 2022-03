La recaudación tributaria de la Generalitat sube un 37% en la provincia por el tirón de la vivienda

Los datos que obran en poder de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico reflejan que la provincia de Alicante venía consolidando su crecimiento económico hasta final del pasado año. En concreto, los tributos cedidos vinculados a las compraventas y al desarrollo de la actividad económica alcanzaron en 2021 los 697,1 millones de euros, mientras que en el ejercicio anterior, en 2020, apenas llegaron a los 474 millones por el efecto de la pandemia, según refleja la evolución de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados.

La cifra liquidada en 2021 con el global de los tributos supera incluso la registrada en 2019, antes del estallido de la pandemia, cuando se liquidaron derechos por importe de 785,9 millones, lo que refleja, según señalan desde el Consell, el retorno a la normalidad de la actividad económica en la provincia de Alicante. Son cifras que, además, crecen al tiempo que se registran significativas mejoras en el empleo. De hecho, los últimos datos de paro registrados en la provincia muestran un descenso general del desempleo del 21,4%, que en el caso de la construcción y la industria alcanza el 20,9% y el 19,5% respectivamente, y un aumento de las exportaciones que crecen un 35%.

«La economía de la provincia de Alicante ha logrado superar el momento más delicado de la crisis provocada por el covid-19 y ha iniciado una senda de recuperación caracterizada por el descenso del paro y el aumento de las ventas al exterior. Todo ello repercute en la economía y, por tanto, en la recaudación tributaria, que se ha visto influida también por la gestión que estamos desarrollando», según señala la directora de la ATV, Sonia Díaz.

La radiografía global de los ingresos tributarios gestionados por la ATV en la provincia de Alicante refleja que han crecido un 36,7% al cierre del ejercicio 2021 en términos interanuales y superan ya los 896,6 millones, lo que supone un cambio de tendencia respecto al ejercicio 2020, cuando se experimentó un descenso de los ingresos del 16,6% por el impacto que tuvo la pandemia en la actividad económica. Todo en una demarcación provincial que ha sido especialmente sensible a los envites de la crisis generada por el covid, puesto que el que está considerado uno de los principales motores económicos, como es el turismo, sufrió especialmente las restricciones a la movilidad nacional y, sobre todo, internacional, y los condicionantes que obligaron a clausurar la actividad de diversos sectores que trabajan al compás, como la hostelería, el ocio y la cultura. Así, en 2019 los derechos de cobro de tributos ascendieron a 785,9 millones, mientras que en 2020 cayeron hasta 655,7 millones, y en 2021 remontaron hasta situarse en 896,6 millones, es decir, superando los niveles anteriores al estallido de la pandemia.

El mayor incremento de la recaudación en términos absolutos se da en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, que incluye el gravamen sobre la compraventa de viviendas, y que crece en 199 millones de euros (un 52%), al pasar de 378 millones en 2020 a 557 millones en 2021.

«La evolución de este tributo revela el dinamismo del mercado inmobiliario y de la construcción alicantino, un sector con un peso determinante en el PIB de un territorio, ya que ejerce grandes sinergias sobre otros grupos de actividad», reflexiona.

A continuación, el mayor crecimiento en la recaudación en valores absolutos se da en el Impuesto de Sucesiones con 13,9 millones, al pasar de 89,3 millones en 2020 a 103,3 millones en 2021. Son datos que todavía reflejan los efectos de la mortalidad en los peores meses de la pandemia, ya que la formalización de las herencias requiere de un tiempo, que en ocasiones se extiende hasta un año después.

En otro sentido, los derechos reconocidos en el Impuesto de Donaciones prácticamente se duplican al pasar de 6,5 millones en 2020 a 13 millones 2021, lo que supone un incremento del 99%. El ascenso viene motivado por un aumento en el número de operaciones formalizadas. Según los datos del Colegio Notarial de Alicante en enero de 2020 se formalizaron 511 operaciones notariales de donaciones, mientras que en marzo de 2021 las operaciones formalizadas alcanzaron las 740, lo que supone un incremento del 44,8%.

«La pandemia ha motivado que la sociedad esté más preocupada por el futuro y, en esta línea, las familias están optando por hacer más donaciones en vida», subraya Díaz.

Respecto al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en el último año se ha incrementado en 23,5 millones, un 24,5%, al pasar de 95,8 millones a 119,3 millones. Este tributo, que grava, entre otros hechos, la formalización de escrituras de hipoteca ante notario y se vincula de forma directa a la adquisición de obra nueva, «ha registrado una evolución acorde a los datos macroeconómicos y de recuperación que está experimentando el conjunto de España», añade.

Por otro lado, los derechos reconocidos en el Impuesto de Patrimonio se reducen ligeramente, al pasar de 43,4 millones en 2020 a 42,1 millones en 2021. Sonia Díaz recuerda que los datos sobre este tributo en 2021 todavía no contemplan la reducción del mínimo exento que aprobó la Generalitat hasta los 500.000 euros en la ley de medidas fiscales de 2021, al liquidarse al igual que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a año vencido.

Los impuestos del sector del juego, por su parte, es uno de los capítulos de ingresos cuya recuperación está siendo más lenta y descienden ligeramente, un 0,8%. La mejor evolución la presentan los recargos sobre casinos, la tasa sobre máquinas recreativas y la tasa sobre bingos y casinos.

En un momento en el que la derecha eleva la voz dentro y fuera de las Cortes para reclamar bajadas de impuestos generalizadas para hacer frente a la crisis y la inflación, Díaz considera que el debate fiscal «no se puede abordar desde una perspectiva tan falaz como la de subir o bajar» los tributos. A su juicio, lo que se debe hacer es apostar por la modernización fiscal, la prevención y la lucha contra el fraude, que debe «garantizar que todo el que tenga que contribuir lo haga». Sí se puede apostar, en cambio, por implementar medidas para reducir los costes energéticos, reduciendo el IVA o los impuestos a los hidrocarburos, pero eso es algo que, apostilla, es competencia del Ejecutivo estatal, no del Gobierno autonómico.

A las cifras de recaudación fiscal hay que añadir los resultados de la actuación directa de la ATV encaminadas a la lucha contra el fraude fiscal, uno de los objetivos que se marca el Consell. «Queremos dar un trato amable a la ciudadanía. Los impuestos que se pagan contribuyen a mejorar el estado del bienestar, ya que con nuestros tributos se financia la sanidad, la educación y los servicios sociales de los que todos disfrutamos, por eso es tan importante luchar contra el fraude fiscal», destaca Sonia Díaz. La responsable de la AVT explica que en estos momentos se está apostando más por fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y por incentivar las autoliquidaciones voluntarias, es decir, por avanzar hacia una mayor concienciación de la ciudadanía. «Aunque se siguen realizando campañas intensivas de inspección, no constituyen nuestra prioridad», apostilla. Esto ha motivado, según la directora de la ATV «una mayor concienciación de la ciudadanía, que se hayan reducido las sanciones por impago e incluso que estemos detectando que muchas personas contribuyentes se están poniendo al corriente de pagos atrasados de años anteriores».

A lo largo de 2021 las actuaciones de control, comprobación e investigación directa de la ATV han permitido recaudar un total de 94,9 millones de euros, una cifra que es un 22,57% superior a la de 2020, pero cuyo peso en el conjunto de los derechos recaudados en 2021 se ha reducido del 4,97% al 4,48%. Estas actuaciones corresponden a aquellos ciudadanos que, debiendo presentar sus autoliquidaciones tributarias, no las han llevado a cabo de forma voluntaria, sino a través de alguna de las distintas formas de intervención de la ATV.

Asimismo, casi la mitad de las autoliquidaciones voluntarias se han presentado ya en 2021 a través de medios telemáticos. En concreto, el 49%, «lo que supone una muestra clara de que la administración electrónica está ganando terreno y que las medidas de atención online puestas en marcha desde la ATV están dando resultado», concluye Díaz.

«Las mermas por la guerra se verían más en tributos estatales»

La guerra que pone en jaque a la economía de la eurozona, con efectos a todos los niveles, deja una ecuación casi imposible de resolver, al menos por el momento. Frente a un escenario de inflación, posible frenazo de crecimiento económico y probable aumento del desempleo, la directora de la Agencia Valenciana Tributaria (AVT), Sonia Díaz, vaticina que las «posibles mermas» en materia de recaudación impositiva tendrían un mayor reflejo en los impuestos estatales y no tanto en los gestionados a nivel autonómico. En ese sentido, Díaz apunta a que es posible que la recaudación por el IVA y puede que también por el Impuesto de Sociedades experimenten un descenso, si bien los tributos patrimoniales, los que gravan las transmisiones de riqueza, podrían no experimentar una caída debido a que en un escenario de inflación aumentarían los precios y, por tanto, el volumen económico obtenido por tributos. No obstante, la evolución es incierta en un momento en el que los promotores alicantinos plantean para todas las obras ante la escalada de los costes de las materias primas y los suministros.

Con todo, la directora de la AVT advierte que en estos momentos, cuando es casi imposible predecir todos los factores que afectarán a la rueda económica, está por ver si se paralizarán las compras de viviendas o la concesión de préstamos, que suponen una importantísima fuente de ingresos para las arcas autonómicas.

«Estamos en una época de incertidumbre y de inseguridad, no sabemos qué va a pasar a la espera de que Bruselas ponga sobre la mesa medidas concretas para ver cómo se afronta la crisis de Ucrania y contener los precios de la energía. A partir de ahí, habrá que ver qué decisiones toma el Gobierno central y también las medidas que decreta el Consell», argumenta. Son determinantes que serán cruciales para certificar si las consecuencias de la invasión por parte de Rusia provocan un frenazo a la recuperación tras la pandemia o si la crisis, por contra, se agudiza.

Hasta el momento, los datos que maneja la AVT no han podido reflejar el impacto de la guerra que se inició hace un mes en el este de Europa. En ese sentido, Díaz explica que las cifras de enero y febrero seguían evidenciando un ascenso en materia de recaudación que certifica la recuperación tras la pandemia.